Sokaktaki otopark soygununa bir son verilsin "68 dakika 10 TL" böyle soygun olmaz!

Evinizin, iş yerinizin önünde ya da cadde/sokak üzerinde arabanızı park ettiğinizde, elinde post cihazıyla yaklaşan görevliyi gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?

Sizi bilmem ama benim “Soygun varrrr” diye bağırasım geliyor.

Görevliye söylensem ne fayda söylenmesem ne fayda, adam ekmeğinin peşinde verilen görevi uyguluyor.

Aklın mantığın almadığı bir uygulama bu…

Kamuya ait, üstelik park yasağının bulunmadığı bir yere otomobilinizi bırakıyorsunuz ve bunun için bedel ödüyorsunuz. Bu bedel de öyle azımsanacak kadar az değil.

Ekonomik kriz nedeniyle yapılan indirim çağrılarına rest çekercesine fahiş fiyatla “değnekçilik” yapan Belde A.Ş. bu soygunu ne zaman durduracak.

Vatandaş kendi arsasını otopark gibi kullansak ertesi günü doğal olarak ruhsat sorarlar, izin belgesi sorarlar, olmadığı içinde kapatırlar.

Ama iş belediyeye gelince, 2 metre genişlik olsun yeter, orası anında otopark olabiliyor.

Birçok esnaf, Cumhurbaşkanın çağrısı üzerine kar oranlarını düşürürken, hiçbir emeği olmadan kaldırım kenarlarına el koyan Belde A.Ş. tıkır tıkır otopark parası topluyor.

Kamunun ortak kullanım alanları, belediyelerin otoparkı haline döndü.

Amaç ne?

Trafik düzenlemesini sağlamak mı?

Sakın bu saçma cevabı vermeyin!

Birçok şehirde mahkemeler, cadde ve sokaklarda otopark ücreti alınmasının kanunsuz olduğuna dair hükümler verdiğini okuyoruz. Peki, bu soygun halen neden devam ediyor.

Ekmek üreticisi 4 yıldır 25 kuruş zam istiyor ve alamıyor, vatandaşı düşündüğümüz için “Vermezük” deniyor ama öte o düşündükleri vatandaştan 68 dakika park için 10 TL alınıyor. Hem de karşılığında hiçbir emek vermeden.

Bir belediye iştiraki, emek vermeden gelir elde edeceğine üreterek hep topluma hem ülkeye faydalı olarak gelir sağlamalı. Cadde ve sokaklara birer kişi koyup para toplamak erdem değildir. Asıl erdem olan araştırmak – geliştirmek, üretmek, pazarlamak, kazanıp, kazandırmaktır…

Diyoruz ki,

Bu otopark bedelleri Ankara’da 24 saati 1 TL, Kayseri’de 65 dakikası 3.5 TL, 95 dakikası 5 TL, İzmir’de 3 saati 6.5- 9 TL arası. Üstelik bu alanlar şehirlerin merkezindeki caddelerinde uygulanıyor, “çık” ne duyan var ne eden. Görsede görmemezlikten geliyor. Çünkü verecek makul bir cevabı yok.

İzmit’in Mimar Sinan Sokağında 68 dakikaya 10 TL ödüyoruz. Neredeyse 2 dolar…

Allah aşkına yapmayın. Azıcık vicdanlı olun. Günlük 50-60 TL ile geçimini sağlayan insanlardan bu parayı talep ederken hiç mi vicdan muhasebesi yapmıyorsunuz.

Bu cadde ve sokakları ya otoparka tamamen kapatın ya da park ediyor diye insanlardan ücret almayın.

Şehir Merkezindeki Cadde ve sokaklarda uygulanan park ücreti sadece otomobil sahiplerini değil, şehrin esnafını da vuruyor. Yapılan çağrıya duyarsız kalmayıp krize direnen esnaf, otopark sorunu yüzünden müşteri kaybediyor. Vatandaş, alışveriş yapmak için ücretsiz otoparkları olan AVM’leri tercih ediyor.

Sırf otomobile biniyor diye insanları otopark ücretiyle cezalandırmayın. Krizi en derinden hisseden halka artık bunu yapmayın.

Bu arada ben ödediğim otopark parasını “haram” ediyorum…

Özkar, Yasin Özlü’den okul sözünü aldı

Başiskele Mehmetağa Mahalli Muhtarı İsmail Özkar’ı ziyaret eden AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, hem destek istedi hem de muhtarlık seçimlerinde Özkar’a başarılar diledi. Başiskele ve yeni projeler üzerine yapılan sohbet esnasında Özkar, 1966 yılında inşa edilen hatta inşaatında İbrahim Tatlıses’in bile çalıştığı Mustafa Kemal İlkokulu’nun yıkılarak yerine yenisinin yapılmasını istedi. Bu konu dana öncede gündeme getirilmiş ve olumlu karşılanmıştı. Eski olan okulun bina ömrünün artık bittiğini söyleyen Özkar’a, Yasin Özlü, “İlk işlerimizden biri oraya yeni bir okul binası yapmak olacak” dedi. CHP’liliğiyle bilinen İsmail Özkar, bu söze o kadar sevinmiş ki, sağda solda “Okulu yapsınlar AK Parti’ye oy bile verebilirim” demeye başlamış. Mahallelinin ve kulların menfaatini her şeyden öte tutarım diyen Özkar, bu okul işinin peşini bırakacağa benzemiyor.

Bekir Tonbul, muhtar adayı oldu

Tombul Oto’nun sahibi Bekir Tonbul doğup büyüdüğü mahalleye muhtar adayı oldu. İzmit Üçtepeler Kapaoğlu Mahallesine muhtar adayı oldu. Mevcut muhtar Ali Aktaş’ın karşına aday olarak çıkan Tonbul, mahalleye okul yaptırmak için uğraş vereceğini vaat etti. İzmit Kabaoğlu Mahalle Muhtar Adayı Bekir Tonbul “Adil ve dürüst bir şekilde yönetim için desteğinize talibim” diyerek çıktığı muhtarlık yolunda birçok projeyle seçmenden oy istiyor. Mahallelerine bir okul yapılmasını için uğraş vereceğini söyleyen Tonbul, mahallede eksik yapılan tüm hizmetlerin hakkıyla yapılması için elinden geleni yapacağını belitti. Muhtarlık makamını en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen Bekir Tonbul 1978 Üçtepeler Doğumlu evli ve 4 çocuk babası. Bekir Tombul’un azaları ise şu isimlerden oluşuyor; Ziya Eker, Zeki Özdemir, Erdoğan Boztaş, Süleyman Uzun, Ahmet Taneli, Bünyemin Parmak, Levent Önder ve Muhammet Aydın.

Palmiye ağacının kökü kuruyunca…

İzmit Plajyolu bölgesi olarak bilinen sahil İzmit’in en sakin ve huzurlu bölgelerinden biridir. Palmiye ağaçlarıyla süslenmiş olan sahil parkında bazı ağaçlar çürümeye başlamış. Fotoğrafını gördüğünüz palmiye ağacının dibi de çürüyerek güç kaybetmiş. Duyarlı vatandaşlar bu ağacın en ufak rüzgarda yıkılıp insanlara zarar verebileceğini düşünerek yerel yöneticilerden önlem almalarını istiyor.