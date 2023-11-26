İSRAİL’İ PROTESTO ETMEK!.. 

Öncelikle, altını çizerek belirtelim;

“ İsrail’in Gazze katliamı ağır bir insanlık suçudur!”

Eğer, “Evrensel hukuk” hala varsa, İsrail, uluslararası yargı önünde yargılanmalıdır. Tıpkı Nazi dönemi yöneticileri gibi!

Ancak!

Bir Çinli bilgenin sözü geliyor aklıma;

· Köpek var, taş yok. Taş var köpek yok! Köpek var, taş da var ama köpek kralın köpeği sıkıysa at taşı!

İlk çağdan bu güne yaşanan “Dünya Düzeni” her çağda biraz daha adaletsiz ve vahşice olmuş!

Bilim ve teknolojide gelişen, AKLI egemen kılan ülkeler, dünyayı sömürerek büyük güçlere erişmişler!

İkinci Dünya Savaşı’na kadar “dünyanın efendisi” Büyük Britanya Krallığı yani İngiltere olmuş.

Bu savaşın sonunda Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı iki atom bombası ile yeni “dünya efendisi” kimliğini “ ABD emperyalizmi” üstlenmiş!

Yani, “kuduz köpeğin efendisi” ABD’dir!

Ama daha derinde olan bir acı gerçek var;

· Atom bombalarının mucidi kim?

Bir Yahudi ailenin çocuğu; Julius Robert Oppenheimer.

İncelerseniz göreceksiniz ki; dünyanın en önemli bilim insanları ve mucitleri Yahudi kökenli!

Albert Einstein başta olmak üzere pek çok bilim adamı ve mucit var. Merak eden araştırsın.

Öte yandan, ticaret ve sanayi alanında da hayli başarılı olmuşlar.

Hemen her sektörde, “dünya ölçeğinde MARKA” üretmişler.

İnternet’e girin bakın; ilaç, otomotiv, bilgisayar, cep telefonu, kozmetik, giyim, temizlik, gıda sektörlerinde Türkiye ve dünya ölçeğinde yayılmışlar!

Yalnızca Cola ya da Sturbuks değil ki? Sen kafelerde gösteri yaparken, kolayı döküyorsun ama adamların umurunda değil. Bedelini yine san ödüyorsun! O parasını çoktan almış!

Eşit koşullarda değilsen, savaşta yeniksin!

Sen, bilimde-teknolojide-ekonomide başarılı mısın?

Üniversitelerin çağa uygun “nitelikli insan” yetiştiriyor mu?

Yoksa, üniversitelerinde “Ben cahilin ferasetine güvenirim” diyerek cehaleti öven, siyasal iktidara yakın birileri mi egemen?

Bu yanlış gidişin farkında olan bir bilim insanının yaptığı araştırma var;

· Kamu, Vakıf ve Özel 209 Üniversitemiz var.

· 21 Üniversitenin uluslararası hiçbir etkinliği yok!

· 65 üniversitede “Endüstriyel Proje Yönetimi” yok!

· 88 üniversitenin “Patent, tasarım” başvurusu yok!

· 32 üniversitede uluslararası desteklenen AR-GE yok!

· Son 5 yılda açılan üniversite sayısı 80. Ama bazılarında “öğretmen” var, “öğrenci yok!”

· Son yıllarda 4 binden fazla “PROFESÖR” olmuş! Ama bilimsel makaleleri yok! Dış dünya ile ilişkileri hiç yok!

· 68 üniversite Rektörünün uluslararası yayını yok! ( AKP rozetli çok!)Araştırma kültürü olmayan bir kişi nasıl üniversite yöneticisi olabilir?

· ABD’de 20 öğrenciye 1 hoca düşüyor, bizde ise 41.5 öğrenciye bir hoca!

Sağlık sektörü başta olmak üzere, “nitelikli insan gücü” başka ülkelere göçüyor.

Ülke toprakları yabancılara satılıyor! İsrailliler nerelerde ne kadar arazi aldılar, biliyor musun?

ÜRETİM ve İHRACAT artacağına sürekli geriliyor!

Dış açık ve dış borçlarımız sürekli artıyor!

“Ulusal üretim varlıklarımız; kağıt, şeker, tütün, kumaş fabrikalarımız yabancılara satılmış!

İşsizlik, giderek artan kitlesel yoksulluk toplumun belini kırmış!

Toplumsal ve bireysel moral çöküntüsü yüzünden genç insanlar kendi elleriyle yaşamlarına son veriyorlar!

Sen, bu koşullarda “din kardeşim” diyerek Gazze’deki insanlık dışı kıyıma nasıl engel olabilirsin? OLAMAZSIN!

Kefen giyip gösteri yapmak, kafeleri dağıtmak kolay!

· Ülkenin gücü ne kardeşim? Diye sorsalar ne diyeceksin?

İsrail’in arkasında ABD başta olmak üzere EMPERYALİZM var.

· Sen, EMPERYALİZM nedir, bilir misin? Yoksa, yüz küsur yıl öncesinin yalanlarıyla mı avunuyorsun?

O İsrail’in, bizin topraklarımızda da gözü var! Biliyor musun?

Önce, gel de bu ülkede yaşayan insanlar olarak BİZ bir kucaklaşalım!

Kirli siyaset oyunlarıyla, toplumu parçalara bölen siyasetçilere karşı, hep birlikte “HAYIR” diyelim!

Gerçeklerde buluşalım, yalanlara kurban olmayalım!

Unutma kardeşim;

Ancak, AKLIN ve BİLİMİN ışığında, ÜRETEREK insanca yaşayabiliriz!