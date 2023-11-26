Suyun doğası bir felsefeyi anlatır. Mesela doğadan akan suyu düşünelim. En az direnç gösteren yolu seçer akmak için. Yani önüne bir kaya parçası olursa onunla uğraşmaz. Kaya ile mücadele etmez. Etrafından dolaşıp devam eder akmaya.

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Suyun bu doğasından alınan ilhamla şöyle der Sufiler; “Seninle uğraşan hiç kimseyle uğraşma. Eğer ki uğraşırsanız onunla aynı yerde kalırsınız. Etrafında dolanıp devam ediniz yolunuza.”.. Diyelim ki dağdan akan su önüne çıkan kayanın etrafında dolaşmayacak bir yola denk geldi. O zaman ne yapar? Birikip üstünden aşar. Yok eğer bu da olmuyorsa sabırla kayayı damla damla delmeye başlar. Kayayı delen suyun kuvveti değildir elbette.

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“Sabır dikenin içindeki gülü gecenin içinde gündüzü hayal edebilmektir” der Şems’i Tebrizi…Suyun doğası imkansızın bile başarılabileceğini, bunun için sabırlı ve istikrarlı olunması gerektiğini öğretir. Kayayı delen su elbette yine yoluna devam eder. Su hep akar. Bilir ki aktıkça temizlenir. Bazen dere kenarlarında su birikintileri oluşur. Akmayan su bulanır, çamurlaşmaya başlar. Üzerinde pislik birikir ve Sufiler bu yüzden derler ki, “Sen su gibi ak ol. Her daim yenilen, her gün yenilen. İki günün aynı olmasın. Dünü dünde bırak. Yeni şeyler öğren.”..

Su değişimden hiç korkmaz. Ama insanlar değişimi sevdiklerini söyleseler de aslında bundan çok cesaret etmezler ve değişimden korkarlar da!

Su,

Değişimi ne güzel anlatır.

Bazen yağmur olur

Bazen kar olur

Bazen buz olur ve

Bazen de buhar olur.

Su,

Buhar olduğunda yağmur olur.

Kar olur.

Ve dolu olur. Yine yeryüzüne bütün muhteşemliği ile iner.

Ayrıca su uyumludur. Çay bardağına konulduğunda çay bardağının şeklini alır.

Kovaya konulduğunda kovanın hacmini alır.

Sürekli bulunduğu yere uyum sağlar ama doğası hiç değişmez.

Su,

Her yere ve her şeye uyum sağlar.

Ve;

Unutulmalıdır ki! DÜNYADA HER ZAMAN DOĞAYA UYUM SAĞLAYANLAR hayatta kalabilirler.