Bu manifesto uygulanırsa, AKP içindeki rantçılar hapı yutar

Erdoğan, AKP’nin “Gönül Belediyeciliği Manifestosu”nu açıklarken saydı döktü.

Muhalefet lideri gibi konuştu.

*Kentsel dönüşüm böyle olmaz.

*Biz istismara açık parsel bazlı plan değişikliği yapmayacağız.

*Araçlar kaldırımda değil, otoparkta duracak.

*Silueti bozuk, estetik değeri olmayan projelere geçit vermeyeceğiz.

*Şeffaf olunacak, ihaleler TV’de canlı yayınlanacak.

*Her kuruş harcamanın gerekliliği tartışılacak.

*İsrafa izin verilmeyecek.

*Belediye kararlarına şehir sakinleri de katılacak.

*Şehirlerde kesinlikle “dikey” yapılaşmaya izin verilmeyecek, “yatay” yapılaşmaya geçilecek.

*Şehirler rantla değil, sanat ürünü eserlerle güçlendirilecek.

Dinlerken sandık ki, konuşan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan değil de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu!

Erdoğan, AKP’li belediyelerin 17 yıllık uygulamalarını yerin dibine batırdı.

Ne yaptılarsa, tam aksini söyledi.

*Parsel bazlı plan değişikliği…

*Diker yapılaşma…

*Rant yaratma…

*İsraf…

*Gizli saklı ihaleler…

yok dedi.

Özetle Erdoğan, AKP’li belediyelerin bugüne kadar yaptığı bütün yanlış uygulamaların üstüne çizgi çekti.

Yeni seçilecek belediye başkanlarına yeni bir yol haritası belirledi.

Altını çizerek söyledi:

İsraf yok!

Rant yok!

Dikey yapılaşma yok!

Ayın oyun ihaleler yok!

Erdoğan’ı dinlerken, AKP içindeki “yamyamlara” acıdım doğrusu.

Rant yoksa, ihaleler “yandaşa göre” yapılmayacaksa, her konuda şeffaf olunacaksa, bu yamyamların işi bundan sonra çok zor!

Onlar için “AKP’li olmanın” artık hiçbir esprisi kalmıyor ki!

Ben AKP’nin bu manifestosunu çok beğendim, bilgisayarımda özel “manifesto dosyası” açtım.

Seçimden sonra AKP’li belediyelerin bütün uygulamalarını bu manifestoya göre değerlendireceğim.

Alınan karar ve yapılan ihale; manifestoya uyuyor mu uymuyor mu, kontrol edeceğim.

Manifestoya aykırıysa, vay hallerine!

Eskiden, ortada “manifesto” yokken, AKP’li belediyeleri “vicdanen” eleştiriyorduk…

Artık ortada “manifesto” var, bundan sonra eleştirilerimizi hem “manifestoya göre” hem de yine “vicdanımızın sesini dinleyerek” yapacağız.

Nevzat Doğan’ın bu mesajları kime?

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İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, önceki akşam Sibel Gönül’ün tanıtım toplantısında dedi ki:

*Geride hoş bir seda bırakmaya çalıştık.

*Benim gece gündüz döktüğüm terler, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için verdiğim mücadele, yaşadığım sıkıntılar, aldığım tehditler, verdiğim emek, hepsi helali hoş olsun.

*Kirlenmeden koltuğu bırakacağız. Sokaklarda başı dik, alnı ak yürüyeceğiz.

Konuşmasında elbette başka şeyler de vardı, ama bu söyledikleri birilerine mesajdı.

Özellikle “tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak” ve “aldığım tehditler” ifadesi…

Kim ne yapacaktı da, Nevzat Doğan bunu engelleyip tüyü bitmemiş yetimin hakkını korudu?

Nevzat Doğan’ı kimler, neden tehdit etti?

Nevzat Doğan, bu konuşmasında birilerine esaslı mesaj vermişti.

“Bedel”le yaşıyoruz

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Hayatımız “bedel” oldu.

“Bedelsiz” yaşam yok.

Ödediğiniz elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarını inceleyin, bakın bakalım içinde kaç “bedel” var?

*Atık su bedeli.

*Dağıtım bedeli.

*Bağlantı bedeli.

*Sayaç okuma bedeli.

*Açma-kapama bedeli.

*TRT bedeli.

*Sayaç bakım ve kalibrasyon bedeli.

*Usulsüz kullanım bedeli.

*Güvence bedeli.

*Çevre tüketim bedeli.

*Havaalanı hizmet bedeli.

*Kaçak-kayıp bedeli.

Benim bulabildiğim “bedeller” bunlar.

3 görüş

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*”Karanlıktan değil, aydınlıktan korkan yaratıklardan korkun.”

*”Yerli tohum özgürlüktür. Yurt dışından getirilen yabancı tohuma mahkûm olmamalıyız.” Özlem ÇERÇİOĞLU

*”Gerçeğin tamamı, hata yapıldıkça ortaya çıkar.” Sigmund FREUD