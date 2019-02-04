AKP’nin bu seçim manifestosu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başarısızlığının kabulü değil midir?

Geçen günlerde AKP, 11 maddelik seçim manifestosu açıkladı. Aynen buraya aktarmak isterdim, ama köşem bunları yazmaya yetmez. Okuduğumda bu manifestonun 10 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yaptığımız eleştirilerin özeti olduğunu, büyük bir şaşkınlıkla gördüm.

MANİFESTO NE DİYOR;

“Şehir planları şeffaf hazırlanacak, çalışmaları tüm STK temsilcileri ile uzlaşarak yapacağız. Vatandaşlarımızı trafikten boğulmalarına son verecek, toplu taşıma projeleri yapacağız.

Alan bazlı kentsel dönüşümü hızlandıracağız, parsel bazında imar değişikliklerine izin vermeyeceğiz.

Akıllı şehirler oluşturacağız, her şehrin kendi hikayesi olacak, herkese dokunur mekanlar oluşturacağız.

Sıfır atık projesi ile insan, şehir, tabiat dengesini gözeterek şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz. Şehir hakları bildirgesi hazırlayacağız.

Tasarruf ve şeffaflıkla çalışacağız.

Her faaliyetimizi milletimizin gözü önünde bilgi ve belgeye açık olarak yapacağız.

Değer üreten şehirler üreteceğiz” diyor.

Şimdi bu manifesto karşısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden cevap bekliyorum. Soralım;

Son on beş yılın aylık gündem maddelerini çıkartın % 80’inin parsel bazında kişiye özel imar planları değişikliği, özel imar rantı dağıtımı örnekleri ile dolu olduğunu göreceksiniz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin STK’larla meslek odaları ile beraber çalıştığını hiç gördünüz mü? Kocaeli Akademik Meslek Odaları yapılmaya başlanan yeni çöp fabrikasına karşı rapor hazırladı. Belediyenin bunları ciddiye aldığını, ilgilileri çağırıp ne diyorsunuz dediğini, hiç gördünüz mü?

**

Nerde STK larla iş birliği içinde çalışmak…! Sıfır atık projesi yerine belediyenin kenti biraz daha zehirleyecek katı atık yakma tesisi yaptığını sayın AKP’ liler ve halkımız görmüyor mu ? Sıfır atık projesi manifestosu buna uyuyor mu?

Vatandaş trafikten boğuluyor, yıllardır trafiğin çözümü için belediyeden kalıcı bir çözüm gördünüz mü ? 1940’ ların tramvayı (bu bile şehre gözellik kattı) dışında ciddi bir toplu taşıma projesi ve uygulaması ve bu konuda verilen sözlerin yerine getirildiğini gördünüz mü? Kocaeli için hangi şehir hikayesi geliştirildi? İzmit deyince ne akla ne geliyor, şehrin bir hikayesi var mı ?

Bir vatandaşımız sorsun bakalım belediye şirketlerinin, gelir gideri, bilançosu nedir?

Yönetim ve denetim kurullarında kimler hangi maaşla çılışıyor?

Şirketlerin borçları neler? diye ...

Alacağı karşılığın şirket sırrıdır diye olacağını görecek. Biz denedik gördük, meclis üyelerine bile sırdır diye bilgi vermiyen belediye şeffaf mıdır?

Sayın belediye başkanına hesap ver diyoruz.

Hesap vereceğine o yazımızı tekzip etmeye çalışarak hesaptan kaçıyor. Böyle mi şeffaf belediyecilik olacak?

**

Yukarıda kısaca saydıklarım karşısında, sayın Cumhurbaşkanı bu manifesto ile esasında kendi belediyelerinin başarısızlığını ilan etmiş, adeta 15 yıldır söylediklerimizin doğru olduğunu kabul etmiş olmuyor mu?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yıllarca bu konuda bilgi istedik vermedi. Şimdi bu manifesto nedeniyle sayın Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tabii ki CUMHURA hesap vermelerini bekliyorum.Yazı sayın Cumhurbaşkanına kazara bir şekilde ulaşırsa, hesap vermeyenler için sıkıntı olmaz mı ?

Bakalım bu defa cevap mı verecekler, yoksa bu yazıyı da mı tekzip edecekler, göreceğiz