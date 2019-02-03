2018’de Kocaeli’nin favori lezzeti BURGER oldu!

Yemeksepeti, kentlere özel 2018 büyüme raporunu açıkladı.

Raporda; Kocaeli, 2018 yılında en çok sipariş verilen 10. kent olarak öne çıkıyor. 2018 yılında Kocaeli’nden, % 36 artış oranı ile toplamda 1 milyon 160 bin sipariş verildi.

Sipariş adetlerindeki artış restoranların büyümesine de katkı sağladı ve geçtiğimiz yıl Kocaeli’ndeki restoranlar cirolarını geçen seneye oranla yaklaşık %54 arttırdı.

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Yemeksepeti, 2018 yılında kullanıcılarının Türkiye’nin dört bir yanından verdikleri 250 milyon porsiyon siparişi kentler bazında inceledi ve hizmet verdiği 68 kentteki online sipariş trendlerini açıkladı.

Anadolu’daki restoranlar cirolarını %97 arttırdı

Her geçen gün artan üye ve restoran sayısı ile Yemeksepeti, Anadolu kentlerinde büyümeye devam ederek yerel ekonomiye destek oluyor.

2018 yılında üç büyük dil dışındaki kentlerdeki restoran sayılarında geçen seneye oranla %38 artış görülürken, kullanıcı sayıları ise %51 arttı.

Aynı zamanda, Anadolu’daki restoranların cirolarında geçen seneye göre ortalama %97 artış yaşandı.

Kocaeli 2018’de cirosunu %54 arttırdı

Yemeksepeti’nin kentlere özel hazırladığı yıl sonu raporunda, Kocaeli 2018 yılında online yemek siparişlerinde fark yaratan şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

2018 yılı içerisinde Kocaeli’nden, %36 artış oranı ile toplamda 1 milyon 160 bin sipariş verildi. Böylece Kocaeli, 2018 yılında en çok sipariş verilen 10. kent oldu.

Sipariş adetlerindeki artış, restoranların büyümesine de katkı sağladı ve geçtiğimiz yıl Kocaeli’ndeki restoranlar cirolarını geçen seneye oranla %54 arttırdı.

Kocaeli’nin favori lezzeti; BURGER

İzmirli Yemeksepeti kullanıcılarının verdiği 1 milyon 160 bin sipariş incelendiğinde 2018’de İzmir’de en sevilen lezzetin burger olduğu görülüyor.

Burgeri sırasıyla döner ve lahmacun izledi.

2018’de Kocaeli’nde atağa geçen lezzetler:

Kocaeli’nde deniz ürünleri siparişleri artış gösteren kategorilerden biri oldu. Geçen seneyle karşılaştırıldığında siparişler %74 arttı.

Krep siparişlerinde de büyük artış yakalayan Kocaeli, bu yıl tam 4 kat daha fazla krep sipariş etti.

Kocaelili kullanıcılar 2018’de bir önceki seneye göre tatlı siparişlerini %45 arttırarak tatlı sevgilerini ortaya koydular.

Atağa geçen bir diğer lezzet ise çiğ köfte oldu. 2018’de Kocaeli’nden verilen çiğ köfte siparişleri 2 kat arttı.

Kocaelili kullanıcılar bu sene çorbaya daha fazla ilgi gösterdiler ve geçen seneye oranla siparişleri %73 arttırdılar.

Yemeksepeti’nin raporu böyle…

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi olan Yemeksepeti, 2001 yılında kuruldu. Bugün itibariyle 68 ilde, 19.000’in üzerinde üye restoran ve günde aldığı ortalama 320 bin siparişle 11 milyon kullanıcısına hizmet veriyor.

İnternette yemek siparişi her geçen gün artıyor…

Gazetemizdeki yazı işleri ve istihbarat servisindeki arkadaşlar da internetten yemek siparişi veriyorlar…

Kısa bir sürede geliyor…

Yani yemek ayağına geliyor…

İler ki yıllarda, bütün restoranlar, kafeteryalar da bu sisteme uymak zorunda…

Yoksa, istenilen karı elde edemezler…