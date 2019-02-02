Çelik ile yetişmesi mümkün olan süs fidanları

Saygıdeğer okuyucularım;

Bitkilerin üretimleri, değişik şekillerde olmaktadır. Bazı bitkiler aşıyla, bazı bitkiler çekille, bazı bitkiler tohumla, bazı bitkiler de daldırma yaparak yetişmektedir. Bu yazımda çelik ile yetişmesi mümkün olan süs bitkilerini paylaşacağım.

Ortanca (Hydrangea Hortensis): Alacalı gölgeli yerleri ve taze, hafif nemli toprakları sever. Görünüşü güzel, pembe, kırmızımtırak ve beyaz renkte olan çeşitleri vardır.

Vangelya (Weigelia Eva Rathke): Çiçekleri, canlı kırmızı renktedir ve bol çiçek açar.

Zahra (Baccharis Halimifolia): Görünüşü zariftir. Çiçekleri beyaz ve tül halindedir. Portakal kırmızısı renginde meyveler verir.

Kelebek çalısı – Mor çiçekli (Buddleia Veriabilis Royal Red): Temmuz ayından ekim ayına kadar koyu kırmızı, salkım halinde gösterişli çiçekler açar.

Kelebek çalısı – Koyu mavi çiçekli (Buddleia Veriabilis Ile de France): Temmuz ayından ekim ayına kadar erguvani mavi renkte, başak halinde çiçek açar. Gösterişli çiçekleri vardır.

Kelebek çalısı – Pembe çiçekli (Buddleia Veriabilis): Yaprakları uzun, üstü yeşil, altı ise gümüşi renktedir. Temmuz ayından ekim ayına kadar başak halinde, leylaki renktedir; uzunca bir dönem çiçek açar.

Altın çanağı (Forsytthia Virindissima): İlkbaharda yapraklanmadan önce kükürt sarısı renginde çiçek açan bir ağaççıktır.

Saz – Alacalı (Phalaris Arundinacea Picta): Yaprakları alacalıdır; Kışın yaprakları kurur; ilkbaharda tekrar sürer. Su kenarlarına dikilir.

Sakal çiçeği (Caryopteris Mastacanthus): Yaz ve sonbahar aylarında başak halinde, canlı mavi renkte çiçek açar. Bordür yapmaya elverişlidir.

Mürver yeşil (Sambucus Canadensis): Haziran ve temmuz aylarında tabla şeklinde çiçek açar; yaprakları açık yeşil renktedir.

Çiçek narı (Punica Granatum Legrelli): Temmuz ayında beyazlı, kırmızılı, katmerli çiçek açar.

Fener çiçeği (Kniphdfia Aloazar) (Tritoma): Mayıstan ağustos ayına kadar uzunca bir sap üzerinde, narçiçeği renginde çiçekler açar.

Hanım parmağı (Lonicera Fragrantissima): Şubat ve mart aylarında pembemsi, beyazımtırak çiçekler açar. Meyveleri, kan kırmızısı rengindedir.

Filbahri (Philadelphus Grandiflorus): Mayıs ve haziran aylarında yalınkat ve beyaz çiçekler açar.

Havlu püskülü – Bodur (Deutzia Gracilis): Kar beyaz çiçek açan bodur bir ağaççıktır.

Havlu püskülü (Deutzia Crenata Candidissima): Mayıs ve haziran aylarında kar beyaz, katmerli çiçek açar.

İnci - Beyaz (Symphoricarpos Racemorus): Göze hoş görünen süt beyaz, yuvarlak meyveleri bütün Kış boyunca üzerinde kalır.

İnci – Kırmızı (Symphoricarpos Vulgaris): Kış müddetince menekşe kırmızısı, küçük meyvelerle donanır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...