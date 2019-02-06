Bundan iyisi Şam’da kayısı!

İlimizi 3 Lig 3.Grup’ta temsil eden iki güzide takımımız Kocaelispor ve Gölcüksporsezonun 20.haftasındakimaçlar sonucundaaldıkları galibiyetlerle, grubun seyrini adeta allakbullak ettiler.

Vazgeçilmez sevdamız Kocaelispor’umuz çok zorlu geçeceğini tahmin ettiğimiz Turgutluspordeplasmanında zoru başararak,alınan harika bir galibiyetle ve 3 puan neticesinde 2.sıradaki yerini iyice sağlamlaştırdı.

Gruptaki diğer takımımız Gölcüksporda evinde –Maç öncesi- namağlup lig lideri Bayburt İl Özel İdare’yi yenerekçok kıymetli 3 puanı hanesine yazdırdığı gibi Kocaelispor’un da ekmeğine yağ sürdü.

Kocaelisporçok zorlu geçeceğinitahmin ettiğimiz ve bundada yanılmadığımız maçta, neyi var neyi yok her şeyini ortaya koydu.

Transfer yasağından dolayı artık hepimizin bir solukta sayabildiğimiz klasikleşen kadrosundan, sağbek Fatih Adıgüzel’den yoksun olarak maça çıkanve 2000’li Onur Öztonga ile maça başlayan takımımız maça oldukça temkinli başladı.

Bu yarıda karşılıklı ataklarla dengeli geçen maçtailk yarının ortalarına doğru kazandığımız penaltıyı “Muhteşem” Süleymanusta vuruşuyla gole çevirmesini bildi.

Bu sezon ligdeki 6. golünü atan Süleyman son golünü 21 Ekim 2018’deki Bağcılar maçında atmıştı. Kısacası Burak, 2019’un ilk golünü de yazmış oldu.

Golden sonra şanssız bir gol yedik. Hocamızın da dediği gibi, Volkan güneşin etkisi ile topu uzaklaştıramadı ve sarkan top rakibin önüne düştü. Kadir Torbacı’nın şutuna savunmamız dokunamayınca Kocaelispor tam 644 dakika sonra filelerinden topu çıkarmak zorunda kaldı.

İlk yarının bitimine 3 dakika kala Sinan ile ağları gördük. Hatta Kocaeli Gazetesi’nde fotoğraflar net bir şekilde golün temiz olduğunu anlattı. Ancak penaltıya takılan hakem, hataya hata ile yanıt verdi. Yorum gözlemcinin olacak.

İkinci yarı heyecan içerisinde geçti. Oyunun kontrolü bizdeydi ancak öyle aman aman bir baskımız da yoktu.

73. dakikada Melo’muz Mesut’un ayağından harika bir gol bulduk. Hazırlanış ve bitiriş usta işiydi. Sonrasında çıkan olaylara üzüldük. 3 Turgutlu taraftarı yaralandı. Birisinin gözünün kör olma durumu varmış. Ancak bu taraftarın gözüne plastik merminin geldiğini öğrendim. Ancak çok üzüntü verici bir konu bu. Bakalım PFKD’nın kararı ne olacak? Ancak masum olmadığımız aşikar!

Maç hayli durdu. 82. dakikada Hamza sakatlandığı için oyundan çıktı.

Ancak fotoğraflarda gördüğüm kadarı ile Hamza yerdeyken resmen kendisine saldırmak istemişler.

Bu çok ayıp gerçekten. O da senin meslektaşın. Ki Kocaelispor zaman geçirmek nedir bilmez. Bakın Hamza 3 hafta yok… O da en az…

Kaptanımıza geçmiş olsun.

Kalan sürede skoru koruduk ve çok iyi bir galibiyet ile Manisa’dan döndük.

Gölcük de yenince harika oldu ve fark 5’e düştü.

Açıkçası bundan iyisi Şam’da kayısı!

Kocaelispor’umuz Pazar günü Halide Edip Adıvar’ı misafir edecek.

İlk maç iyi geçmemiş ve suni çimde rakibimize 3-0 mağlup olmuştuk.

Takımı eski futbolculardan Erman Güraçar çalıştırıyor.

Son 7 maçta 4 galibiyet 3 de beraberlik aldılar.

Bu kez onlar doğal çimdeler ve karşılarında da en az 15 bin taraftarımız olacak.

İç sahada maşallah çok iyiyiz ve Kocaeli Stadı’ndaki istikrarımız sürecek.

Gölcüksporise deplasmandagurubun iyi takımlarından lig dördüncüsü Yeni Çorumspor ile karşılaşacak.

Bu haftaki tarifenin aynısı olursa o zaman bir sonraki köşe yazımın başlığı “Kaymaklı Ekmek Kadayıfı” olur.

İnanıyorum ki bu başlığı bana attıracaklar.