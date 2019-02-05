Saray’ın masrafı kısılsa EYT’liye ödenek çıkar!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 10 Şubat’ta Ankara’da yapılacak olan büyük miting öncesi toplantılarına devam ediyor…

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gebze Şubesi, önceki gün bir toplantı düzenledi…

Toplantıya Millet İttifakı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da katıldı…

EYT mağdurlarını dinleyen Kaman, burada yaptığı konuşmada, “Damdan düşenin halinden yine damdan düşen anlar” dedi.

“EŞİM DE SİZİN GİBİ MAĞDUR”

Kaman bunu söyleyince, herkes birbirine baktı…

Kaman bu sözüne açıklık getirdi…

Dedi ki;

“Eşim de sizin gibi emeklilikte yaşa takılanlardan.

Bu nedenle sizi en iyi anlayan benim.

Ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Bu süreçten çıkabilmek için yerel seçimlerin önemi büyük.

Vereceğiniz destek ile aydınlık günlere doğru ilk adımını atmış olacağız…

SARAY’IN MASRAFLARI KISILSA…

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da katıldığı bu toplantıda EYT’liler haklı taleplerini dile getirdi…

Tarhan da şunları söyledi;

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için abartılı rakamlardan bahsediliyor.

Oysa herkes biliyor ki iktidarın dile getirdiği rakamlar gibi büyük ödeneklere gerek yok. Sayıştay raporlarına yansıyan Saray’ın masrafları kısılsa EYT’liler için gerekli ödenek yaratılmış oluyor.

Vatandaşı değil kendini düşünen anlayış olduğu için milyonlarca insanımız mağdur ediliyor.

SURİYELİ’LERE VAR, EYT’LİLERE YOK

İktidar sorun çözmek istemediği için bu durum ortaya çıkmıştır.

Suriyeli mültecilere 31 milyar Euro harcadık açıklaması yapanlar kendi vatandaşlarını görmezden gelmeyi tercih ediyor.

Tüm siyasi partilerin seçim vaatlerinde EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz sözü var.

Ancak iş uygulamaya geldiği zaman defalarca Meclis gündemine getirmemize rağmen, kabul edilmiyor.”

EYT’LİLER KARARLI…

Yıllardır mağdur olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 31 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi, kanun değişikliğinin Meclis’ten geçirilmesi için büyük çaba harcıyor…

Birçok ilde toplantılar yaptılar…

Yürüyüşler yaptılar…

Son olarak da 10 Şubat’ta Ankara’da yapılacak olan büyük miting ile final yapacaklar…

Seslerini AKP iktidarına ve iktidar ortağı MHP’ye duyurmaya çalışacaklar…

Zira CHP ve HDP, SP, HDP, DP milletvekilleri önerge Meclis’e geldiği zaman, EYT’lilere haklarının verilmesi için parmak kaldıracaklar…

Bakalım 10 Şubat’ta Ankara’da yapılacak EYT mitinginin yansıması nasıl olacak…

Umarım AKP iktidarı geri adım atar ve EYT’liler haklarına kavuşur…

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, geçtiğimiz yıl çıkan yasa ile Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira bayram ikramiyesi alma hakkı elde etmişti. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs (27-31 Mayıs) ve Ağustos'ta (5-9) cebine koyacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek.

Çocuk İşçilikle Mücadele yılında REKOR KIRILDI!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre Ocak ayında en az 155 iş cinayeti işlendi. Bunların 10’u çocuk, 11’i kadın ve 19’u göçmen… AKP tarafından ‘Çocuk İşçilikle Mücadele Yılı’ ilan edilen 2018’in ilk on bir ayında en az 66 çocuk işçi ölümü gerçekleşti… Bu sayı şu ana kadar tespit edebilen çocuk işçi cinayetlerinin en yüksek olduğu yıl olarak tarihe geçti. Enteresan… Çocuk İşçilikle Mücadele yılı ilan edilen yılda, en fazla çocuk işçi cinayetinin işlendiği yıl oldu… Rapora göre Ocak ayında Türkiye’nin 43 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede iş cinayeti gerçekleştiği tespit edildi… En çok iş cinayeti İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Şanlıurfa, Samsun, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ’da yaşandı.

AKP’nin isim babalığı!

Başiskele’de ikamet eden Mehmet-Hilal Yangılı çifti, AKP Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü’ye sosyal medya üzerinden davette bulunarak, hastaneye gelmesini ve çocuklarına ismini koymalarını istedi. Özlü de çifti kırmayarak hastanede kendilerini ziyaret etti. Özlü, yeni doğan bebeğin kulağına ezan okudu, ismini de Nazlı Ada koydu. Son zamanlarda siyasileri çağırıp, onlardan çocuklarına isim koymalarını istemek, AKP’nin geleneği haline gelmeye başladı. Bence iyi bir gelenek değil. Çocuğa isim konulacaksa, bunu anne, baba, nine veya dede yapmalı diye düşünüyorum.