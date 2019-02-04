Tahir Tarım’ın sitemi…

Ben, Kağıtspor kulübünün, istemeden ve hesaplamadan yaptığı tekel girişimini yine kendisinin dağıtması gerektiğini yazdım. Sporcu saatli ölçüm projesinin, önceliği olmadığını, daha sonra geldiğini irdeledim. Proje sorumlusu antrenör Tahir Tarım, beni arayarak sitemde bulundu. Bunun yanlış anlaşıldığını ve ölçüm cihazının alımından vazgeçilebileceğini söyledi. Hiç sanmıyorum. Böyle bir şey olmaz. Yararına zararına bakılır, gereken yapılır. Sanıyorum bu yanlıştan dönülür…

Tasarruf önce spora… Kurunun yanında yaş da yanacak…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karl Marx’ın manifestosuna benzer bir manifesto açıkladı… En önemli gündem maddelerinden biri ise tasarruftu… Çünkü bu ülkede tasarruf dendi mi ilk akla gelen spor tasarrufudur… Onun için “Yağma Hasan’ın böreği” gibi, spor adı altında gerekli gereksiz her gün düzenlenen organizasyonlar ve çarçur eden paralara ‘dur’ denecek, bu açıdan mutluyum. Ama bir de yararlı işler için harcanan paralara ‘dur’ denirse, yandı gülüm keten helva!.. Yani kurunun yanında yaş da yanacak… Yazık…

Sakatlanma ayağına yatma modası ve hakemlerin yapabilecekleri…

Futbolun kuralı… Bir takım 7 kişinin altına düşerse (bir başka deyimle 6 kişi kalırsa) maç tatil edilir ve o takım hükmen yenik ilan edilir… Önce U14, sonra U16, 1.Küme U19… Şimdi de koskoca 2.Küme’nin kocaman ağabeyleri, sakatlanma ayakları yapıyorlar… Maç yarıda kalıyor… Çok fark yememek adına böyle bir şey yapılıyor… Sizce hangisi rezalet.. Adam gibi 90 dakika oynayıp, yine de çok gol yiyip rezil olmak mı?.. Sahtekarlık yapıp, maçı bitirmek için sakatlık ayağına yatarak rezil olmak mı?.. Ama unutulan bir şey var, hakem sahada şike tespit ederse, maçı yarıda bile kesebilir… Raporuna da gerekeni yazar… Ama nerede o hakemler?..

İlimtepe FK’ya yazık değil mi?..

Bu nasıl bir hatadır… Sen git, astronomik rakamlı Karamürselspor’u deplasmanda 1-0’lık skorla devir!.. Hem de 2 bin kişinin önünde yerle yeksan et!.. Sonra listeye yanlış bir isim yazarak masa başında 3-0 hükmen kaybet… Tamam Akhisar da Cihat Arslan da aynı hatayı yaptılar… Ama emeklere yazık değil mi?.. Metin Özkan’ın bunca yıllık alın teri boşuna mıydı?.. En çok da onun adına üzüldüm… Tek başına kulübü bugünlere getirdi… Suçlunun bulunup, hemen cezalandırılması lazım…

Hyundai uğurlu geldi…

Ketimizin ve dünyanın dev kuruluşlarından Hyundai takımı, 33 bin kişilik dev stadın da hemen yanı başına kurulmasıyla, daha da bir Kocelisporlu oldu…Dünyanın dev pilotlarına yardım eden dev holding, Kocaelispor’a da forma reklamı vererek yakışanı yaptı. Tebrik ediyorum. Ve bu forma reklamı Kocaelispor’a uğurlu geldi. Turgutluspor deplasmanında takım 2-1 kazandı, Bayburt da Gölcükspor’a aynı skorla yenilince, aradaki puan farkı bir anda 5’e indi… Haydi bakalım… Devamı gelsin!.. Teşekkürler Hyundai… Yakışanı yaptın!.. Sıra diğer devlerde…