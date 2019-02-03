Bayburt götüremez diyoruuuuum?

Bir yanda Gölcük Bayburt maçı…

Diğer yanda Turgutlu-Kocaelispor maçı…

Yüreğimiz Ege’de, gözümüz Gölcük’te…

Bir anda içimiz ısınıyor…

Kocaelispor deplasmanda penaltı golüyle 1-1 yapıyor, Gölcük de Bayburt karşısında 1-0 önde…

Sonra devre araları oluyor…

Her iki takım da 1-1 berabere durumda ve her iki takım da birer penaltı kazanmış ve gole çevirmiş durumda… Nazire yapar gibi…

Bizim buz gibi bir golümüz ise sayılmamış…

Ama penaltıdan attığımız golde karar ise ağırmış…

Arada 8 puanlık farkın 5 puana inmesi için Kocaelisporlular dua ediyor…

Dualar sosyal medyada bile artırılıyor ve bir sinerji yaratılmaya çalışıyor…

Nelere kaldık ya Rabb’im…

Maçın ikinci yarısında hem Gölcük’ten v hem ed Turgutlu’dan sevinçli haberler glelmeye devam ediyor…

Gölcükspor Bayburt önünde inci golü bulup öne geçiyor, Kocaelispor altta kalır mı, onlar da Mesut ile öne geçiyorlar ve nefes kesen iki 90 dakikadaki gelişmeler lehimiz e devam ediyor… Bu ortamda son 10 dakikalara giriliyor…

Dediğim çıkmaya başladı…

İşte fark 5 puan…

Bayburt bu işi sonuna kadar bu tempoyla götüremez…

Biz ise arkadan gittiğimiz için daha az stresliyiz…

Halide Edip bir geliversin bakalım…

Onlarla işimizi var…

Gel Pazar gel…