Hereke sahilinde bu ne rezalet?

Önceki gün gazetemize bir mail geldi…

Kısa bir açıklama, bir de fotoğraflar vardı…

Gelen maili birlikte okuyalım;

Hereke’nin en güzel yerlerinden olan sahil parkı, bakımsızlıktan dökülüyor.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrenci ve öğretim üyelerinin yaptığı heykellerin de sergilendiği parkta, birbirinden güzel heykellere kendini bilmez kişiler tarafından zarar veriliyor.

Parkta zarar verilen şeyler sadece heykellerle de sınırlı değil.

AĞACI YAKMIŞLAR!

Doğru düzgün bir güvenlik önlemi alınmadığı için, bazı kişiler parkta bulunan ağaçları bile yakmaya başladı.

Önceki gün yine küçük bir ağacın dibinde ateş yakan bazı kendini bilmezler, ağacın tamamen yanmasına neden oldu.

Ağacın yandığını gören vatandaşlar ise bu duruma isyan etti.

Bölge sakinleri bir an önce parkta güvenlik önlemlerinin alınmasını ve parka bir kamera sistemi yerleştirilmesini istiyor.”

HEYKELLERİN ÜZERİNE YAZILAR YAZILMIŞ!

Atılan fotoğraflara baktım…

Gerçekten de heykeller zarar görmüş…

Aşındırılmış…

Üzerlerine yazılar yazılmış…

Ağacın birisi yakılmış…

BELEDİYELER BU REZALETİ GÖRMÜYOR MU?

Gerçekten de Hereke sahilinin durumu içler açısı…

Hereke’deki STK’lar, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar bu konuyu niye gündeme getirmiyor?

Körfez Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi bu rezaleti görmüyor mu?

Hereke sahilleri; Kocaeli’nin en güzel sahillerinden biridir…

Sahilde oturup, denize karşı bir çay içmek paha biçilemez…

Hereke sahilini koruyalım, bin bir emekle yapılan o heykellere sahip çıkalım.

Konunun takipçisi olacağımı da bilmenizi isterim...

AKP’liler Artvinliler Derneği’ni ziyaret etti

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile birlikte Derince Artvinliler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette aynı zamanda Başkan Baran’ın kayınbiraderi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da yer aldı. Baran, Kışla’ya güvenip, tekrar aday gösterileceğini umdu, ama umduğunu bulamadı. Yani kayınbiraderinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olması, fayda etmedi.

Roman pazarlığı!

AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Osman Akkuş, gazetemize bir mail gönderdi… Roman vatandaşlar, CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’ten meclis üyeliği için 1 kontenjan istemişler… Hürriyet de “Ben kimseyle pazarlık yapmam” demiş. Akkuş da “Romanlar nerede değer gördüyse, orada oldu” deyip, AKP’ye destek vereceklerini söyledi… Romanlar, oylarına güvenip zamanında Sefa Sirmen ile de çok pazarlık yapmışlardı… Bence Fatma Hanım, doğrusunu yapmış… Zaten başımıza ne geldiyse, bu siyasi pazarlıklar yüzünden geliyor… Romanlar kendilerine hakir görmesinler, onlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı…

Yıllık ortalama 17,8 litre süt tüketiyoruz

Ajans Press, hangi ülkenin ne kadar süt tükettiğine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in The International Dairy Federation’ın (IDF) son verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, en çok süt tüketiminin 125 litre ile İrlanda’da olduğu görüldü. Araştırma kişi başına düşen yıllık süt tüketimi baz alınarak hazırlanırken, İrlanda’yı 120 litre ile Finlandiya’nın, 92,6 litre ile de Birleşik Krallık’ın takip ettiği saptandı. Türkiye ise bu listenin sonlarında yer alırken, yıllık ortalama süt tüketiminin sadece 17,8 litre olduğu dikkat çekti.