Bizleri bu günlere hazırlayan o güzel insanlar derlerdi ki; Hayatta en büyük kayıp, zaman kaybıdır!

Hayatımıza yön verecek bu güzel sözlere ne kadar kulak verebildik?

Bu değerli sözü davranışlarımızda ne kadar hayata geçirebildik?

İşte bu sorulara olumlu cevap vermek pek mümkün görünmüyor.

Bireysel kayıplarımız kendim ettim kendim buldum diyerek sineye çekebilirsin..

Toplumsal zaman kayıplarına ne demeli?

Ülkemizin medeniyet yolunda, kalkınma yolunda kaybettiği zamanı düşününce; ülkemize, geleceğimize, evlatlarımıza torunlarımıza verdiğimiz zararı düşünmek bile, insan olanı zora sokar.

Bir yılın değerini anlamak için, sınıfta kalmış bir öğrenciye sor. O yıl sorunca pek farkında olmasa da, ileriki yaşamında dönem arkadaşlarından bir adım geride kalınca vahlanacaktır ama ne çare.

Bir ayın değerini anlamak için, vaktinden önce doğum yapan bir anneye sor. İçindeki endişe ve ayrıca göstermek zorunda kalacağı özeni düşün.

Bir haftanın değerini anlamak için. Haftalık dergi çıkaran çilekeşe sor. Her hafta günlük basında yer almayan özel bir şeyleri haberleştirmek kolay mı sanıyorsun?

Bir saatin değerini anlamak için, kavuşmayı bekleyen sevgiliye sor. Beklerken geçmek bilmeyen zaman, birlikteyken göz açıp kapayıncaya kadar geçiverir.

Bir dakikanın değerini anlamak için, otobüs, tren, vapur, sınav, randevu… Kaçıranlara sor.

Bir saniyenin değerini anlamak için, bir kazayı önleyemeyen sürücüye sor. Bir anlık ihmal, dikkatsizlikle hayatta kalmakla hayata veda etmek arasındaki zamanın kısalığına dikkat et.

Bir saniyenin yüzde birinin değerini anlamak için, Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan koşucuya sor. Bir adım daha fazla adım atamadığı, göğsünü birkaç santim öne çıkaracak son bir hamle yapamadığı için neler kaybettiğine bir bak.

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Bugünkü yazımızı da Hz.Mevlana'nın şu sözleri ile bitirelim:

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi.

Her gün bir yere konmak ne güzel.

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dünle beraber gitti cancağızım.

Ne kadar söz varsa düne ait.

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

Eğer ki göç zorunluluktan kaynaklanmıyorsa,

Gezmek görmek keyif almak için bir fırsatsa,

Bulunduğun yer kişiliğindeki berraklığını, aktiviteni sağlayıp yansıtacak koşulları sağlıyorsa,

Yeni bir şeyler öğrenebilmeye yetecek birikimin varsa?

Zamanı kendin ve insanlık için yarar sağlayacak biçimde değerlendirebiliyorsan,

Zaman içerisinde üretebildiklerini halkın hizmetine sunabiliyorsan,

sen bu ülkeye lazımsın, bu ülkenin sana ihtiyacı var…