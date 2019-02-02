Sevgili okurlarım, iyi pazarlar.

Sizden önce İsveç Malmö’de yaşayan Ali Haydar Nergis’in Cumhuriyet’te çıkan şu yazısını baştan sona dikkatle okumanızı rica edeceğim.

Yazının başlığı “İsveç’in çöpçüleri haline geldik”.

Yazı şöyle:

Telefonla bir eve bağlanan İsveç radyosu spikeri, karı koca arasında en çok hangi konularda tartışma çıktığını soruyor. Kadın feryat ediyor; “Evin içindeki çöplerin nasıl ayrıştırılacağını öğretemedim gitti. Cam kavanozları yıkamadan çöpe atıyor. Plastikleri, kâğıtların bulunduğu yere bırakıyor.”

Adam, yaptıklarının yanlış olduğunu kabul ediyor, “Evde çöplerle dans eder hale geldim” diyerek isyanını da gizlemiyor. Erkek spiker, kadına hak veriyor, erkeği şaka yollu kınıyor... Radyoyu dinlerken gözlerim mutfak tezgâhının altındaki çöp ayrıştırma bölümüne gidiyor. Yan yana dizilmiş altı plastik kova. Cam kavanozlar bir kovaya, metal kapakları onun yanındakine. Kâğıt ve plastiklerin atılacağı kutular yan yana duruyor. Pil ve ampuller başka bir kutuya atılıyor. En önemlisi, yemek artıklarının atıldığı kutu…

Belediye, yemek artıklarının atılacağı kahverengi kâğıt torbaları apartmanların arasındaki çöp toplama merkezlerine bedava bırakıyor. Çevrede oturanlar, gereksinme duydukça o torbaları alıp kullanıyorlar. Ara sıra boş bulunup bazı çöplerin yerlerini karıştırabiliriz, ancak biyogaz üretmek için doğrudan işleme alınan yemek artıklarının yerini karıştırmak, sistemi baltalayan büyük bir hata...

PARA CEZASI VAR

İsveç’teki her beş-on apartmana veya on beş-yirmi villaya ait bir çöp toplama merkezi var. Yemek artıkları, kâğıtlar, kartonlar, renkli ve renksiz cam kavanozlar, metaller, yumuşak ve sert plastikler, ampuller ve piller ayrı bidonlara konuyor. Bütün merkezlerin tavanında birer kamera var. Evde ayrıştırdığınız çöpleri, toplama merkezlerindeki yerlerine de doğru atmak zorundasınız. Yanlış ayrıştırdığınızda tepedeki kamera sizi ele verir ve en az 1500 Kron para cezası ödemek zorunda kalırsınız.

Yabancıların yoğun olarak yaşadıkları İsveç’in güney bölgeleri çöp ayrıştırmada en başarısız yerler. Belediye görevlileri ile ev sahipleri arasında zaman zaman yanlış yere atılan çöpler ve para cezaları yüzünden tartışma yaşanır. Bir süre önce, bir arkadaşım, çöpleri ayrıştırmadan çöp odasının kapısına bıraktığı için yüklü bir para cezası ödedi. Ev adresini çöp torbasına atılmış mektup zarflarını inceleyerek bulmuşlardı.

Birkaç haftadır, oturduğumuz sitede bir hareketlilik var. Site görevlileri evlere girip çıkıyor, mutfaklarımızın ölçüsünü alıyor. Plastik kovalar yetmiyormuş gibi, şimdi de mutfak tezgâhlarının altına bazı yiyecek maddelerini öğüten makineler yerleştireceklermiş. İtiraz etme hakkımız yok. Bu gidişle hepimiz gönüllü çöpçüler haline geleceğiz. Uygulamayı hafife almak için görevlilerden birine, “Desenize, biyogazımızı artık evlerimizde üreteceğiz” diyecek oldum, kadın tepki ile yüzüme öyle bir baktı ki, ne yapacağımı şaşırdım. Bu işlerin şakası bile hoş karşılanmıyordu.

Evlerdeki eski mobilyaları, televizyon ve beyaz eşyaları çöpe atamazsınız. Gereksinimi olan birileri alsın diye kapı önüne de bırakamazsınız. Bunlar için özel bir araç kiralamak ve götürüp büyük çöp toplama merkezlerine bırakmanız gerekir. Kullandığınız otomobil, onarılamayacak ölçüde eskiyse, bedava da verseniz kimse almaz. Elden çıkarmak istediğinizde, götürüp bir hurdacıya bırakmanız yetmez, doğayı kirlettiğiniz için ayrıca 1500 Kron ödemeniz gerekir.

GERİ DÖNÜŞÜM VE PLASTİK POŞETLER

İsveç’te, satın alınan metal kutu veya plastik içindeki her meşrubat için en az 1 Kron geri dönüşüm ücreti alınır. Metal veya plastik kutular içindeki içeceklerin geri dönüşüm ücreti 1 veya 2 Kron’dur. Evde biriktirilen metal ve plastik meşrubat kutuları, gıda ürünleri satan marketlerdeki geri dönüşüm makinelerine atıldığında, yapılan ödeme hesaplanır, geri ödeme fişi verilir.

Plastik poşetlere gelince... Türkiye’deki poşet tartışmalarını herhangi bir İsveçliye anlatsanız, “Nasıl yani?” diyerek yüzünüze tuhaf tuhaf bakar. Alışveriş merkezlerinde bir plastik poşetin fiyatı 2 Krondur (yaklaşık 1.25 TL). Yeni yılla birlikte bazı alışveriş merkezlerinde fiyatı 2.50 Kron’a çıktı. Piyasada 50 Öre (kuruş) bulunmadığından, 2.50 Kron yerine 3 Kron bayılırsınız. Poşet fiyatları ne kadar yükselse İsveçliler o kadar sevinecek neredeyse. Çünkü onlar için plastik ve poşet doğa kirlenmesi demektir. Alış verişlerden sonra yanınızda getirdiğiniz naylon çanta, bez torba veya eski poşetinizi kullanmanız, “görgüsüz” veya “cimri” oluğunuz anlamına gelmez. Aksine, doğanın kirlenmesine katkıda bulunmadığınız için size sempati ile ve “çevreye karşı duyarlı’’ gözüyle bakarlar.

İsveç, çöp konusunda neden bu kadar hassas?

Yazıyı okudunuz.

İsveç’i yönetenlerin ve İsveç halkının “çöp” konusunda ne kadar hassas olduğunu gördünüz.

Bunun iki nedeni var.

Birinci neden, ekonomik…

İkinci neden, çevre temizliği…

Aslında sadece İsveç değil, diğer gelişmiş ülkelerin de “çöp” konusuna bakış açıları aynı.

“Sinekten yağ çıkarmak” deyimindeki gibi, “çöp”ten dahi kazanabilecekleri kadar para kazanıyorlar.

Çöp ekonomisinin en ince ayrıntılarına iniyorlar.

Bunu yaparak aynı zamanda çevre sorununun da önüne geçiyorlar.

Vatandaşlarını eğitiyorlar, bilinçlendiriyorlar.

Vatandaşlarını “gönüllü çöpçü” haline getiren İsveç kim, biz kim?

Ali Haydar Nergis yazısında ne diyor?

“İsveç’in gönüllü çöpçüleri olduk…”

Vatandaşını “gönüllü çöpçü” yapan İsveç, biliyorsunuz dünyanın en zengin ülkelerinden biri.

Devlet zengin, millet de zengin!

İsveç’le ilgili elimde 2017 rakamları var.

*Nüfusu, 9 milyon 995 bin.

*Gayrisafi Yurtiçi Hasılası, 538 milyar dolar.

*Kişi başı milli gelir, 53 bin 442 dolar.

İsveç, kişi başı milli gelir sıralamasında dünyada 7’inci sırada.

Halkı, bu derece zengin, bu derece mutlu!

Ama “gönüllü çöpçü”.

Bu zenginliklerinde, bu mutluluklarında, “gönüllü çöpçü” olmalarının da payı var.

Yukarıdaki yazıda okuduğunuz gibi, çöplerini sağa sola atmıyorlar, belirli bir kural dahilinde toplayarak ekonomilerine kazandırıyorlar.

Biz ne yapıyoruz?

Bizim çöplerimizi ne yaptığımız ortada.

Evlerden çöpler nasıl toplanıyor, nasıl taşınıyor, nasıl yok ediliyor, ortada…

Bizde çöp, “çevre temizliği” yönünden hiç düşünülmez.

Her taraf çöplük!

Herkesin “çöp atma özgürlüğü” var.

Sokağa attığımız çöpün aslıda “para” olduğu yönünde bir bilincimiz yok.

Vatandaşın bilincinin ötesinde, çoğu belediyenin çöpün ekonomik olarak değerlendirilmesi konusunda bir çalışması yok.

İşte Kocaeli’nin hali!

Güya ülkemizin en gelişmiş kentlerinden biri.

Çöp yerinde ayrıştırılıyor mu?

Çöpümüzü evimizde; camı, metali, kâğıdı-kartonu, plastiği, yemek artıklarını ayrı ayrı kutulara mı koyuyoruz?

Veya evimizin yakınındaki çöp toplama ünitesinde bu atıklar için ayrı bölümler var mı?

Bırakın hepsini, karışık toplanan çöpler çöp depolama merkezlerinde gerçek anlamda ayrıştırılıyor mu?

Bu soruların hepsi de hayır.

Biz çok zengin (!) bir ülkeyiz ya, “çöpten para kazanmaya” tenezzül etmeyiz.

“Temizlik” mi?

Yaa o kadar da önemli değil!

Her tarafı “ne bileyim ne” götürüyor.

Çöpün zerresinden para kazanan İsveç’te kişi başı milli gelir 53 bin 442 dolar…

Bizde 10 bin 367 dolar!

İsveçli bizden 5 kat daha zengin ve bu zenginliğinin bir kısmını “çöp”e borçlu.

İsveç’te vatandaş, “gönüllü çöpçü”…

Bizim ahalimiz asil, öyle çöp işleriyle filan uğraşamaz.

Kafamızı değiştirmedikçe işimiz çok zor, çok!