Bizim kuşak (68 kuşağı), “manifesto” sözcüğünü hem çok kullanırdı, hem de “acaba başıma dert açar mı” diye korkardı.

Çünkü “manifesto”, direkt “Komünist Manifesto”yu çağrıştırırdı.

Bir konuşmamızda “manifesto” demeye kalksak, “Sen ne demek istiyorsun?” diye tepemize binerlerdi.

“Manifesto”, en hassas sözcüktü.

Karl Marx ve Friedrich Engels’in birlikte yazdıkları, 1848 Şubat’ında basılan “Komünist Manifesto” kitabı, yasaklı kitapların başında gelirdi.

Okumak ve bulundurmak yasaktı.

Yakalananlar, komünizm propagandası yapmaktan doğruca içeri alınırdı.

Şimdi, komünizm yıkıldı, “Komünist Manifesto”nun yüzüne bakan yok.

Bu nedenle “manifesto” sözcüğünü kullanmak da “tehlike” olmaktan çıktı.

Üstüne üstlük, “manifesto”, bizim siyasi partilerin de sıkça kullandıkları bir sözcük haline geldi.

Sol partilerin kullanması neyse de, AKP gibi sağ partiler de kullanıyor “manifesto”yu.

Manifesto, Türkçe mi?

Değil, İtalyanca…

Türkçe karşılığı; bildiri, beyan, bildirge…

Siyasal inanç ve amaçların açık ifadesi…

“Seçim manifestosu”, tam olarak şu demek:

“Yapılacakların ve hedeflerin yeminli olarak ifade edilmesi, imzalı olarak bildirilmesi…”

Yani, “Biz bunları bunları yapacağız, şu ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz, bu konuda yemin ederiz, yazdıklarımızın altına imzamızı atarız” demek.

AKP’nin seçim manifestosu

Bu yönüyle baktığımızda, AKP’nin 11 maddelik seçim manifestosu çok anlamlı.

*Şehir Planları

*Altyapı ve Ulaşım

*Kentsel Dönüşüm

*Benzersiz Şehirler

*Akıllı Şehirler

*Çevreye Saygılı Şehirler

*Sosyal Belediyecilik

*Yatay Şehirleşme

*Halkla Birlikte Yönetim

*Tasarruf ve Şeffaflık

*Değer Üreten Şehirler

Adına “manifesto” dedikleri için, bu maddelerde verilen sözler, “yeminli ve imzalı” anlamını taşıyor.

“Eğer söylediklerimizi yapmazsak, yüzümüze vurabilirsiniz” anlamına geliyor.

Benim kuşkularım var

11 maddelik manifestoyu dikkatle okudum.

Verilen bazı sözlerin yerine getirilmesinde kuşkularım var.

Sıralayayım:

*1’inci maddedeki “Parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle izin verilmeyecek” sözü…

*3’üncü maddedeki “Bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşüm teşvik edilecek” sözü…

*8’inci maddedeki “Yatay şehirleşme Türkiye’nin her yerinde yaygınlaştırılacak” sözü…

*10’uncu maddedeki “Belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kullanılacak” sözü… Yani “tasarruf ve şeffaflık” sözü…

Elbette diğerlerini de, ama yukarıda belirttiğim 4 verilen sözü özellikle izleyeceğim.

Tabii şu da herkes gibi benim de garibime gidiyor:

Sanki bugüne kadar yerel yönetimlerde bir başka parti iktidardaymış da…

AKP gelince 11 maddede belirtilen bu hataları yapmayacakmış…

Manifesto, böyle bir anlam da taşıyor.

Her neyse…

Verilen söz, sözdür.

Konulan hedef, hedeftir.

İzlemeye devam edeceğiz.

Sibel Gönül’ün nezaketi

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, cumartesi günü aradı,“aday tanıtım toplantısına” davet etti.

“Yarın akşamki toplantıda sizi de aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Nezaket gösterdi…

Teşekkür ettim, başarılar diledim.

İlk fırsatta gazeteye ziyaretime geleceğini söyledi.

“Beklerim, sevinirim” dedim.

Mustafa Sarıgül…

Türk siyasetinde hiç hazzetmediğim (beğenmediğim, benimsemediğim) siyasetçilerden biri de Mustafa Sarıgül’dür.

Neden mi?

*Samimi değildir.

*Çizgisi yoktur.

*Hep kendi çıkarı ön plandadır.

*Çıkarı yoksa, anında satar.

*Parti değiştirir, parti kurmayı dener, hepsi “ben” merkezlidir.

CHP, işte bu tipleri bünyesinde tuttuğundan yıllardır bir noktaya gelemedi.

Suriyelileri saymıyor muyuz?

2018 yılı sonu Türkiye nüfusu açıklandı.

82 milyon 3 bin 882 kişi…

Biz buna yuvarlak 82 milyon diyelim.

İyi de Suriyelileri ne yapacağız?

Aramızda 4 milyon Suriyeli var.

Bizden biri oldular…

Bizim ekmeğimizi paylaşıyorlar…

Hatta biz yemiyoruz, onlara yediriyoruz…

Onları saymayacak mıyız?

Bence bizim nüfusumuz 82 değil, 86 milyon!

Şu “Gayrisafi Yurtiçi Hasıla”yı da 82 milyona değil, 86 milyona bölün…

Bakın bakalım “kişi başı milli gelir” ne olacak?

Hemen 10 bin doların altına iniveriyor değil mi?

Söyledi mi, söylemedi mi?

Sosyal medyada dolaşıyor…

Havuz medyasının önde gelen ismi Cem Küçük “Anketler alarm veriyor. Binali Bey, Özhaseki falan tamam ama sayın cumhurbaşkanımızın çıkıp ‘Aday benim’ demesi lazım. Ancak böyle olursa kazanabiliriz” demiş.

Cem Küçük, şimdiye kadar “Hayır, ben böyle bir söz söylemedim” demedi.

Demek, söylemiş.

Demek, Ankara ve İstanbul’da işler karışık!

İktidarın payı

“Bu ülkede soğan fiyatları artıyor, soğan üreticisi suçlu oluyor. İğneden ipliğe zam geliyor, market sahipleri suçlu oluyor. Fakat ne hikmetse ekonominin bu denli kötüye gitmesinden iktidarın zerre kadar payı olmuyor.” Temel KARAMOLLAOĞLU

KANTAR TARTAR

Herkesin keyfine göre dünya yok,

Olmadı, olmayacak...

Her dünyada

Ben varım, sen varsın, o var,

Akıllı ol,

Hepimize yeter bu dünya.

Özgür olmak hakkınsa

Özgürlüklerimi tanı,

Sakın saygısızlık etme

Saygı görmek istersen...

Yığın yığın sevgim var;

Sana yettikten,

Bana yettikten,

Ona yettikten sonra tükenmez,

Artar...

Sevgi istiyorsan

Sevmeyi öğren.

Dediğin dedik,

Çaldığın düdük değildir,

Gereksiz havlama

Komşun incinir.

Terazim sırat köprüsünden beterdir,

Ben sarrafım seni tartamam,

Seni ancak kantar tartar...

Süleyman SAYLAN

Ankara, 19.07.2000 saat: 02.20