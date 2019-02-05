Geçenlerde Necdet Güler’in yazısını okurken dikkatimi çekti.

Darıca’da “halk kütüphanesi” yokmuş.

Darıca, Gebze ve İzmit’ten sonra üçüncü büyük ilçemiz.

Nüfusu 201 bin 468.

Sekiz ilden; Bayburt, Tunceli, Ardahan, Kilis, Gümüşhane, Artvin, Iğdır ve Bartın’dan daha büyük.

Bu nasıl iş?

Sadece Darıca mı?

Başiskele ve Dilovası’nda da kütüphane yok.

Başiskele’nin son nüfusu 97 bin 817…

Dilovası’nın nüfusu ise 47 bin 948.

12 ilçemizin bu üçünde kütüphane bulunmuyor.

Kütüphane yok, ama “kütüphanenin olmamasından” kimsenin de haberi yok.

Daha yeni, geçen yıl 24 Haziran’da genel seçim geçirdik.

Önümüzdeki 31 Mart’ta da yerel seçimimiz var.

Siz genel seçimlerde bir partinin veya bir milletvekili adayının seçim vaatleri arasında, “kütüphane açmayı” gördünüz mü?

İşte bugünlerde yerel seçim çalışması yapılıyor…

Darıca, Başiskele ve Dilovası belediye başkan adaylarından birinin, “Seçilirsem ilçemde halk kütüphanesi açılmasını sağlayacağım” dediğini duydunuz mu?

Duymamışsınızdır…

Neden duymamışsınızdır?

Çünkü “kütüphane açmak”, seçim kazandırmıyor da ondan.

Kütüphane bulunmaması, ne vatandaş için ne de onları temsil eden milletvekili ve belediye başkanı adayları için “sorun” ve “ihtiyaç” olarak görünmüyor.

Türk toplumu “kültür”den bu kadar uzaklaştırıldı.

Halkın değer yargıları bu kadar yozlaştırıldı.

Yazdım…

Darıca, Başiskele ve Dilovası’nda “halk kütüphanesi bulunmadığını” bilmeyenler de bilsin diye, yazdım.

Hani “BALIKHAN”a ring otobüs seferi yapılacaktı?

Yetkililerle defalarca konuşmuşlar…

Yetkililer defalarca söz vermiş…

“Tamam, haklısınız” demişler, “İzmit balıkhana ring yaparak yolcu taşıyacak otobüs seferi koyacağız.”

Sonuç:

Ne verdiği sözü tutan var…

Ne konuyla ilgilenen…

İstedikleri şu:

“Üstünde ‘BALIKHAN’a gider’ yazılı bir otobüs, şehir içine girerek Acıbadem Hastanesi ile Carrefour köprüsü arasında sürekli ring yapsın. Vatandaş balık pazarına gelecek, gelemiyor. Bizi deniz tarafına attılar, vatandaş bize ulaşamıyor. Vatandaş da mağdur, biz de mağduruz. Belediye biz balıkçı esnafına ve vatandaşlara hizmet etmek zorunda değil mi? Vatandaş balık satın alamıyor, bizler de sinek avlıyoruz.”

Evet, balıkçı esnafı, balık satın almak isteyen vatandaşın, balık pazarına rahat ulaşımının sağlanmasını istiyor.

Bu isteğin yerine getirilmesi bu kadar zor mu?

Yazık değil mi balıkçı esnafına?

Yazık değil mi balık almak isteyip de balık pazarına gidemeyen vatandaşa?

Gençler, sosyal medya çılgınlığı başınıza dert açmasın?

Geçenlerde işadamı bir arkadaşımla sohbet ediyoruz.

Söz döndü dolaştı, “personel alımında sosyal medyanın fonksiyonuna” geldi.

“İnsanlar sosyal medyada kendi kendilerini ele veriyor, fazla araştırmamıza gerek kalmıyor” dedi.

Personel alımında, kişinin sosyal medyadaki paylaşımları büyük etken oluyormuş.

İş için başvuranların önce “sosyal medya” kullanıp kullanmadıkları tespit ediliyormuş.

Eğer kullanıyorsa, o kişinin sosyal medyadaki bütün paylaşımları uzman bir ekip tarafından inceleniyormuş.

Neler paylaşmış?

Yazışmaları…

Fotoğrafları…

Kullandığı dil…

Arkadaş yapısı…

İlgi alanları…

Kent ve ülke sorunlarına bakışı…

Aile yapısı…

Çevreyle uyumu…

Bütün bunlar, kişiyi ele veriyormuş.

Sosyal medyada yazılıp çizilenler, doğal ortamda “kişilik beyanı” olarak kabul ediliyormuş.

Arkadaşımla sohbet ederken düşündüm…

Tamam, sosyal medya yaşamımızı kolaylaştırıyor da, bu çılgınlığa kendilerini kaptıranlar başlarını belaya sokmuyorlar mı?

Eskiden özel yaşamın bir gizliliği vardı.

Şimdi her şey ortada!

Ayıbı, görgüsüzlüğü, mahremi…

Giydiği, yediği, içtiği…

Tam teşhircilik!

Üstelik bu çılgınlık herkesi sardı.

Her 10 kişiden 8’i sosyal medya kullanıcısı.

İnsanlar, günde ortalama 4 saat sosyal medya başında.

Günde 1500 defa telefon ekranına dokunuyorlar, 250 defa telefonla konuşuyorlar.

Bunun sonu nereye varacak, çok merak ediyorum.

Tabii hepsi bir tarafa, gençleri uyarmak istiyorum.

Sosyal medyada paylaştıklarınız, iş ararken veya iş kurarken bir gün önünüze konabilir, dikkat edin!

3 görüş

*”12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat dönemlerinde yazdım. Kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim.” Ahmet TAŞGETİREN

*”Onursuz yetenek, beş para etmez.” ÇİÇERO

*”Uzun yaşam bir cezadır.” Koku İSTANBULOVA (129 yaşında ölen Çeçen)