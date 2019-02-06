İyi ki transferi aç (a)madınız…

Sık sık yazıyorum, yine yazacağım… Bu takım oturmuş bir takım… Transfere ihtiyacı yok. En iyi transfer bu takımın bir arada tutulmasıdır… Kocaelispor’dan söz ediyorum… 3.Lig 3.Grup’ta liderle arasını 5 puana kadar indiren Kocaelispor, son aldığım bilgilere göre lobisini de güçlendirdi ve doğru yolda iş birliği yaparak yoluna devam ediyor. Çünkü oyunu kuralına göre oynamak lazım. Şimdi geleceğe daha da olumlu bakabiliyorum… Kentin dinamikleri bir araya gelmeye devam etsin, başkanlar inadı bıraksın, bakın nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor… ‘Irazca’nın Dirliği’ değil ‘Kocaeli’nin Birliği’ önemli bizim için… Haydi bakalım!.. Transferi açtırmayıp da, bu zaferi elde edenlere selam duruyorum… Onlar da teknik heyet ve futbolculardır…

Kocaelispor alt yapısında tesis sorunu sürüyor…

Transferi açmaya çabalayanların artık alt yapıdaki tesis sıkıntısını görmesi lâzım… Giresunspor karşısında destan yazmaya ramak kala elenen gençlerimiz, A takıma da önemli takviyeler sağlıyor… Aydın Günaydın hoca ve yardımcıları, profesyonel bir alt yapı oluşturmuş durumdalar… Ancak aynı anda 60 kişinin tek sahayı paylaşması… Birkaç metre karede taktik çalışmaları yapmaları büyük bir ayıp ve çok can sıkıyor… Bu konuda henüz somut bir adım atılmış değil… Bir an önce bu sorun çözülmeli ve gençlerimiz A takıma daha sağlıklı ortamda hazırlanmalı… Yazıktır… Günahtır… Ayıptır…

Disiplin Kurulu, lütfen açıklayın!..

Bu sene iki maçta olay çıktı… Dilovası-Alikahya maçındaki ırkçı saldırı… Martı-Yavuzspor maçında tekme tokat dövülen tribündeki takım kaptanı olayı… Her ikisine de herhangi bir ceza gelmedi… Çok ilginç… Şaşırtıcı… Ceza almayanlar kendileri bile şaşırdılar… Her iki maçta da gözlemciler “Tek tek raporumuza yazacağız” derken, neden bir sonuç çıkmadı?.. Yoksa bazı takımlar kollanıyor mu?.. Kim kolluyor?.. Bu konuyu yine gündeme getireceğim… Peşini bırakmayacağım…

Nail Baki ve Kocaelispor…

Demokrat Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nail Baki, adaylar içerisinde belki de spora en yakın olan ve özellikle Kocaelispor’u avucunun içi gibi bilen biri… Benim gazetecilik yıllarım boyunca, Sefa Sirmen idaresindeki Kocaelispor’da en kilit noktalarda bulunan isimdi… Efsane Kocaelispor yıllarında çok önemli görüşmelerin şahidi oldu… Kocaelispor ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki en önemli köprü görevlerinden birisi onundu… Gizli yönetici gibiydi… Diğer adayları bilemem ama, Nail Baki’nin Kocaelispor bilgisine ulaşabileceklerine inanmıyorum… Kocaelisporlular, sizler de adaylara bakarken, kulübün genel durumunu göz önünde bulundurunuz!..

Köseköy Ateşspor ve çocukluğum…

Çocukluğum sporun içerisinde geçti… Rahmetli babam kalecilik, antrenörlük, hakemlik, gözlemcilik yaptı… Ben de elinden tutup futbolcu oldum, hakem oldum, gazeteci oldum, gözlemci oldum… Küçükken elimden tutup, maçlara götürürdü… Çünkü hafta sonları onu ancak maçlarda görebilirdim… O yılların efsane amatör takımları vardı bu kentte… Petrolspor… Baçspor… Kağıtspor… Şafakspor (Babam kurdu)… Yarımcaspor… Yenidoğan… Malofis… Ve daha niceleri… Bunlardan biri de Köseköy’deki Ateşspor takımıydı… Bir gün Köseköy’de özel maç yapılıyordu, ben de oradaydım… Hayatımda orta sahadan ilk kafa golünü o zaman gördüm… Sarı İbo (İbrahim Altıntaş) atmıştı golü… Unutmadım… Sabahattin Altınkaya ağabey o takımda oynadı… Yani asırlık çınar… Son üç yılda yeniden diriltildi ve hak ettiği yere geldi… Tebrik ediyorum… Babamı ve ahrete göç edenleri de rahmetle yâd ediyorum… (Dün gece şampiyonluk yemeği vardı, rahatsızlığım nedeniyle gidemedim… Arnavut İsmet ve Faruk’tan özür dilerim)…