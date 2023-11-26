“Dostluk gül olmaktır güvercin

yaprağıyla ve dikeniyle gül olmak.”

‘Hoşgeldin güvercin. Seninle sohbete ihtiyacım vardı. Bu aralar bütün derdim duygularım… Bugün duygulardan konuşalım mı? Sanırım onları doğru yönetemiyorum?’.

‘Duygularını yönetmek mi istiyorsun Lal? Ne zamandan beri duygularını yönetme gibi bir derdin var?’.

‘İçinden geçen duygular, bedenimde stress yaratıyor, yaşam kalitemi aşağı çekiyorlar. Duygularıma sahip çıkamıyorum güvercin’.

‘Duygularına sahip çıkmak mı istiyorsun?

Çok garip bir istek bu…’.

‘Neden olmasın? Daha iyi bir dünya yaratmaya çalıştığım gibi, daha iyi bir dünya da yaşamaya çalışamaz mıyım?’.

‘Bunu nasıl yapacaksın?’.

‘Duygularımla ilgilenip, onlarla dost olacağım güvercin’.

‘Duygularınla, dost olacaksın?’. ‘Evet, onlarla dost olacak, olumlu duygularımı besleyerek, yaşamın tadını çıkartacağım’.

‘Duyguları nasıl besleyebiliriz?’. ‘Şimdiki anı, tam ve eksiksiz deneyimlemek, duyguları beslemek değil mi güvercin? Sana çok bilindik ve çok eski bir Kızılderili hikayesi anlatayım mı?’.

‘Evet’, dedi güvercin, kafası karışmış bir şekilde. ‘Bir akşam, otururlarken, yaşlı kızılderili, torununa, insanların içindeki savaştan bahsetmeye başladı. ‘Oğlum, hepimizin içinde savaşan iki kurt vardır. Bunlardan biri iyi, diğeri kötü kurttur. Kötü kurdun içinde, öfke, haset, kıskançlık, üzüntü, pişmanlık, açgözlülük, böbürlenme, kendine acıma, suçluluk duygusu, özellikle aşağılık kompleksi, yalanlar, hoş görüsüzlük, üstünlük duygusu ve ego vardır. İyi kurdun içinde ise, neşe, huzur, sevgi, ümit, tevazu, iyilik, empati, doğruluk ve şefkat vardır’. Torun, bir an dinlediklerini düşündü ve büyük babasına; ‘bu savaşı, hangisi kazanır büyükbaba’, diye sordu. Yaşlı kızılderili, ‘sen hangisini beslersen oğlum, hangisini beslersen ’ diye cevap verdi.

‘Güzelmiş, çok haklı.. Demek ki sen de güzel ve olumlu duygularını beslemek istiyorsun’.

‘Merak ediyorum Lal. Duygu özü itibariyle, aklımızla güçlendirebileceğimiz ya da zayıflatabileceğimiz bir his değil mi? O zaman nasıl oluyor da, içimizdeki negative ve olumsuz duyguları besliyor ve üstelik bunları fark edemiyoruz?’. ‘Direnç gösterdiğimiz veya inkar ettiğimiz her duyguyu, sımsıkı sarılarak besliyoruz. Direnç göstermek ya da inkar etmek, olumsuz duygularımızı besliyor. Yaşadığımız tüm olumsuz duygularda ve ilişkilerimizde, mahşerin dört atlısıyla uğraşırız, güvercin’.

‘Mahşerin dört atlısı mı?’.

‘Mahşerin dört atlısı; eleştiricilik, savunmacılık, küçümsemek ve köstek olmaktır. Geçmiş zamanlarda kendimizi korumak, acıdan kaçınmak için yarattığımız savunma mekanizmalarının hepsi, içimizde olumsuz duygular yaratır. Acıya gösterdiğimiz tepki, neredeyse bir denklem halinde karşımıza çıkar. Genellikle acıdan uzak durmaya çalışır, görmemeye, hissetmemeye çalışırız. Acıya direnç göstermenin karşılığı, ısdırap çekmektir güvercin’. ‘Acı ve ısdırabı, nasıl anlıyorsun, algılıyorsun Lal?’. ‘Isdırap, acıya gösterdiğimiz direncin bir sonucu olarak meydana gelmektedir. Acı, hastalık ve ölüm gibi bazen ayrılık ve kayıplar gibi, elimizde olmayan olaylarda yaşadığımız duygudur. Böylesi durumlarda bedenimizi kasarak, acıyı yok etmeye, ondan uzak durmaya çalışırız. Bilinçsizce yaptığımız direnç, doğrudan ısdırap olarak karşımıza çıkar. Duygusal acımız, ne kadar yoğunsa, o kadar saplantılı bir şekilde kendimizi suçlar, daha fazla ısdırap hisseder, geçmiş için pişmanlıklar çeker, gelecek için tasalanırız.

Acı kaçınılmazdır ama ısdırap çekmek tercihimize bağlıdır. Zira ısdırap, acımıza durup, durup eklediğimiz fiziksel ve duygusal gerilimdir. Acıya gösterilen direnç ve acıyı bastırma çabası, bir yandan ısdırabın artmasına neden olurken, öte yandan duyguların bastırılması, irade gücünü zayıflatır’.

‘Duygu ve düşünceleri bastırmak, psikolojik rahatsızlıklara neden olmuyor mu?’.

‘Haklısın, güvercin. Psikolojik rahatsızlıklar ve ilişkilerde yaşanan çatışmalar, özünde, hep bu mekanizmayla çalışır. Bunları bilmek, nedense içimi rahatlatmıyor Lal, İlişkilerden ne haber?’.

‘Kendi duygularımıza dirençle var olan, kabule ulaşmamış ve kişisel farklılıkları çözümlemeyi öğrenmemiş her ilişki, ne yazık ki bozulmaya mahkumdur güvercin’.

‘Bunu engellemek için ne yapmalıyız?’.

‘Gerçekten bunu mu merak ediyorsun güvercin? Öncelikle kendimizi ve karşımızdakileri iyi tanıyarak, hoşlanıp, hoşlanmadıkları şeyleri ve kişisel tuhaflıklarını iyi bilerek, onları oldukları gibi kabul etmeliyiz’.

‘Kafanda bu kabulle ilgili belirgin bir davranış modeli var galiba?’.

‘Öncelikle değiştirebilmesi mümkün olan sorunlarla, değiştirmesi mümkün olmayanları kabul etmek gerekiyor. Böylesi bir kabul, tarafların sorunlu alanlarda birbirlerine yaklaşmalarına engel olmaya, birbirlerini değiştirme isteklerinden vazgeçirmeye dair bir yol açmaya ve bu yolun kucaklanmasına neden olabilir. Aksi halde taraflar buz gibi bir cehennemde yaşamaya mahkum olurlar’.

‘Bugün her zamankinden daha karışık şeyler anlattığını biliyor musun Lal?’.

‘Biliyorum güvercin, bu aralar kafam çok karışık’.

‘Buz gibi cehennemde yaşamak ne demek?’. ‘Buz gibi cehennemde yaşamak, öfke ve şüphe içinde, birbirleriyle soğuk, mesafeli, kasıtlı olarak kurulan ilişkiler içinde yaşamaktır’.

‘Artık bittiğim bir noktadayım Lal’. diye sızlandı güvercin.

‘Anlaşılan, mutlaka söylemek zorunda olduğun bir şeyler var’.

Lal, bu sızlanmalara hiç aldırmadan, sözlerine devam etti.

‘Birbirine bağlanmalarda, yaşanan gel git durumlarına göre iyi ve kötü zamanlar bulunur’.

‘Birbirine bağlanmak ne demek?’. Dayanamamış, yine de sormadan duramamıştı.

‘Bağlanmak, ilişki kurmaktır. Karşı tarafça, görüldüğünü, duyulduğunu farkettiğin zaman, aynı frekanslarda yaşadığını hisseder, o ilişkiye bağlanırız. Ancak birbirini anlamaya dayanan bu Kabul, çift taraflı gerçekleşmediği zaman, acı çekeriz. Tüm ilişkilerde, taraflar belli etsinler ya da belli etmesinler, mutlaka acılı davranışlar vardır’.

‘Bu acıyla, nasıl baş edebiliriz?’.

‘Olanı, olduğu gibi kabul ederek, kendimize şefkat göstererek güvercin…’.

‘Kendimize nasıl şefkat ve ilgi göstereceğiz?’.

‘Kendimize dost olacak, şefkat gösterecek, kendimizle dostluk edeceğiz’.

‘Şefkat dediğin nedir ki?’.

‘Kendimizi, daha iyi hissettiren bir duygu olarak şefkat, sevgiyle var olur’.

‘Şefkat dediğin duygu, daima sevgiden doğar’.

‘Şefkat yoksa, sevgi de yoktur o zaman’.

‘Senin hiç gri bir rengin olmaz mı güvercin?

Duyguları beslemekten, kendimizle dost olmaktan bahsediyorduk…’

‘Bunları nasıl başarabileceğimizden bahsetmiyor muyduk?

‘Haklısın. Yeni bir yaklaşım yaratabilir, geliştirebilir, acı ve hazla olan ilişkimizi değiştirebiliriz.

Tüm yaşadıklarımızı ve deneyimlerimizi farkındalıkla, sevgi ve şefkate dönüştürme alışkanlığı kazandığımızda, neşe huzur ve cömertlik gibi olumlu duygusal alışkanlıkların da temelini atmış oluruz güvercin’.

‘Bari bunu nasıl yapacağımızı da söyle ve bu azap bitsin’.

Acıyı sakince karşılamayı öğrenebilir, hazzın doğal bir şekilde gelip gitmesine izin verebiliriz. Kazandığımız dinginlik, acı ve hazzı aynı şekilde kabulümüze bağlıdır. Hazzı nasıl kucaklıyorsak, acıyı da kucaklamalıyız.

‘Acıyı kucaklamayı öğrenmeliyiz demiyorsun, bakıyorum da…’.

‘Acı ve hazzı aynı şekilde karşılayıp kabulde kalmayı başarmak, dingin kalmayı başarmaktır. Ancak dingin kalmayı başardığımızda, her anımızı doya doya yaşayabilir, yaşamın tadını çıkarabiliriz’.

‘Yaşamın tadını çıkarmak derken, mutlu olmak için, mutsuzluğu da kucaklamayı bilmeliyiz aslında…’.

‘Nasıl bu kadar çelişik bir yorum yapabiliyorsun Lal? Kafamı fazlasıyla karıştırmış bulunuyorsun…’.

‘Duyguları beslemeyi, kendimizle dost olmayı anlatmak istemiştim güvercin…’.

‘Oysa bana yaşama sevincini anlatmaya çalışıyorsun gibi gelmişti Lal…’.