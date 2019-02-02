Sosyal medya dolandırıcıları

Hırsıza kilit dayanmaz derler ya hani; insanları kandırıp dolandırarak paralarını çalanlar mutlaka bir yöntem buluyorlar ve kimi insanların iyi niyetini, kimilerinin fırsatçılığını, kimilerinin de kafasının az çalışmasını kullanarak emellerine ulaşıyorlar.

Uzunca bir süredir telefonla dolandırıcılık furyası aldı başını gidiyor. Televizyonlarda, internette ve cep telefonuna yollanan mesajlarla devlet elinden geldiğince insanları uyarıyor ancak buna rağmen hala telefonu çalınca karşı taraftan “soruşturma, terör, polis, savcı” gibi kelimeleri duyan genellikle yaşlı insanlar bir korkuya kapılıp tuzağa düşüyorlar. Geçtiğimiz yıllara göre bu tezgaha gelenlerin oranı, yükselen farkındalık sebebiyle düşmekte olsa da hala daha tamamen yok olmuş değil.

Son bir iki aydır özellikle Twitter’da çok organize ve sistematik bir dolandırıcılık furyası başladı. İnsanları ağlarına düşürerek kredi kartı bilgilerini çalıyorlar. Bankaların adıyla, BDDK ya da BKM gibi bankacılıkla ilgili üst kurullarını isimleriyle hesaplar açan ve sponsorlu gönderilerle reklam yayını yaparak insanları dolandıranlar kanaatimce tek elden yönetilen ve oldukça sistematik olarak çalışan bir çete.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Öncelikle bu dolandırıcılığı yapabilmek adına Twitter hesapları kurmaları, bu hesapları telefon numarası ya da mail adresi ile doğrulamaları gerektiği için; dolandırıcılar bu konuda oldukça temkinliler. Çünkü mail ya da telefonla yapılan bir doğrulama sonrasında ilgili hesaptan yapacakları dolandırıcılıkların izinin sürülmesi oldukça kolay.

Sistemin ilk adımı, insanımızın sosyal medya takıntılarına dokunan, zekice hazırlanmış reklamlarla başlıyor. “Profilinize Bakanları Görün” şeklinde başlıkla reklamlar yapıyorlar. Sosyal medyayı da günlük hayatındaki gibi dedikodu kazanı şeklinde kullanmaya eğilimli sayın ahalimiz balıklama atlıyor bu reklama.

Kuvvetle muhtemel aklında şu gibi cümleler geçiriyor “Bakalım ex aşkım Ahmet profilime girip fotoğraflarıma bakıyor mu?” “Zeynep’le ne sevgili ne arkadaş, saçma bir ilişki formundayız. Acaba profilimde hangi fotoğraflarımı geziyor, kaç kere giriyor?”.

Haliyle bireyler arası iletişim süreçleri bizimkisi kadar sorunlu, handikaplarla ve ikircikliliklerle dolu toplumlarda; bir de buna insanların dedikoducu ve kendi küçük dünyasını kainatın merkezi sanma gibi avamlıklar da dahil olunca hanım kızımız ya da efendi oğlumuz şak diye basıyor reklama. Artık profiline bakanları görecek, ak kara meydana çıkacak, başı göğe erecek…

Tabi hayaller Paris hayatlar Türkiye misali reklama tıkladıktan sonra ekranda, bir satır yazıyı bile okumadan “evet, ileri, evet, onaylıyorum” gibi önüne çıkan her tuşa basıyor. Sonuç, geçmiş olsun hesabınız artık çalındı. Ne mail adresinizle ne telefon numaranızla ne şifrenizle hiçbir şekilde bir daha ilgili hesabınıza erişemiyorsunuz.

PARA PARA PARA

Kaptırılan Twitter hesabı artık dolandırıcıların eline geçmiş ve daha önce de sahibi tarafından Twitter kuralları gereğince bir SMS ya da maille onaylatıldığı için reklam vermeye müsait durumda.

Dolandırıcılar hemen kullanıcı adını ve profil resmini değiştiriyorlar. Bir bankanın adını yazıyor, onun logosunu profil fotoğrafı yapıyorlar ve hatta kimi zaman @ ile başlayan kullanıcı adını bile değiştirmeye gerek görmüyorlar. Görünen isim olarak bankanın adını yazarak yetindikleri sıklıkla oluyor.

Sonrasında güya bir hediye kazanma fırsatı duyurusu yaparak kimi zaman “10 GB internet hediye” “Kredi kartı aidatlarınızı iade ediyoruz” “Çekilişle bir kişiye Mercedes, 10 kişiye iPhone” gibi gel gel yapacak fırsatları yayına veriyorlar. Bunu gören dikkatsiz, dijital okur yazarlığı düşük insanlar da tıklayıp önlerine gelen ekrana bütün banka bilgilerini, kart bilgilerini takır takır yazıyorlar.

Sonrasında geçmiş olsun, kartınızın tüm limiti bir anda dünyanın uzak ucunda bir ülkedeki POS cihazı aracılığıyla boşaltılıyor. İstediğiniz yere şikayet edin, sonuç alma şansınız sıfır.

“İnternette gördüğü her şeye tıklayanlar ya salaktır ya da yaşlıdır” diye bir söz vardır. Durumu aslında güzel ifade ediyor. Yaşlı ve bu yeni nesil teknolojilere hakim olmayan insanlar işin içinde bir dolandırıcılık olabileceğini düşünmüyorlar.

Salaklara gelince; bedava bir küçük hediye ya da çekilişle fırsatlar kazanma gibi havuçlar önlerine konulunca insanımızın paragözlüğü, fırsatçılığı, bedavacılığı, uyanıklığı hemen devreye giriyor. Basıyor önüne gelen her tuşa, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oluyor. Tosuncuğun Çiftlikbankı ve buna benzer onlarcası da yeşil sermayenin gurbetçileri hortumlaması da aynı dürtünün ekmeğini yemek üzere organize olan suçlar. Esasen cehaletin ya da teknolojiden anlamamanın, iyi niyetinin değil açgözlülüğünün kurbanı oluyorlar.

Suç her zaman kanundan, devletten ve kolluk kuvvetlerinden bir adım önde gider. Ortaya yeni bir suç çıkınca olayı gören yetkili kurumlar bunu öğrenirler ve bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alırlar. Günümüzde o kadar çok mecrada, o kadar çok farklı yöntemle dolandırıcılıklar yapılabilir hale geldi ki, devletin tek yapabileceği insanları genel çerçevede uyarmaktan öteye gidemiyor. Zira bu suç modeline karşı bir önlem geliştiği anda dolandırıcılar çoktan o aşamayı geride bırakmış, yeni ufuklara yelken açmış ve yeni kerizler silkelemeye doğru yol almış oluyorlar.