Birbirinden tuhaf fakat gerçek bilgiler, bugüne kadar doğru bilip aslında yanlış olan bilgiler sizler için derlendi. İşte dünyanın en ilginç bilgileri...

1)Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.

2) Amerika'da her saat 40 kişi kanserden haya kaybediyor.

3) Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.

4) Eski ABD başkanlarından John F. Kennedy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi.

5) Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.

6) ABD'de, yaşları 20 ile 29 arasında olan zenci erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözaltında tutulmaktadır.

7) Amerika'da satışa sunulan ilk cd, Bruce Springsteen`in "Born in Theusa" albümüdür.

8) Bir insan yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılar.

9) Amerikan havayolları, uçuşlarda yolculara sunduğu kahvaltılarda her tepsiden bir zeytini kaldırarak 1987 yılında 40 bin dolar kar etmiştir.

10) Atların insanlardan 18 tane fazla kemiği vardır.

11) Avustralya'daki tuvaletlerin sifon suları saat yönünde akar.

12) Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar.

13) Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur.

14) Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk suya sokardı.

15) Bir Big Mac hamburgerin ekmeğinde ortalama 178 adet susam bulunuyor.

16) Bir devekuşunun gözü beyninden büyüktür.

17) 18 Şubat 1979 yılında sahra çölüne kar yağmıştı.

18) Bir erkek hayatının ortalama 3350 saatini tıraş olmak için harcar.

19) Bir hamamböceği kafası koptuktan sonra açlıktan ölmeden dokuz gün yaşayabiliyor.

20) Bir karınca kendi ağırlığının elli kati ağırlığı kaldırabilir.

21) Bir karıncanın koku alma yeteneği en az bir kopeğinki kadar gelişmiştir.

22) Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.

23) Bir kromozom bir genden daha büyüktür.

24) Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer.

25) Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe, ayaklarının büyüklüğüne eşittir.

26) Birinin yüzünü hatırlamak için beynin sağ tarafı kullanılır.

27) Buckingham sarayında 602 oda bulunuyor.

28) Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşı 1.36 kg

29) Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altın 200 kat daha fazlası okyanuslarda saklı durmakda.

30) Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalga, 1971 yılında Japonya'nın İshigaki Adası'nda 85 metre yüksekliğine ulaşmıştır.

31) Bugüne kadar ölçülmüş en büyük buz dağı, 200 mil uzunluğunda ve 60 mil genişliğindedir ve Belçika'dan daha büyük bir yüzölçümüne sahiptir.

32) Bukalemunların dilleri, vücutlarından iki kat daha uzundur.

33) Central park`ta yüzmek yasalara aykırıdır.

34) Çocuklar baharda daha fazla buyuyor.

35) Dalmaçyalılar gut olmayan tek köpek cinsidir.

36) Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.

37) Döllenmeden sonra çocuğun boyu 5 milyon kat buyur...

38) Dünyada her dakika iki tane düşük şiddette deprem olmaktadır.

39) Dünyada insan başına düşen karınca sayısı bir milyondur.

40) Dünyadaki hayvanların yüzde sekseni altı ayaklıdır.

41) Dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece elli isim yer almıştı.1878 yılının şubat ayında Connecticut New Haven'da yayımlanmıştı.

42) Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Küba'dır.

43) Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.

44) Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır.

45) Elektrikli sandalye bir dişçi tarafından icat edilmiştir.

46) En fazla asfaltlı yola sahip ülke Fransa'dır.

47) En yakın oldukları noktada, Rusya ve Amerika'nın birbirlerine uzaklıkları dört km `den daha azdır.

48) Erkekler kadınlara göre on kat daha fazla renk koru oluyorlar.

49) Eskimo dilinde kar yağışlarının farklarını tarif etmek için kullanılan yirmiden fazla sözcük vardır.

50) Fareler kusamaz.

51) Filler zıplayamayan tek memelidir.

52) Dünyada geçen 3500 yılın, sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır.

53) Küresel ısınma yüzünden yükselen deniz seviyesi 2050 yılında Shangai ve deniz kıyısındaki diğer cin şehirlerinde büyük sellere neden olacak. Bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak.

54) Gözleri açık tutarak hapşırmak imkânsızdır.

55) Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez. Ama burnumuz ve kulaklarımızın büyümesi asla sona ermez.

56) Güney Kore başkenti Seul, Kore dilinde "başkent" anlamına gelmektedir.

57) Günışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin başlatmıştır.

58) Günümüzde, evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır.

59) Hamamböcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır.

60) Hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.

61) Havuca rengini karoten verir.

62) Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır.

63) Her 25 kişiden biri astım hastasıdır.

64) Her dört Amerikalıdan biri mutlaka televizyonda görünüyor.

65) Her iki taraf da kan bağışında bulunursa, Paraguay'da düello yapmak yasaldır.

66) Herhangi bir okyanusun en uzak olduğu nokta Çin'dir.

67) Hindistan'daki yıllık doğum sayısı, Avustralya'nın toplam nüfusundan fazladır.

68) Hipopotamlar insandan daha hızlı koşarlar.

69) İleri doğru bir adim atıldığında, insan vücudundaki 54 kas çalışır.

70) İlk çamaşır makinesi 1907 yilinda Hurley Machine Co. Tarafından pazarlandı.

71) İnciler sirkede erir.

72) İnek sütünün pH değeri 6'dır.

73) İngilizcedeki Wendy ismi, Peter Pan hikâyesinde kullanılmak üzere uydurulmuştur.

74) İngiltere'deki bütün kuğular kraliçenin malidir.

75) İnsan beyninin % 80'i sudur.

76) İnsan beyninin ortalama ağırlığı 1.3kg'dır.

77) İnsan elinde, en yavaş uzayan tırnak başparmağınki, en hızlı uzayan tırnak ise orta parmağınkidir.

78) İnsan saçı, üç kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir.

79) İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir.

80) İnsanlar vücutlarında 300 adet kemikle doğuyorlar ama yetişkin olduklarında bu sayı 206 ya düşüyor.

81) İnsanlar yaşamları boyunca altı filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tüketiyorlar.

82) İnternetin yıllık büyüme yüzdesi 314.000'dir.

83) Kadınlar erkeklere oranla iki kat fazla göz kırpar.

84) Kanada, Kızılderili dilinde "büyük koy" anlamına gelmektedir.

85) Kangurular geri geri yürüyemezler.

86) Kaptan Cook, Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insandır.

87) Kaşları yukarı kaldırmak için 30 kası harekete geçirmek gerekiyor.

88) Kediler ultrason seslerini duyarlar.

89) Kedilerin beyninde 32 adet kas vardır.

90) Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.

91) Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır.

92) Kış aylarında, Moskova'daki buz pateni pistleri 250 bin metrekarelik bir alanı kaplar.

93) Kıta isimlerinin hepsi ayni harfle başlayıp ayni harfle biter.

94) Kirli kar, temiz kardan daha kolay erir.

95) Köpeklerin ter bezleri ayaklarındadır.

96) Kutup ayıları solaktır.

97) Larry Hagman (JR.)Dallas dizisinin setinde hiç kimsenin sigara içmesine izin vermezdi.

98) Marilyn Monroe'nun altı ayak parmağı vardı.

99) Meşe ağaçları elli yaşına gelmeden meşe palamudu üretemezler.

100) Mexico City her sene 25 cm kadar batıyor.

101) Mickey Mouse'dan önce en meşhur çizgi film kahramanı Felix The Cat'di.

102) Mumyaların ayak parmakları tek tek sarılarak mumyalanmıştır.

103) New York bir zamanlar Amsterdam`dı.

104) Monako'nun ulusal orkestrası ordusundan daha geniş bir kadroya sahiptir.

105) Newton, yer çekimi kanununu fark ettiği zaman 23 yaşındaydı.

106) Norveç'in kuzeyinde, her yaz 14 hafta gece gündüz güneşli geçer.

107) Ortalama bir buzdağının ağırlığı 20 milyon ton.

108) Ortalama bir insan hayati boyunca iki yılını telefonda konuşarak harcıyor.

109) Ortalama bir pire, kendi büyüklüğünün 150 katı yüksekliğe zıplayabiliyor. Bu oranı tutturmak için bir insanin yaklaşık 30 metre zıplaması gerekli.

110) Ödemeli telefon konuşmalarının çoğu babalar gününde ediliyor.

111) Pablo Picasso, parasızlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısınırdı.

112) Penguen yüzebilen ama uçamayan tek kuştur.

113) Peru'da hiç umumi tuvalet yoktur.

114) Rodin'in unlu 'Düşünen Adam' heykeli aslında İtalyan şair Dante'nin portresidir.

115) Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıdır.

116) Rusya'da doğudan batıya doğru seyahat edilirse, yedi saat kuşağı geçilir.

116) Rusya'da doğudan batıya doğru seyahat edilirse, yedi saat kuşağı geçilir.

117) Sadece bir tane kovboy filmi kadın yönetmen tarafından çekilmiştir

118) Sadece dişi kanaryalar ötebilir.

119) Sadece dişi sivrisinekler ısırır.

120) Sağ elini kullanan insanlar sol elini kullananlara göre ortalama dokuz yıl daha fazla yaşıyorlar.

121) Sahra çölündeki Tidikelt kasabasına on yıl boyunca hiç yağmur yağmamıştır.

122) Salatalığın yüzde 96'si sudur.

123) Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir.

124) Sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.

125) Sığırların dört tane midesi vardır.

126) Sihirli sözcük 'Abrakadabra' ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylenmişti.

127) Sineklerin beş gözü vardır.

128) Suudi Arabistan'da hiç ırmak yoktur.

129) Sümüklüböceklerin dört tane burnu vardır.

130) Tarantulalar iki bucuk yıl yiyeceksiz yaşayabilirler.

131) Timsahlar dillerini dışarı çıkaramazlar.

132) Timsahlar renk korudur.

133) Tom sawyer daktiloda yazılan ilk romandır.

134) Uranüs, çıplak gözle görülebilen bir gezegendir.

135) Uyurken, televizyon seyrederken yaktığımızdan daha fazla kalori harcıyoruz.

136) Ünlü çizgi film kahramanı Temel Reis, 1919 yılında Elzie Crisler Segar tarafından yaratıldı.

137) Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wrigleys marka sakızdır.

138) Venus saat yönünde dönen tek gezegendir.

139) Virginia woolf kitaplarının çoğunu ayakta yazmıştır.

140) Yarım kilo bal yapabilmek için arılar iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.

141) Yataktan düşerek ölme olasılığı iki milyonda birdir.

142) Yazar Rudyard Kipling sadece siyah mürekkep kullanırdı.

143) Yeni Zelanda, dünyadaki her türlü iklimin yaşandığı tek ülkedir.

144) Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.

145) Yetişkin bir insan günde ortalama olarak 23 bin kez nefes alır.

146) Yıllara göre ortalama alındığında, her sene eşekler tarafından öldürülen insan sayısı uçak kazalarında ölenlerin sayısından daha fazla.

147) Yunuslar bir gözleri açık uyurlar.

148) Zebralar beyaz üzerine siyah çizgilidir.

149) Zürafalar 35 cm uzunluğunda siyah bir dile sahiptirler.

150) Zürafalar yüzemez. Yüzse bile kesin boğulur.

151) Zürafaların ses telleri yoktur. (Alıntı- Sabah)