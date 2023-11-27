“Gazze” konusunda esip gürleyenler, 20 adamızı  işgal eden Yunanistan’a neden ses çıkarmıyor?

Günlerdir Gazze ile yatıp Gazze ile kalkıyoruz.

Gazze için dualar ediyor, mitingler düzenliyor, İsrail’e tehditler savuruyoruz.

Miting alanında toplananlara “Gel haritada şu Gazze’nin yerini göster” deseniz, 10 kişiden 9’u gösteremez.

“İsrail ile Gazze, İsrail ile Filistin neden kavga ediyorlar” diye sorsanız, yine 10 kişiden 9’u cevap veremez.

Onlara göre, kavga “din” kavgasıdır, Yahudiler Müslümanlara eziyet etmektedir, bu nedenle İsrail yok edilmelidir.

Düzenlenen “İsrail’e telin”, yani “İsrail’e lanet okuma” mitinglerine on binlerce kişi katılır da, onlara “Gelin hadi, İsrail’le savaşmak için gönüllü topluyoruz” dense, herkes çaktırmadan sıvışır.

Yine görünürde İsrail’e ateş püskürürüz, eseriz gürleriz, ama limanlarımızdan kalkan gemiler İsrail’e yük taşımaya devam eder.

Bunları yazarken, “İsrail ile Hamas arasındaki savaşa, çoğu çocuk binlerce insanın ölümüne seyirci kalalım” demek istemiyorum.

Tepki gösterelim de, bizim tepkimiz “züğürt tepkisi”, yani iç siyaset için yapılan şovdan öte geçemiyor.

Senin ekonomik ve siyasal yönden “yaptırım gücün” var mı?

Yok…

Öyle durumdasın ki, kendine hayrın yok!

Önünde yığınla iç ve dış sorun, çözmek için debelenip duruyorsun.

Çok boyutlu ve de çok karmaşık İsrail-Filistin sorununu nasıl çözeceksin?

Sonra “dünyayı yöneten güçler” senaryoyu yazmışlar, senaryoda ne yazılıysa o oynanıyor.

O senaryoyu değiştirebiliyor musun, ona bak sen!





Yunanistan 20 adamızı işgal etti, neden kimsenin gıkı çıkmıyor?

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Evet, Gazze’yi bırakalım da dönüp bir de kendimize bakalım!

Acınacak halimize…

Ruhsuzluğumuza…

Ulusal bilinçten yoksunluğumuza…

101 yıl önce denize döktüğümüz, ülkemizden kovduğumuz Yunanistan, bugün Ege’de bize ait 20 adayı işgal etmiş durumda.

Öyle gizli saklı bir işgal olayı değil bu.

Alenen…

Göstere göstere…

Adalarımıza 6 bin askerini yerleştirdi.

İdari teşkilatlarını kurdu, kaymakam ve belediye başkanlarını atadı.

2006’da bize ait Koyun Adası’nda “Denizcilik Fakültesi” bile açtı.

Geçenlerde, daha yeni, 27 Ağustos 2023 Pazar günü, Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolaos Hardalias, İzmir sınırları ve 6 millik Türk karasuları içinde bulunan Koyun Adası’na geldi ve buradaki Yunan askerilerini denetledi.

Sahi, o gün, Sahil Güvenlik Komutanlığı’mız, İzmir Karaburun’un hemen batısında bulunan bize ait Koyun Adası’na gitmekte olan Yunan askeri botuna neden müdahale etmedi acaba?

Neden Yunan Bakan’ın, Türkiye’ye ait Koyun Adası’nda “egemenlik ve bayrak” gösterisi yapmasına izin verildi?





Partiler neden sessiz?

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İktidarda, AKP var.

Hatırlayın, AKP, seçim döneminde “ülkemizin savunması konusunda son derece hassas oldukları” görüntüsü veriyordu.

Erdoğan, pilot olmuş, savaş uçağında veya bir tankın önünde…

İHA’lar, SİHA’lar…

“Milli savaş uçağımız göklerde” haberleri…

Tamam, AKP iktidarlarında her seçim öncesi “güçlü iktidar” algısı yaratmak için “abartılı propagandalar” görmeye alışığız.

İyi de, bu propagandaların ayağının biraz da yere basması gerekmez mi?

AKP iktidarı bir tarafta “Milli savuna konusunda çok hassasız” imajı vermek istiyor, ama diğer tarafa bakıyorsunuz, Yunanistan Ege’de tapusu bize ait 20 adamızı işgal etmiş, gıkını çıkarmıyor.

Bu nasıl iş?

Milli savunma konusunda bu nasıl hassasiyet?

Ve muhalefet…

İşin garibi, Yunanistan’ın işgal ettiği adalarımız konusunda muhalefetin de sesi çıkmıyor.

Siz hiç 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde, herhangi bir muhalefet partisinin seçim programında, “Biz iktidara gelirsek, işgal ettikleri adalarımızı Yunanistan’dan geri alacağız” taahhüdünü gördünüz mü?

Birinin adı “Cumhur ”, diğerinin adı “Millet İttifakı” idi, herhalde bu iki ittifak arasında bir de “Yunanistan’a kaptırılan adalar ittifakı” vardı.

Yahu 20 ada vatanımızdan koparıldı, ülkeyi yöneten ve yönetmeye talip bütün siyasetçiler “üç maymunu” oynadı ve oynamaya devam ediyor.

Görmüyor, duymuyor ve de konuşmuyorlar.





Yunanistan 20 adamızı nasıl işgal etmişti?

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Ben bir taşra gazetecisi olarak Yunanistan’ın işgal ettiği adalarımızı yazmaktan bıktım.

Okuduğunuz bu yazı, bu konuda yazdığım kaçıncı yazı, inanın bilmiyorum.

Ama gel gelelim, Türkiye’yi yönetenlerden, “milliyetçiliği” ve “ülke severliği” kimseye bırakmayanlardan ses yok.

Ben yazmaktan utanıyorum, onlar “Yunan işgali karşısında sessiz kalmaktan” utanmıyorlar.

Yunanistan’ın adalarımızı işgal ettiğini, ilk 31 Ocak 2015’te yazmıştım.

Tam 9 yıl önce…

İşte 31 Ocak 2015’te yazdığım o yazı!

“Ümit Yalım, Emekli Kurmay Albay ve İnşaat Mühendisi. Son görevi, Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri… Önceki akşam kendisini Aydınlar Ocağı toplantısında dinledim. Daha önce bu konuda parça parça gazete haberleri okumuştum, birinci ağızdan bütününü dinlemek bir başka oldu. 2004-2009 arası, AKP iktidarının ilk yılları… Yalım’ın “vatan toprağı” dediği yerler, Ege Denizi’ndeki 16 ada ve 1 kayalık. Yunanistan, buraları önce işgal, sonra da ilhak etmiş. Şimdi bu adalarda Yunan Bayrağı dalgalanıyor… 16 Türk adası ile 1 kayalığın isimleri şöyle: Muğla sınırları içinde kalan adalar: Sakarcalar, Keçi, Kalolimnoz, Ardacık, Koçbaba. Aydın sınırları içinde kalan adalar: Bulamaç, Nergizcik, Eşek, Hurşit, Fornoz. İzmir sınırları içinde kalan ada ve kayalık: Koyun Adası, Venedik Kayalıkları. Türkiye karasularında bulunan adalar: Gavdos, Gaidhouronisi, Koufonisi, Dhia, Dionisades. Bu adaları, “kıytırık kara parçaları” olarak kabul etmeyin! Her biri Büyükada kadar, Kaş’ın önündeki Meis kadar…

Sözü, Ümit Yalım’a bırakmadan önce şunu belirteyim. Yunanistan tarafından işgal edilmeden önce bu Türk adaları “sit alanı” kapsamındaymış. Bu nedenle bırakın bu adalara yerleşmeyi, adalara günübirlik seyahat etmek bile yasakmış. Yunanistan buraları bir güzel işgal etmiş, askerini yerleştirmiş, bayrağını dikmiş, arzu eden Yunanlıları da bu adalara yerleştirerek yaşam başlatmış. Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığı, bu adaların nasıl işgal edildiğini, Yunan askerlerinin adalara nasıl yerleştirildiğini internet sitesinde övüne övüne anlatıyor… Anlayacağınız, işin gizlisi saklısı yok! Şimdi resmiyette Türk toprağı görünen bu adalara ancak pasaportla girilebiliyor. Hani son yılların dillerden düşmeyen “eşbaşkanlık” safsatası var ya, şimdi Ege’de resmen olmasa da fiilen “eşbaşkanlık” uygulanıyor. Yani? Yani, Muğla’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin belediye başkanı ve valisi görev yapıyor, Muğla sınırları içinde bulunan işgal altındaki Türk adalarında ise Yunanistan Devleti’nin belediye başkanı ve kaymakamı var.

İşte Ümit Yalım’ın söyledikleri!

*16 ada ve 1 kayalığın Lozan’da verildiği iddia ediliyor… Bunlar, ihanetin üstünü örtmek için ortaya atılan iddialar. Bu adalar, Kanuni Sultan Süleyman ve IV Mehmet döneminde fethedilen, Atatürk ve İnönü’nün Lozan’da vermediği adalardır. Ayrıca bu adalar da dahil olmak üzere 800 civarında ada, adacık ve kayalık, 1936 yılında dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin envanterine kaydedilmiştir. Hepsinin kaydı vardır.

*Bu adalar, 2004 yılında işgal edildi, beş yıl sonra 2009 yılında da ilhak edildi. Siyasi iktidar, işgalin önlenmesi için Silahlı Kuvvetler’e direktif vermedi. Diyeceksiniz ki, Yunanistan’a nota verdi mi? 2004 yılından bugüne aradan 11 yıl geçti, AKP Hükümeti bu adaların işgali, ilhakı, boşaltılması için Yunanistan’a tek bir nota dahi vermedi.

*İktidar, vatan topraklarını Avrupa Birliği’nden müzakere tarihi almak için verdi ve 17 Aralık 2004 tarihinde AB’den müzakere tarihi alındı. Bilinen sebep bu!

*Türkiye Cumhuriyeti batıdan bölündü ve cumhuriyet tarihinde ilk defa toprak kaybetti. Türkiye’nin batısında iki devletli düzen kuruldu. İzmir, Aydın ve Muğla illerimiz; birisi Türk diğeri Yunanlı olmak üzere ikişer vali ve ikişer belediye başkanı tarafından yönetilmektedir. Vatan topraklarında Yunan bayrakları dalgalanmakta ve Yunan askerleri elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır.

*Yunanistan, adaların kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Ancak ellerinde tek bir somut belge yok. Halbuki bu adaların bize ait olduğunu gösteren başta Lozan Barış Antlaşması’na ekli harita, İngiliz ve Amerikan haritaları olmak üzere çok sayıda uluslararası harita var.

*Adalara büyüklük küçüklük açısından bakmak, yanlış bir bakış açısıdır. Çünkü deniz ve hava hukukuna göre, adaların etrafında 6 millik karasuları ile hava sahası vardır. Ayrıca karasularına ilave olarak bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge de vardır. Örneğin, hali hazırda Yunanistan’ın egemenliğinde gözüken Taşoz Adası’nın hemen yakınında petrol ve doğalgaz çıkarılmaktadır.

*Bu adaları hukuken geri almamız mümkün değil. Çünkü aradan 10 yıl geçti. Yunanistan’ın bu toprakları kendiliğinden geri vermesi de uzak bir ihtimal. Ancak savaşarak geri alınabilir. Burada temel soru, savaşmadan verdiğimiz vatan parçasını savaşarak geri almak durumunda kalacak olmamızdır. Siyasi iktidar, kendisinden sonra gelecek hükümete çok ağır bir yük bırakmış durumundadır.

*Bu konudan muhalefetin haberi var mı? Evet, var… Sayın Kemal Kıçdaroğlu’nun da, Sayın Devlet Bahçeli’nin de haberleri var. Ama nedense konunun üzerine gitmiyorlar. Türkiye’nin eli kolu bağlanmış durumda.

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Sevgili okurlarım, halimizi görüyorsunuz… Memleket, ada ada elden gidiyor. İktidar, inanılmaz bir sessizlik içinde. Ümit Yalım’ın söylemesine göre, durumdan Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli’nin de haberi var, onlar da seslerini çıkarmıyorlar. Sanırım ülkemiz, “kutsal ittifak”a teslim edildi. Kavgaları, görüntüde… Özde, zihniyetleri aynı! Bakalım bu işin sonu nereye varacak?”





O yazımdan buyana, Yunanistan 4 adamızı daha işgal etti

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İlk yazımdan buyana 9 yıl geçti.

İşgal edilen 17’inci Türk Adası Ardıçcık, 18’inci Türk Adası Marathi, 19’uncu Türk Adası Küçük Çuha ve 20’inci Türk Adası Mimoniye.

Şimdi gelelim, son sözlerimize:

Hani son günlerde, esip gürleyip Gazze’yi İsrail’in elinden kurtarmaya çalışıyoruz ya…

Dönüp kendimize hiç bakmıyoruz.

Ege’de 20 adamızı işgal eden Yunanistan milli güvenliğimizi resmen tehdit ediyor, kimsenin sesi çıkmıyor.

Kimse işin üstüne gitmiyor.

Üstümüze ölü toprağı mı serildi ne?

Gerçekleri bilmek, hakkımız değil mi?

Bu durum defalarca yazılıp çizilmesine rağmen, şimdiye kadar bir hükümet yetkilisi çıkıp da tek kelime açıklama yapmadı.

Yunanlıların adalarımızı birer ikişer işgal etmesi karşısında, ülkemizi yönetenlerde inanılmaz bir sessizlik var.

Kimseden tık yok!

Neden acaba?

Yunanistan’la aramızda gizli bir anlaşma var da, Türk milletinden mi saklanıyor?”

İşin bir başka komik ve üzücü tarafı…

9 Eylül 2023’te İzmir’in kurtuluş yıldönümünü kutladık.

Acaba hangi yüzle?

101 yıl önce denize döktüğümüz Yunan askerleri, bugün Ege’deki 20 adamızı işgal etmiş bize “nanik” yapıyor.

Bu ayıp da ülkemizi yönetenlere, yönetme iddiasında olanlara ve ulusal bilinci zayıflamış biz yurttaşlara yetmez mi?