Küçük bir Dilovası tespiti

Körfez ve Dilovası…

31 Mart seçimlerinin çok zor geçeceğine inandığım iki bölge.

Burada halkın ve oy potansiyellerinin bir anda yön değiştirebildiğini geçmiş seçimlerde görmüştük. Hele Dilovası’nda yaşadığımız bir 2004 seçimleri var ki, sormayın gitsin. O kadar etkili sima arasında, doğulu nüfusun o kadar fazla olduğu ilçede MHP’nin adayı Musa Kahraman nasıl da seçimi kazanmıştı…

Aynı şekilde Körfez ilçede de, sonuçlara yansımamış olsa da benzer gelişmeler yaşanmıştı. Yani en azından adaylar güçlü potansiyelleri ile sahada etkin olabiliyorlardı.

31 Mart seçimleri de bu iki ilçede bana göre son derece zor geçecek. Körfez ilçe iktidar tarafına yakın olsa da süreci etkileyecek unsurların olduğu bir gerçek.

Dilovası’ndaki en belirgin etken ise elbette Ercan Dalkılıç gerçeği. Geçen seçimlere nazaran bu seçimlerde daha iddialı ve güçlü diyebilirim. Ve AK Parti de ilçede maalesef tartışılan bir isimle yola çıktı. Belki Hamza beyin şahsında söyleyebileceğimiz bir eleştiri yok, ancak toplumsal yapıya uygun bir aday olmadığını, karşı reaksiyon gösterilebilecek bir isim olduğunu sanıyorum herkes kabul edecektir.

Tabi bir de gelen adaylık eleştirilerinin ardından Hamza Şayir’in hemşehrilerinden duyduğum “Dilovası Belediyesi, Ağrılılara babalarından miras mı kaldı?” şeklindeki tepkiler de kayda değer konular. Tamam, elbette belediye Ağrılıların babalarının mirası değil, ancak, seçmen yapısının yüzde 40’ını oluşturan bir topluluk, şayet kamuoyu oluşturabilecek etki ve gücünün olduğunun farkına vardıysa ister istemez bir beklenti içine girecektir.

Ayrıca burada adayın hemşehrileri olması halinde AK Parti’ye oy verebilecek olan Ağrılıların gelinen noktadaki en büyük eleştirileri Cemil Yaman’a yönelik olması da dikkat çekici bir başka husus.

Tabi burada AK Parti teşkilatlarının geçmişten itibaren yaşadıkları uyumsuzluk zaten ortada. Şöyle düşünün; 2004 seçimlerinde belirlenen aday değiştirilmiş ve beldede seçim kaybedilmiş.

2009 seçimlerinde Cemil Yaman ile bir hava yakalanmış, ancak Yaman ne yaptıklarını, ne de başkanlığını parti yönetimlerine beğendirememişti. Hatta 2014 seçim sürecinde adaylığı bizzat akrabası olan Ali Toltar’a kaptırmıştı.

Buradaki uyumsuzluk son adaylık döneminde de kendini göstermiş, bu kez teşkilatın önemli bir bölümü Toltar’a karşı çıkmıştı. Hatta rivayet o ki karşı çıkanlardan biri de, 2014 sürecini unutamayan milletvekili Cemil Yaman’dı…

Yaman’ın aşırı tepkili olan aşiretini sık sık toplayıp Hamza Şayir’e destek istemesini de buna bağlıyorlar. Çünkü o da bu kez pabucun pahalı olduğunu iyi biliyor. Yerel seçim sürecinin Dilovası’nda genel seçim havasında geçmesinin ne kadar sıkıntılı sonuçlar verebileceğini en iyi Cemil bey biliyordur…

Ve şurası kesin ki, ilçede alınması muhtemel bir olumsuz neticenin tek müsebbibi olarak da sayın vekil gösterilecektir…

Tabi bir de AK Parti’li dostlarımın dedikodusunu yaparak oy devşirmeye çalıştığı bir başka husus da HDP’nin, Saadet Partisi’nin adayı Ercan Dalkılıç’a destek vereceği muhabbetleri var.

Unutmayın, ittifakların önünü açan AK Parti oldu. O yüzden neyin dedikodusunu yapıyorsunuz?

Tabi AK Parti’li dostlarımın bu işin dedikodusunu Dilovası dışında yapmaları da bir başka unsur…

Çünkü ilçede bunu yapmaları ciddi bir risk AK Parti için…