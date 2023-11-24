Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak anılmakta ve kısmen de kutlanmaktadır.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928 de "Başöğretmen" unvanı verildi.

Atatürk'ün doğum yılı 1881'in yüzüncü Yılı olan 1981 Öğretmenler Günü olarak kayıtlara geçti.

Bu özel günde başta Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere devlet kademelerinde yetkililer Valiler, Kaymakamlar, Milli Eğitim Müdürleri, siyasi parti temsilcileri gibi kurum ve kişiler Öğretmenler Günü ile ilgili klişeleşmiş beylik sözler söylerler.

Bazıları genellikle de belediye başkanları yemek verirler. Ertesi gün Öğretmenler Günü de, Öğretmenler de unutulur gider. Ertesi yıl sil baştan benzer nutuklar atılır.

Öğretmenlerin sorunları nedense bir türlü çözülmez.

Öğretmenler ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır.

Öğretmenler aldıkları maaşla geçinemedikleri için mutlaka bir yan iş bulmak için arayış içine girerler.

Maddi sıkıntılar nedeni ile çocuklarını okutamıyorsa, karnını doyuramıyorsa öğretmenlerimizin durumunu anlatmak için başka bir söz söylemeye gerek kalmıyor.

En kıymetli varlıklarımız, geleceğimiz ve göz bebeğimiz diye nitelediğimiz çocuklarımızı eğiten, yerine göre anne veya baba şefkati beklediğimiz öğretmenlerin başarılı öğrenci yetiştirmeleri için kalıcı ve çağdaş eğitim sisteminin yerleştirilmesi gereklidir.

Her gelen bakanın inancı ve düşüncesine göre eğitim yaz-boz durumuna sokulmamalıdır.

Çok örnekler verilip yazılıp söylenebilir, bu özel günde konuyu uzatmayı uygun görmüyorum.

Ama bilmeliyiz ki; en iyi ve kalıcı yatırımlar eğitime yapılan yatırımlardır.

Kaliteli, çağdaş ve kalkınmış ülkelerin hepsi iyi bir eğitim sistemi sayesinde bu duruma geliyorlar.

Öğretmenlik tanrı mesleğidir veciz sözü anlamlı ve önemlidir.

Dünyaya yeniden gelip bir meslek seçimi yapmak istesem yine öğretmen olmayı isterim.

Bu yazıya başlayıp bitirinceye kadar 28 yıl önce Ticaret Lisesinden emekli olan bir kişi olarak 19 öğrencimizin arayıp Öğretmenler Günü kutlamaları büyük bir mutluluktur. Buradan her birisine tekrar çok teşekkür ediyorum.

Önceki dönem Kartepe Kaymakamımız Sayın Altuğ Çağlar beyin nazik ve samimi Öğretmenler Günü mesajı için çok teşekkür ediyorum.

Evet, başta ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Baş Öğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tebrik ediyor, sevgiler ve saygılar sunuyorum.