Yasalar önünde herkes eşittir

Demokratik Parlamento sisteminde, ülkenin yönetimi anayasa, onun altında kanunlar, onun altında ise tüzükler yönetmelikler ve teamüller yer alır. Gerek kanunlar, gerek yönetmelik ve tüzükler anayasaya aykırı olamaz.

Gelişmiş bazı ülkelerde anayasa bile yoktur. Bugün İngiltere’de teamüller esastır.

Geçmişte Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir ağırlığı vardı. Çünkü onların verdiği karara hiçbir kişi, kurum itiraz edemezdi. Bugün bazı siyasilerin zaman zaman Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirdiği, hatta uymadığına tanık oluyoruz. Rahmetli Turgut Özal “Anayasayı bir defa delsem ne olur?” demişti.

Eğer bir ülkede devleti yönetenler Anayasaya, kanunlara uymazlarsa, o zaman her vatandaş kendi kanunlarını uygular.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine giderken, bazı yöneticilerin yine Anayasaya uymadıklarına tanık oluyoruz. Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Binali Yıldırım İstanbul’dan Adalet ve Kalkınma Partisinin adayı olarak belirlendi.

Anayasamızın 94 maddesi, meclis Başkanı ve meclis başkan vekilleri siyasi toplantılara meclis içinde ve dışında katılamazlar diyor. Yani buna göre meclis başkanı Sayın Binali Yıldırımın meclis başkanlığından istifa etmesi gerekir. Sayın Binali Yıldırım “Seçim bir siyasi faaliyet değildir.” Diyerek meclis başkanlığından istifa etmeye pek yanaşmıyor. Seçimin siyasi bir faaliyet olmadığını söylemek insanların aklı ile alay etmektir.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da istifa etmesine gerek yok diyor.

Hele Sayın Bahçeli’nin gurup toplantısındaki önerisi tam bir komedi. Bahçeli “Binali Bey başkanlığı vekaleten meclis başkan vekillerinden birine verir ve seçim çalışmalarını böylece yürütür.” Diyor. Vallahi ben hukukçu değilim ama birazcık okuma yazmam var.

Sayın Binali Yıldırım’ın istifa etmeme konusundaki inadını da anlamıyorum. Gerçi hiç kimse bunu anlamıyor. Başbakanlık, bakanlık, meclis başkanlığı yapmış Sayın Binali Yıldırım hepimizden daha iyi bilir yasaları.

Yasalar hiç kimseye veya zümreye ayrıcalık tanımaz.

Bakın aradan yıllar geçmiş biz bugün rahmetli Sayın Turgut Özal’ın yıllar önce söylediği sözü hatırlıyor ve hatırlatıyoruz. Bir siyasetçi iyi, güzel sözleriyle, yaptıklarıyla anılmalıdır.

Binali Bey, CNN Türk’te katıldığı programda 18 Şubat’ta istifa edeceğini söyledi…

O zaman şu soruyu sormak lazım Sayın Yıldırım’a.

Neden günlerce kamuoyunu oyaladın?