Türkiye’de en yüksek maaş öğretmene verilmeli!

Öğretmenler Günü’nü geride bıraktık… Türkiye’de ‘24 Kasım Öğretmenler Günü, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında ilan edildi… Yani 24 Kasım Öğretmenler Günü de 12 Eylül darbesinin bir sonucu. Eğitim Sen , “Öğretmenler Günü” nedeniyle bir açıklama yaptı… Açıklamada önemli konulara temas edildi… Bazı bölümlerini birlikte okuyalım;

ÖĞRETMENLİK DEĞERSİZLEŞMİŞ

Açıklamada; Öğretmenlerin 24 Kasım’ı, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve itibarsızlaştıran, öğretmenlerin acil ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren politika ve uygulamalarla karşıladığının altı çizildi…

ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yakın geçmişe kadar eğitim sistemi içinde önemli bir özne olan öğretmenler ve öğretmenlik mesleği, bilim dışı ve piyasacı politikaların uygulanmasına paralel olarak hızla değersizleşmiş ve nesneleşmeye başlamıştır. Mevcut sistemin nesneleştirerek ‘teknisyen’ düzeyine indirmeye çalıştığı öğretmenler ve öğretmenlik mesleği yeni tehditler ile karşı karşıyadır. Bugün öğretmenler, karar alma konumundan önemli ölçüde uzaklaştırılmış ve mesleğe yönelik özgürlük alanları kısıtlanmıştır. Öğretmenin kendi başına alıp uygulayabileceği birçok karar kendisine hazır olarak sunulmaktadır. Böylelikle öğretmen, sistemin içinde edilgen, verilen komutları yerine getirmekle sınırlandırılmış, etkisiz bir uygulayıcı düzeyine indirgenmiştir.”

ENFLASYON VE YÜKSEK KİRALAR

Eğitim emekçilerinin, özellikle büyükşehirlerde yüksek kiralar nedeniyle ciddi anlamda barına sorunu yaşadığı, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle sağlıklı beslenemediği vurgulanan açıklamada şöyle denildi; “Faturalara yansıyan gerçek enflasyon, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan hayat pahalılığı resmi enflasyonun çok üzerindedir. Türkiye ekonomisinde son yıllarda, özellikle geçtiğimiz yıllar içinde yaşananlar, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki ani yükselişler ve TL’deki değer kaybı, resmi enflasyonun yükselmeye devam etmesi vb. gibi nedenler, sayıları bir milyonu geçen eğitim ve bilim emekçisinin çalışma ve yaşam koşullarını ciddi anlamda olumsuz etkilemeyi sürdürmektedir.”

ÖĞRETMENLER YOKSULLAŞTI

Göreve yeni başlayan bir öğretmenin aldığı maaşın ABD doları bazında 10 yıl önceki seviyeye ulaşamadığına işaret edilen açıklamada; “10 yıl önce maaşıyla 14 çeyrek altın alabilen bir öğretmen, bugün maaşıyla ancak 7 çeyrek altın alabilmektedir. Çeyrek altın üzerinden bakıldığında eğitim emekçileri geçtiğimiz 10 yılda yarı yarıya yoksullaşmıştır. Eğitim-öğretim sürecinin emektarları olan yardımcı hizmetliler, memurlar, idari ve teknik personel açısından bakıldığında durum çok daha vahim boyutlardadır. Eğitim emekçileri gerek çalışma gerekse yaşama koşulları açısından her geçen yıl, bir önceki yılı mumla arar hale getirilmiştir.

HALKIN ÖĞRETMENLERİ…

Dünyanın her yerinde eğitim emekçilerinin hükümetlere değil; öncelikle öğrencilerine ve halka karşı sorumlu olduğu vurgusu yapılan açıklamada; “İktidarın öğretmenlik mesleğini değersizleştiren, eşit işe eşit ücret ilkesini yok sayan tüm dayatmacı politika ve uygulamalara rağmen hükümetin değil, halkın öğretmenleri olmanın bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz bilinmelidir” ifadeleri kullanıldı.

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“Öğretmenlerin her türlü otoriteye koşulsuz itaat eden ‘hükümet memurları’ haline getirilmek istenmesine, kariyer basamakları üzerinden bölünmesine, öğretmen ve eğitim yöneticileri atamalarının ‘siyasi torpil’ gölgesinde yapılmasına itiraz ediyoruz.

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Nitelikli eğitimin; iş güvencesine sahip, ekonomik, özlük ve demokratik hakları en gelişkin bir şekilde sağlanmış, geleceğe güvenle bakabilen öğretmenle mümkün olabileceği gerçeği dikkate alınmalı ve mesleğimizi itibarsızlaştıran her türlü politika ve uygulamaya son verilmelidir.

HAKLARI GASP EDİLDİ

Sadece öğretmenlerin değil, kötü ve sağlıksız koşullarda çalışan; hakları gasp edilen; tamamen hukuksuz ve siyasi kararlarla ihraç edilen, hakkını aradığı için sürgün ve soruşturmalara maruz kalan bütün eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarına çözüm üretilmelidir” denilen açıklamada eğitim emekçilerine haklar ve gelecek için talepler etrafında birleşme ve birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.

GEÇİM DERDİ ÇEKMESİNLER

Eğitim Sen merkezinin Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamayı yukarıda sizinle paylaştım. 2020-2021 verilerine göre Avrupa’da en yüksek maaşı yıllık 69.397 Euro ile Lüksemburg veriyor… Türkiye ise öğretmene yıllık 8.063 Euro ücret veriliyor. Mühendisi de, doktoru da, mimarı da, milletvekilini de, genel müdürünü de, cumhurbaşkanını da öğretmen yetiştiriyorsa, Türkiye’de en yüksek maaş öğretmenlerimize verilmeli. Verilmeli ki geçim derdi çekmesinler, sadece ve sadece öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye odaklansınlar.

AVRUPA’DA MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN

BİR ÖĞRETMENNİN YILLIK KAZANCI (EURO)

Lüksemburg 69.026

İsviçre 66.972

Almanya 54.129

Danimarka 53.000

İzlanda 45.468

Avusturya 39.172

İrlanda 37.692

Belçika 33.825

Finlandiya 30.002

TÜRKİYE 8.063

Not: Eurydice’ın 2020/2021 verileri.

ATATÜRK, ÖĞRETMENİ AYAKTA DİNLEDİ

Öğretmene büyük saygı gösteren Atatürk, öğretmenin anlattığı dersi ayakta dinlemişti. Bu fotoğraf, bizleri yönetenlere örnek olsun.