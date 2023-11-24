SİGARANIN  DUMANI   

İtalyancada bir deyim vardır; "Türk gibi sigara içmek"

Hayatında hiç sigara içmemiş bir kişi olarak hep merak etmişimdir. Bir bitki yaprağının dumanını içine çekip solumanın "zevkine" ilk defa kimler ve nasıl varmıştır? Ne kadar tuhaf bir zevk değil mi?

Sigara içmek kötü bir alışkanlık olarak değil gerçek bir hastalık olarak görülmelidir. Çünkü hem fiziksel hem de psikolojik bir bağımlılıktır.

Sigaranın vücudumuzun çeşitli sistemleri ve organlarında neden olduğu zararlar ve dolayısıyla tehlikeli hastalıklar bu yazımın satırlarına sığmayacak kadar çok sayıda.

Çünkü sigara denilen şey, nikotin ve karbon monoksit başta olmak üzere yüzlerce tür zararlı madde içerir. Nikotin, eroin gibi fiziksel bir uyuşturucudur.

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırma, beyinde nikotin hazzının belirlendiği zonlar olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar yüzünden sigara, bireyler için yaşamın temel bir nesnesi, "psikolojik bir koltuk değneği", hayattan daha fazla zevk almasına yardımcı olan doğal bir antidepresan haline gelmiştir. Bu durumda, çoğu zaman sigaranın sağlık açısından tehlikesi önemsenmemekte ve hatta unutulmaktadır.

Sigaranın yanmasıyla oluşan, kokusuz bir zehir olan karbon monoksit, kanımızdaki oksijeni aldığından tüm dokular bundan olumsuz etkilenir. Çok sigara içenlerde ciltte kırışıklıkların artması da bu nedenledir.

Neden olduğu hücresel DNA hasarıyla bağlantılı olarak sigara ile vücudun çeşitli organlarında tümör oluşumu arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Şu dehşet tehlikeye bakar mısınız?

Benden 2 yaş küçük erkek kardeşim 53 yaşında iken "Gırtlak kanseri" nedeniyle 99 depreminden 2 ay önce hayatını kaybetti. İstanbul'da ameliyat olduğu hastanede ayni hastalığa tutulmuş bütün hastaları ziyaret ettim; içlerinde sigara içmeyen tek kişi yoktu.

Sigara solunum yolu hastalıklarının da en önemli nedenidir. Ayrıca enfeksiyon riskini arttıracak şekilde bağışıklık sisteminin savunmasını da azaltır. COVID-19 salgınının başlamasından sonra yürütülen bir dizi araştırma, sigara ile SARS-COV-2 hastalığının gelişimi arasında da ilişki olduğunu göstermiştir.

Düşünürlerin sigaranın zararına ilişkin olarak sözleri de sağlık açısından durumu net olarak ortaya koyuyor:

Sigaralar paket halinde dolaşan katillerdir!

Sigara kilo vermenize yardımcı olur; her seferinde bir akciğer!

Her gün binlerce Amerikalı sigarayı bırakıyor; öldükleri için!

Sigara taksitle intihardır!

Sigarayı "bırakma" zorluğu için bazı düşünürlerin söylediklerini de görelim:

Sigarayı bırakalı 3 yıl 4 ay 12 gün 27 dakika oldu ama onu hiç düşünmüyorum!

Mark Twain ne demiş? Sigarayı bırakmak dünyanın en kolay işidir. Biliyorum, çünkü bunu binlerce kez yaptım!

Olay geliyor ; ve iradeye dayanıyor.!

Kaynak.

Licia Siracusano (Onkolog) 2021. I danni del fumo di sigaretta. Enciclopedia medica. Centro Antifumo di Humanitas.