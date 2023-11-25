Plaka esprisi bu maça yakışmaz

Giresun veda maçları oynuyor.. Hani gitti gidecek.. Kocaelispor ise çıktı çıkacak.. Böylesi bir maç izledik. Bu yazıyı hastane yatağımdan yazıyorum. Mutlu oldum.. Tüm takıma teşekkürler. Ama özellikle Emir ve Tanke'ye.. Ümraniye düşünsün...