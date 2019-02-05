Murat Aydın ile çok özel!..

Darıca G.B.’nin Şirket olma ve satılma süreciyle ilgili olarak, hasbelkader olaya bulaştırılan, resmi olarak hiç bir ilgisi bulunmadığını anladığım Murat Aydın ile 1.5 saate yakın bir sohbet gerçekleştirdik. Tüm gelişmeleri tek tek aktardı. Darıca G.B. süreciyle ilgili örnek bir gazetecilik çalışması yapan kardeşimiz Erdem Övüç, bu konuyla da ilgili yakında bir haber yayınlayacak. Orda her şey belgeleriyle tek tek açıklanacak… Neler olmuş neler... Merak ediyor musunuz? Bekleyin!..

Selanik ve Yenidoğan Serdar… Derbilerin derbisi…

2.Küme Futbol Ligi’nde bugün ve yarın önemli maçlar var… Ancak A Grubu’nan zirvesini ilgilendiren öyle bir maç var ki yarın… Nefesler tutulacak… Kentimizin en özel mahallelerinden biri olan, yine en eski yerleşim yerlerinden kabul edilen, eski adıyla ‘Manastır’, yeni adıyla Yenidoğan, derbilerin derbisi bir maça sahne olacak. Müsabaka da tabii ki Eski Stat’ta (Mehmet Ali Kağıtçı Stadı) oynanacak... Lider Selanik de Yenidoğan da aynı mahallenin takımı… Halkı zor geçinen bu mahallenin iki takımının maçını kaçırmayın derim!.. Ama şunu da peşin peşin söylüyorum, iki kardeş takıma olaylı bir maç yakışmaz… Ona göre!..

Bayraktutar’ları kaybetmeyelim…

Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar… Farklı kişiliği, en zor mahallede görev yapmasına rağmen dirayetli ve dik duruşu, inancı ile farklı bir adam… Yaşadıklarını bire bir bilenlerden biriyim… Mahallenin özelliklerinden ötürü, ona yardım etmeyi kutsal bir görev sayıyorum… Mahallede durum vahim!.. Bonzai başta olmak üzere uyuşturucu ve alkol tüketimi ile kumar had safhada… Bu açıdan spora çalışma yapanların tam desteklenmesi, devletin sosyal sorumluluk projesi olmalı… Bugünlerde hayli yıpranan ve desteklenmesi gereken Abdülkadir Bayraktutar ve onun gibilerini devlet kaybetmemeli diyorum… İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı ile diğer devlet kuruluşlarının birinci önceliği, Abdülkadir başkan ve yönetiminin desteklenmesidir…

Hasan Alemdar yine yaptı yapacağını…

Şu anda kentte aralıksız çalışan takım sporlarından en önde geleni hangisi derseniz, gözümü kırpmadan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü takımları derim… 200 kadın sporcu… Dile kolay… Hem de böyle bir ülkede… Okullar futsal, kulüpler futsal, okullar futbol, kulüpler futbol, genç, yıldız, büyükler… Her kategoride Hasan Alemdaroğlu’nun bir talebesi ve takımı var… Takım sporlarında, futbol ve futsalda kentimize gelen en büyük iki başarının sahibi… Brezilya’da dünya ikinciliği… İsrail’de yine dünya ikinciliği… İlki futbol… İkincisi futsalda… Ve yine Dünya şampiyonluğu kapıda… Bitti mi? Hayır… Takımın neredeyse yarısı milli… Milli maçlara gidiyorlar… Ve sıkı durun… Haziran 2018’den beri tatil yapmadan, cehennem sıcaklarına aldırış etmeden çalışıyorlar… Çalışıyorlar… Çalışıyorlar… Sonuç da başarı oluyor… Pekala destek… Yok… Bu işi, kendilerinden söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çözecek… Başka yolu yok!.. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, kalın bir mektup yazacağım… Haberiniz ola!..

Doğantepe ve siyasetin ayıplı spor sorunu…

Başiskele Doğantepe… Büyük umutlarla BAL’a çıkarken uyarmıştım… Rezil rüsva oluruz, yapmayın, kulübü kapatırsınız demiştim… BAL konusunda dediklerim tek tek çıkıyor. Ayranımız yok içmeye, bir kavanoz ‘BAL’la gideriz hacete… Bu kentin bir siyasi spor sorunu var… Darıca… Kartepe Belediye… Başiskele Doğantepe… Maça çıkmadılar, ya da çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar… 7 yıldızlı kentin sembolü Başiskele Doğantepe, mahalle takımı Bornova Yeşilova’ya İzmir’de 9 kişiyle çıktı… 6 kişi kalıp, 25. dakikada 3-0 yenikken sahadan çekildi. Paçayı 3 golle kurtardı… Şimdi sırada İlimtepe FK, Karamürsel, Değirmendere var… Onlar da yükleniyorlar ve onların da gelecek sene ne durumda olacağını hep beraber göreceğiz… BAL’da milyon liralar dönüyor… Belediye Derince’de de Zeki Aygün bakalım nasıl bir ‘Makas’ vuracak, eğer başkan seçilirse tabii… Veya Sertif Gökçe… Milyonların har vurup, harman savrulmasına göz yummaya devam edecek mi?.. Göreceğiz… Derbent’e gol attıktan sonra el kol hareketi yapan, psikolojileri hayli karışık olduğu gözlenen teknik heyete nasıl sabredecek?..