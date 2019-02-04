Kent meydanları kentlerin vizyonudur

Bütün dünyada kentler meydanlarıyla anılır. Meydanların ismi bazen kentlerin isimlerinin önüne bile geçer. Örneğin Kızıl Meydan denildiğinde hemen hemen herkes nerenin kastedildiğini bilir. Meydanlar kentlerin vizyonudur. Öncelikle vizyon nedir? Vizyon, kelimenin tam anlamıyla “geleceğin resmidir”. Meydanların planlanması kentlerin geleceğinin resmi içinde çok önemli yerleri işgal eder. Yaşadığımız İzmit’in belki de en fakir olduğu alan kentin ona yakışan bir meydanının olmayışıdır.

Valilik binasının önünde eskiden Karayollarına ait olan ancak daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karayollarına Otogar tarafında bir yer verilerek alınan arazi vardır. Bu arazinin büyüklüğü 26.000 m² (26 dönüm). Perşembe pazarı olarak bilinen alan büyüklüğü de 9.000 m² (9 dönüm).

Dolayısıyla İzmit içinde toplam 35.000 m² büyüklüğünde Kent Meydanı olabilecek bir alan ortaya çıkmaktadır. Bu büyüklükte bir alan İzmit geleceği için heyecan verici bir durumdur. Birde alanın kuzeyinde Anıt Park meydanını düşündüğünüzde kentin merkezinde 40.000 m² ’nin üzerinde bir kent meydan alanının olduğunu düşünmek kentin geleceği açısından son derece önemli ve gereklidir. Bahsedilen bölge İzmit’in tam merkezi olma durumdadır. Buradaki bu büyük alanın ne kadar önemli olduğu daha çok ortaya çıkmaktadır. 30 – 40 dönümlük alanlar kent meydanları için bazılarına çok büyük görünebilir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere kent meydanları kentin vizyonu ve itibarıdır. Dünya kentlerinden bazı ünlü alanların büyüklükleri şöyledir. Concorde Meydanı 250 dönüm (Paris), Tionanmen Meydanı 440 dönüm (Pekin), Trafalgar Meydanı (Londra) 90 dönüm, Kızılmeydan (Moskova) 73 dönüm diğer dünya kentlerine baktığımızda meydanların 30 – 40 dönümden daha az olmadığını görmek mümkündür. İzmit’imiz de böylesi önemli bir alana isterse kavuşabilir.

Özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bu alanla ilgili olarak neler düşündüklerini, bu alanın projelerinde yer alıp almadığını, alıyorsa nasıl bir proje olduğu konusunda mutlaka kamuoyunu bilgilendirmeleri gerektiğini düşünmekteyim.

Eski valilik binasının bulunduğu alan altı otopark üstü ise dümdüz bir beton atılmış halde durmaktadır. Bu alan da İzmit için önemlidir. Ancak mevcut hali ile sadece bir beton meydandır. Yaşam alanı haline getirilmesi ve insanların orada vakit geçirebileceği bir ortamın yaratılması gerekmektedir. Bu alan içinde ne gibi projelerin düşünüldüğünün paylaşılması gerekmektedir.

İnsanlarımızda sokaklarda uygunsuz ve yaya trafiğini engelleyen kafeler yerine temiz ve birçok etkinliğin yer aldığı kent meydanlarında zamanlarını geçirmesi daha güzel ve arzu edilen bir durum olacağı kanaatindeyim.