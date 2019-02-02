Karamürsel sevdalısı Profesör Tamer Akan

Kendisi bana bir mail atmıştı; “Akçat’ta, Emevi mezarları (Arap mezarlığı) ile ilgili bir bilgi edindim. İlginizi çekeceğini düşündüm. Size gönderiyorum” diye yazmıştı.

Kendisi Eskişehir’de, Osmangazi Üniversitesi’nde profesördü. Yaklaşık 25 yıldır Eskişehir’de olmasına rağmen Karamürsel’le bağını koparmamıştı. Eline Karamürsel’le ilgili bir bilgi geçse,yüreği kıpır kıpır çarpar benimle paylaşmak ister.

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nun da Akçat’la ilgili çalışmalar yaptığını, Akçat’taki Arap mezarları ile ilgili araştırmalar olduğu konusunda bilgiler geldiğini, Karamürsel’e gediğinde kendisini Kaymakam Narinoğlu ile tanıştıracağımı söyledim.

Ve… Karamürselli profesörle geçtiğimiz gün Kaymakam Ahmet Narinoğlu ile ziyaret ettik.

Profesörün babası 1999 depreminde Aydınlar Apartmanı’nda göçük alında hayatını kaybeden Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Akandı. Profesör Tamer, baba acısını içine gömmüş Karamürsel’deki okul yaşantısını Amerika’ya kadar taşımış, fizik profesörü olmuş, Eskişehir’e yerleşmiş ama içindeki Karamürsel sevdasını unutmamıştı.

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu da Profesör Tamer gibi Karamürsel sevdalısı bir bürokrat…

İlçeye geldiği günden beri Karamürsel’in tarihi ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapıyor. Kaymakam ve Profesör Akan ilk tanışmalarında hemen öyle bir kaynaştılar ki görülmeye değerdi.

Konu Karamürsel olunca samanlık seyran akan sular dururmuş… Profesör Akçat (eski köy) mahallesindeki EMEVİ (Arap mezarlarından) söze başladı. Kaymakam Narinoğlu konuyla ilgili vergi dairesinde görevli Akçatlı Mustafa Çetinkaya’yı çağırttı. Bu konuda Mustafa Çetinkaya ve Akçat yerlisi gençlerin çalışmaları vardı. Çetinkaya, Arap mezarlığı ile bildiklerini, büyüklerinden duyduklarını ve gelişmeleri, nerede kalındığını anlattı.

Kaymakamın odasındaki “yuvarlak” masaya sanki Karamürsel’in tarihi yatırılmış, Akçattaki Emevi mezarları, Dereköydeki Karamanlılar, Hersek’te BATIK (Tersane) tarihi kalıntılar gün ışığına çıkarılmak isteniyordu. Karamürsel’deki tarihi dokuya dokunmak onu Karamürsel’e kazandırmak istiyorlardı.

Kaymakam Narinoğlu ve Mustafa Çetinkaya yaptıkları çalışmaları kapsamlı bir şekilde Profesör Tamer’e anlattılar.

Anlatılanları büyük dikkat ve titizlikle dinleyen Karamürsel sevdalısı Profesör, “Anlaşılan Karamürsel’de zengin bir tarih yatıyor. Bu konuda Eskişehir’e döndüğümde üniversitedeki tarih profesörü arkadaşlarımla görüşeceğim ve kendilerini Karamürsel’e davet ederek bu tarihi kalıntıları incelemelerini sağlayacağım. Akçat’taki mezarların korunması gerekiyor. Her halde ilk yapılacak bu yerin koruma altın alınması olmalı. Bu konuda prosedür ne kadar müsait bilemiyorum” dedi.

Mustafa Çetinkaya, “Mezarları gençler temizledi, çok da hevesliydiler. Ama bazı nedenlerle gençlerin hevesleri kırıldı. Böyle bir hareket olursa Akçat gençleri yine kazanılabilinir” diye konuştu.

Kaymakam Narinoğlu, Eskişehir’den gelecek tarih profesörleri için her türlü imkanı sunmaya hazır olduklarını Karamürselli profesöre, bu konudaki girişimleri için teşekkür etti.

Osmanlı’nın kurulduğu ama bazlarının sahip çıkmak için Bizans oyunları yaptığı HERSEK’te, Osmanlı donanmasının sular altındaki BATIK savaş gemileri, İstanbul’un fethi için ŞAM’dan gelip Karamürsel’in Akçat Köyü’nde tifodan öldükleri söylenen Emevi askerlerinin mezarlarının, Karamürsel’in bazı köylerinde kökleri olduğu söylenen Karamanlıların kalıntılarını araştırması ve Karamürsel tarihine kazandırma çalışmalarının ilk çalışması Karamürsel sevdalısı,Karamürselli profesör Tamer Akan ve Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu tarafından başlatılmış oldu.