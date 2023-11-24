AKP’li Zeki Aygün’den yoksul sayısının artmasına ‘zekice’ cevap!

Ekonomik kriz büyüdükçe, vatandaşın satın alma gücü düşüyor. Alım düştükçe; yoksulluk artıyor, yardıma muhtaç olanların sayısı da artıyor. Birgün’ün haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım verileriyle ilgili bilgi verdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında sosyal yardım alan hane sayısında artış yaşandı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiği 2018 yılında 3 milyon 494 bin 931 olan sosyal yardımlardan yararlandırılan hane sayısının, 2023 itibarıyla 4 milyon 400 bin haneye ulaştığı bildirildi. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de çare olmadı, aksine sorunu daha büyüttü.

Kayıtlara göre sosyal yardımlardan yararlandırılan kişi sayısı 17,6 milyona yükseldi. Sosyal yardımlardan yararlandırılan toplam 4,4 milyon haneden 3,5 milyonunun, “Düzenli sosyal yardımlar” kapsamında olduğu belirtildi.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısındaki artış da yansıdı. Ailesi tarafından bakılamadığı için “Sosyal ve Ekonomik Destek” programı kapsamına alan çocuk sayısının 2023 yılında 160 bini aştığı öğrenildi. Buna göre, 2020 yılında 129 milyon 422, 2021 yılında 141 bin 275, 2022 yılında 155 bin olan ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısının 2023 itibarıyla 163 bin 995 olduğu belirtildi.

YOKSULLUK İLE MÜCADELE

Bakanlığın, “Yoksulluk ile mücadele” için harcadığı para da dikkati çekti. 2022 yılında 62 milyar 742 milyon 374 bin TL olan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma harcaması ödeneğinde yıllara göre yaşanan değişim, şöyle sıralandı:

-2023: 91 milyar 582 milyon 780 bin TL

-2024: 205 milyar 861 milyon 822 bin TL

-2025: 213 milyar 378 milyon 802 bin TL

-2026: 246 milyar 413 milyon 207 bin TL

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2010 YILINDA DÖNEMİN AKP İL BAŞKANI ZEKİ AYGÜN İLE SOHBET

Yukarıda verileri okudunuz.

Yoksul sayısı artıyor, yoksula yapılan yardım parası artıyor…

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir dönem AKP Kocaeli İl Başkanlığı da yapmıştı. 2010 yılında Derince Harikalar Sahili’nde dönemin AKP Kocaeli İl Başkanı Zeki Aygün ile gazete yönetimi olarak bir sohbette bulunmuştuk.

“AKP İKTİDARINDA YOKSUL SAYISI ARTTI”

Aygün’e “Zeki Başkan, sizden önceki iktidarlar döneminde kömür yardımı yapılan aile sayısı azdı, yardım edilen aile sayısı azdı, sizin iktidarınız döneminde kömür yardımı da, erzak yardımı da, para yardımı yapılan kişi ve aile sayısında büyük artış var. Sizin iktidarınızda yardıma muhtaç sayısı arttı, bunu neye bağlıyorsunuz?” diye sormuştum.

AYGÜN’DEN ‘ZEKİCE” CEVAP

Dönemin AKP Kocaeli İl Başkanı Zeki Aygün, zekice bir cevap vermişti.

Aygün, “Evet bizim dönemimizde kömür yardımı yapılanlar, erzak yardımı yapılanların sayısında artış var, ama marifet onları bulmak ve onlara yardım etmek. Bizden önceki iktidarlar, bu kişileri pek umursamıyordu. Biz iktidara geldik onları buluyoruz ve yardım ediyoruz” demişti…

GELİNEN NOKTA; 17 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ

Aygün, kendince zekice ve siyasi bir cevap vermişti.

Halbuki bir ülkede kömür yardımı yapılanların sayısında artış varsa, yardıma muhtaç olanların sayısında artış varsa, bu durum o ülke vatandaşının yoksulluğunu gösterir.

Nitekim, AKP iktidarı döneminde geldiğimiz noktada 17 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ.

Belli ki insanları fakirleştirip, onlara yardım etmek AKP’nin bir stratejisi.

Bu stratejiyi 21 yıldır uyguluyor, 21 yıldır da başarılı oluyor.

AKP iktidarı belli ki bu stratejiden vazgeçmeyecek.

Olan yine vatandaşa olacak.