Saltanat düzeni…

“Saltanat” tek egemenli ve “hesap vermeyen” bir sülale düzenidir.

Yönetimde olan “tek karar verici” ne derse o kanundur.

O’nun kararları tartışılmaz.

O da, kendisine “kayıtsız koşulsuz hizmet” edecek yardımcılar seçer.

Osmanlı Saltanatı buna tipik örnektir; Vezir-i Azamlar ve Vezirler genellikle “damatlardan” seçilir!

Damatlar, önce büyük bir bağlılık içinde hizmet ederler.

Sonra, “saray ihtişamı” içinde, Padişah Hazretleri’nden daha çok “para ve servet” için çalışmaya başlarlar!

İstanbul Boğazı’ndaki en eski ve görkemli yalıların hemen hepsi damat Vezirler Paşaların malik oldukları ve yaşadıkları mekanlardır!

Damat vezirler ve paşalar büyük servetlere ulaşırken, büyük yanlışlar da yapmaya ve kıskanılmaya başlarlar! Bu kez Padişah’a ard arda “Jurnaller” gitmeye başlar! Padişah da “damat kellesi” almayı pek sever!

“Lüks yaşam” zamanla alışkanlık yapar ve insanın kişiliğini yıpratmaya başlar! “Siyasi Güç” ve bunun getirdiği “maddi güç” insanın kimyasını bozar! Güç sahibi, kendisinde “büyük yetenekler” olduğunu düşünmeye başlar! Doğal olarak, çıkarı uğruna onu sık sık övgüleriyle besleyen “yalakalar” oluşur! O yalakalar da “bal tuttukları parmaklarını yalamayı” alışkanlık haline dönüştürürler.

Gerekçeleri de hazırdır; “Benim hizmet ettiğim ulu kişi, büyük bir lüks içinde yaşıyor. Ben de ona hizmet ettiğime göre, benim de lüks içinde yaşamak hakkım olmalı!

Bu uçsuz bucaksız yola bir defa çıkılırsa dönüşü yoktur!

Hani bir atasözü vardır; “Ağacı yiyen kendi içindeki kurttur!”

16. yüzyıla kadar “Dünya İmparatorluğu” haline gelen Osmanlı İmparatorluğunu da önce sürekli toprak yitiren, sonra ekonomik olarak çökerten de kendi içindeki kurtlardır!

“Osmanlı’yı Mustafa Kemal yıktı” diyenler, öncelikle Osmanlı tarihini adam gibi incelemelidirler.

16. yüzyıldan sonra, Osmanlı Padişahları dünyada oluşan “bilimsel ve teknolojik gelişmeleri” takip edememiş, toprak fetihlerinin artık değiştiğini, ülkenin gücünü koruyabilmek için “ekonomik ve teknolojik alanda ÜRETİM” yapmak ve “Safahat alemine dalmadan, şımarmadan, tevazu içinde yaşamak” olduğunu görememişler, LÜKS İÇİNDE KEYİFLİ YAŞAM tuzağı ve “SARAY ENTRİKALARI” içinde hem kendileri tükenmişler hem de atalarının mirası toprakları ard arda yitirmiş, sonunda da “SEVR Antlaşması” ile Osmanlı Devleti’nin sonunu getirmişlerdir!

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaptığı, Anadolu Halkı ile elele vererek esaret zincirlerini kırmak ve CUMHURİYET’i kurmak olmuştur.

“Saltanat Düzeni” içinde “Lüks Yaşam tutkusu” devletlerin ve yönetenlerin en büyük düşmanıdır.

Tarih “MASAL” ve “HAMASET” aracı değil, geçmişte yaşanan olaylardan DERS ALMANIN kaynağıdır!

“Tarih Bilinci” budur!

Tarihte yaşanan ve yaşanacak her olayın “neden-sonuç ilişkisi” vardır!

Bundan ötesini hep birlikte düşünelim!..