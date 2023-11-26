Cahilliğin Kocaeli’deki eylemi

Ünlü Alman edebiyatçı, siyasetçi, ressam ve doğabilimci Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) der ki, “Cahilliğin eyleme geçişinden daha korkunç bir şey yoktur.”

Ne zaman söylemiş bu sözü?

18’inci yüzyılda…

O dönem Avrupa’da “cahilliğin neden olduğu olayları” gözleyerek böyle bir sonuca varmış.

Aradan 300 yıl geçti, “cahilliğin eylemi” bitti mi?

Bitmedi…

Bitmedi, çünkü dünya “cahillik ve yoksulluğun kıskacı” altında yönetiliyor.

Egemen güçler, “kolay ve sorunsuz yönetebilmek” için, toplumları planlı ve bilinçli olarak cahil ve yoksul bırakıyor.

Afrika ülkelerinin, Asya ülkelerinin, Ortadoğu ülkelerinin haline bakın, cahil ve yoksulluğun izlerini çok derinden görürsünüz.

Dilimize yerleşmiştir, “Cahilliğin gözü kör olsun!” deriz, ama söylemekle kör olmuyor, ülkemizi yönetenler her fırsatta “cahilliğin ipine” sarılmaktan geri durmuyor.

Sözü nereye getirmek istiyorum?

Sözü “cahilliğin Kocaeli’deki eylemine” getirmek istiyorum.

6-10 Kasım tarihleri arasında, 38 okuldaki 10 bin öğrenciye kitap dağıtıldı.

Kitabın bir bölümünde aynen şunlar yazıyordu:

“İnsanları şöyle bölümlüyorum; hakikate uyanlar, sağcılar; karşı çıkanlar solcular. Hakikat yolunu sürdürenler, gerekirse bu uğurda bütün çıkarlarını hatta canlarını feda edenler, hakikat yarışçıları, öncüler. İşte bu anlamda sağcıyım. Batılı anlamda sağcılık, solculuktur benim gözümde. Ya da solculuktan farksızdır.

Kapitalizm, benim gözümde solun bir yüzü, komünizm öbür yüzüdür. İnsan olan derim tükürsün ikisinin de suratına.

Solcular gerek başkalarını sömürmeleriyle gerek insanların muhtaç oldukları gerçek barışı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yıkmakla toplumların çürümesine, insanların ret ve isyanın pençesine düşmesine sebep olurlar. Kin ve öç tohumunu ekerler. Silahları propagandadır. Ne kadınlara, ne yaşlılara, ne yoksullara, ne öksüzlere acırlar. Gözlerini kan bürümüştür.

Gerçek sağ, Kur’an’da tanımlanmıştır. Kur’an’da sağcılar Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır.

Diriliş; uğurlu, iyilikçi topluluğu gerçekleştirme yoludur. Diriliş; şeytanın topladığı ve uğursuzluk saçan her topluluğu dağıtma, Allah’ın ipine sımsıkı sarılan topluluğu kurma yolu, yöntemi ve savaşı demektir.”

O kitap ve o kitabı okullarda dağıtanlar

Yukarıda okuduğunuz sözlerin yer aldığı kitabın adı, “Diriliş Neslinin Amentüsü”.

Yazarı, Sezai Karakoç.

İslamcı yazar ve şair.

1933-2021 yılları arasında yaşadı.

2007’de “Yüce Diriliş Partisi”ni kurmuştu, ama parti gelişme sağlayamadı.

İslamcı kesimin önde gelen isimlerinden biri.

Öyle önde gelen bir isim ki, adına “uluslararası günler” düzenleniyor.

İzmit’teki “Uluslararası Sezai Karakoç Günleri” organizasyonunu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi düzenledi.

Hem de “10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası”na denk gelecek şekilde.

Ve Sezai Karakoç’un “gerici ve çağ dışı” o kitabı da Kocaeli Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla aynı zaman diliminde, yani “Atatürk Haftası”nda okullarda öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Bunun adı; “gericilik eylemi”, “cahillik eylemi” değil de nedir?

Neymiş?

Sağcılar Allah topluluğu, solcular şeytan topluluğuymuş…

Neymiş?

Sağcıların topluluğu “uğurlu” topluluk, solcuların topluluğu “uğursuz” toplulukmuş…

Çocuklarımızı “çağın gereklerine uygun” olarak eğiteceğimize, kafalarını “Ortaçağ zihniyeti” ile dolduruyoruz.

Baştan sona “ayrıştırıcı” ve “ötekileştirici” ifadeler.

“Kin ve nefret” fışkırıyor.

Hani “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçtu.

İkide bir bu maddeden gazetecilere dava açıyorsunuz…

Her satırı halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden “Diriliş Neslinin Amentüsü” kitabının okullarda dağıtılması talimatını verenler, suç işlemiş olmuyor mu?

“Sağcılar Allah topluluğu, solcular şeytan topluluğu” demek, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” değil de nedir?

Bugün size “cahilliğin Kocaeli’deki bir eylemini” anlatmaya çalıştım.

Dünya nereye, biz nereye gidiyoruz, görüyorsunuz.

“Cahilliği ve gericiliği yücelterek” çağı yakalayan bir ülke var mı, bilmiyorum.

Yazık bu memlekete!