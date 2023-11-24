“Adalet” öldüğüne göre, biz ne yapacağız?

Bilinen hikâye…

Eskiden İngiltere’de bir gelenek varmış.

Sıradan bir vatandaş öldüğünde kilisenin çanı bir kez, bir asil öldüğünde iki kez, kralın bir yakını öldüğünde üç kez, kral öldüğünde ise dört kez çalınırmış.

Günün birinde klişenin çanı tam beş kez çalınmış.

Halk merak içinde papaza gidip sormuş:

“Papaz Efendi, kraldan daha önemli biri mi var ki o ölünce çan beş kez çalınsın?”

Papaz, cevap vermiş:

“Kraldan daha önemli bir şey var tabii. Herkesin hak aramak için sığındığı mahkeme, bir vatandaşımıza haksız yere ceza verdi. Bugün ölen adaletti. İşte bu nedenle çanı beş kez çaldık.”

Bu hikâye, Hristiyan toplumlarda “adalet”in ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için anlatılır.

İyi de, biz ne yapacağız?

Türkiye’de “adalet” öldü, hem de yeni değil yıllar önce öldü, onlarda “kilise” bu konuda duyarlıysa bizde “cami” duyarlı değil, hatta “cami” adaleti öldürenlerle el ele kol kola işbirliği içinde…

“Adalet adalet” diye vaaz veriyorlar, ama hepsi kâğıt üstünde, hepsi hikâye…

Örnek mi?

Yığınla…

En somut en çarpıcı örnek, Can Atalay.

Seçim döneminde Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş, “Milletvekili seçimine gireceğim, yasal bir engelim var mı?” diye sormuş, “Yok, girebilirsin” demişler.

Girmiş, seçilmiş, mazbatasını almış, TBMM’de odası ayrılmış, sekreter ve danışman verilmiş, tüm partilerin milletvekillerinin oylarıyla İnsan Hakları Komisyonu üyeliğine getirilmiş, dahası milletvekili özlük haklarına göre maaş bağlanmış, ama gelgelelim hâlâ hapiste.

Böyle adalet olur mu?

Dünyanın hangi ülkesinde “hapis milletvekili” uygulaması var?

Dahası…

Anayasa Mahkemesi, “Can Atalay’ın yargılanma sürecinde hak ihlali var, kendisini derhal serbest bırakın” diye karar alıyor, bu karar anayasanın açık ve net hükümlerine rağmen uygulanmıyor.

Uygulanmadığı gibi Yargıtay bu kararı veren Anayasa Mahkemesi’nin 9 üyesi hakkında “suç duyurusunda” bulunuyor.

Böylesine çarpıcı bir “kaos” ortamı…

Böylesine çarpıcı bir “adaletsizlik iklimi”…

Can Atalay, onlarca yüzlerce adaletsizliğe bir örmek.

Deşele, araştır, liste yap, adaletsiz verilen kararlar sayfalar tutar.

Gezi davasında kasıtlı yapılan cezalandırmalar…

İnatla içeride tutulan cumhuriyetçi, Atatürkçü, vatansever 80’lik paşalar…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına rağmen yıllardır bırakılmayan Osman Kavala…

Diğer tarafta da salıverilen Hizbullah teröristleri, katiller ve uyuşturucu kaçakçıları…

Bu adaletsizlik ve bu hukuksuzluk, ülkemizin ayağına takılı bir pranga!

Türkiye, bu prangayı daha ne kadar taşıyabilir ki?

Her konuda, her adım atışımızda karşımıza çıkıyor.

Ekonomi, bu prangaya bağlı.

Sosyal ve toplumsal huzur, bu prangaya bağlı.

Uluslararası ilişkiler, bu prangaya bağlı.

Türkiye’nin ayağına bu prangayı takanlar ve prangayı takanları seyredenler bunu iyi düşünmeli.

Türkiye, bu “adaletsizlik ve hukuksuzluk prangası”ndan kurtulmak zorunda.

Bu pranga ayağımızda olduğu sürece bir adım ileri gidemeyiz.

Bu gerçeği görelim artık!