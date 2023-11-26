Üretimleri üç şekilde yapılabilen süs bitkileri

Saygıdeğer okuyucularım, bu yazımda sizlerle üretimi üç şekilde yapılabilen süs bitkisi çeşitleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Japon Ayvası - Bahar Dalı (Cydonia Japonica)



Dipten itibaren sık dallı, çalı formlu, dikenli ve parlak yeşil renkli yapraklara sahip bir bitkidir. Ilımlı ve aşırı soğuk olmayan bölgelerde yetişir. Kış bitimi, ilkbahar başlangıcında gösterişli ve bol, kırmızımsı pembe çiçek açar. Çiçeklenme yapraklanmadan önce gerçekleşir. Ev bahçelerinde ve parklarda tek veya grup halinde ve çit amacıyla kullanabilir. Güneşi sever; tohum, çoğunlukla çelik ve kökten ayırma suretiyle üretilir. Ceviz büyüklüğünde koyu yeşil meyveleri olur. Beş ile yedi metreye kadar boylanabilirler.

Manolya (Magnolia)



Bir kısmı sürekli yeşil, bazıları ise yaprağını döken ve çok güzel kokulu gösterişli çiçekleri olan park bahçe bitkilerindendir. Yaprağını dökmeyen, daimi yeşil türleri daha değerlidir. Sıcak ve ılıman bölgelerde yetişir; park ve bahçelere tek ve gruplar halinde dikilir. Çiçeğine dokunmadan koklamak gerekir; aksi halde bozulurlar. Yaprağını döken mor çiçekli ve beyaz çiçekli manolyalar iki ile on beş metreye kadar boylanırlar. Yaprağını dökmeyen büyük çiçekli manolyalar da yirmi ile otuz metreye kadar boylanabilmektedirler. Manolyaların üretimi ise bir kısmı tohum ve daldırma ile bazıları da çelik yapılarak çoğaltılırlar.

Kurt Bağrı (Ligustrum)



Kışın yaprağını döken veya sürekli yeşil ağaççık veya çalı halinde bitkilerdir. Çit bitkisi olarak kullanılan çeşitlerinin yanında yol ağaçlandırılmasında kullanılan çeşitleri de vardır. Çim alanları içerisine tek veya gruplar halinde dikilebilir. Bütün çeşitleri Haziran - Temmuz aylarında salkım halinde beyaz renkli ve kokulu çiçekler açarlar. Çiçekleri döküldükten sonra siyah renkli ve parlak üzümsü meyveler verirler. Bazı çeşitleri ılıman iklimlerde, bazı çeşitleri de soğuklara dayanıklı olup yayla iklimindeki bahçelerde kullanılır. Ligusturumlar çeşitlerine göre tohum, çelik ve aşı ile üretilirler.

Viburnum - (Kartopu)



Bir buçuk üç metreye kadar boylanan bir çalıdır. Kışın yaprağını dökmeyen ve birde çiçekleri hoş kokulu değişik çeşitleri vardır. Çiçekleri beyaz renkte olup demet şeklindedir. Sonbaharda koyu kırmızı renkte üzümsü meyveler yapar. Bahçelerde tek başına veya bir kaçı gruplandırılarak dikilir. Çiçeklenmesi erken olanların budaması, çiçekleri geçtikten sonra; geç çiçek açanların ise ağaçlar sürmeden önce yapılır. Kartopu çeşitleri ılıman iklimlerde yetişir. Ancak buruşuk yapraklı kartopu soğuk iklimlerde yetişebilen dayanıklı bir nebattır. Tohum, çelik ve daldırma ile çoğaltılırlar. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…