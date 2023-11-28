LALETTAYİN Mİ? İMKANSIZ...

Her birimiz yaşamlarımızdaki seçimlerimizin sıradan, özensizce, gelişigüzel anlamlarına gelen 'Lalettayin' bir şekilde olmasından uzak dururuz.

Özel olmak isteriz ve özel şeyler seçmek için de çabalar dururuz. Lakin bu seçimlerimiz için gösterdiğimiz çabanın çok da görülmesini istemeyiz. Buna rağmen fazlaca üstümüze gelenlere, 'Ben böyle istiyorum.' der, konuyu kapatırız.

Aslında tüm yaşamımız boyunca en önemli ilkemiz sıradan olmamaktır. Bizden daha sıradan olmayanları takip eder, onları oldukça özel buluruz. Biraz durup düşündüğümüzde olmayı istediğimiz halin kendimize özgü bir hal olduğunu fark ederiz. Kendine özgü biri olabilmek için unutmamamız gereken en önemli konu ise kendimizin arkasında durmamız gerektiğidir.

Alacağımız eleştiriler, yiyeceğimiz yargılar pahasına ve diğer insanların bizden daha ihtişamlı hayatlar sürmesine tahammül ederek kendimize özgü kalmak bizi oldukça zorlayacaktır.

Trend bir mekana gitmek, moda olan şeyleri giymek, bazı özellikleri ile toplumun önüne çıkan ve bizim ondan bu özellikleri yüzünden gurur duyacağımız bir partnerle birlikte olmak, elektrikli bir araba almak için kendimizi hırpalamak konularının her birisi sıradan bir yaşamdan bizleri çıkarsa da ne kadar kendimize özgü olduğu, tartışılır.

Daha özel bir hayatı yaşamak için yaptığımız seçimlerin kendi maddi gerçekliğimize uyması gerektiğini unutmamalıyız. Karizmatik bir yaşam adına ödediğimiz bedellerin toplamı kadar bir birikimimiz çoğu zaman banka hesaplarımızda olmuyor. Bu tarz hayatları yaşayan insanların 'Nasılsa öleceğiz' bakış açılarını da oldukça ilginç bulmaktayım. Bu bakış açısı tabi ki bu bir kutupluluk hali. Diğer kutupta yaşananlar ise kılı kırk yarmadan kıpırdayamayan, pazarlık yapmadan duramayan, aile bireylerine yaşam tarzları ve harcamaları için kızıp duran insanlardan oluşuyor.

Sıradan olmamak adına müsrifçe bir hayat sürmek ya da kıtlık bilinci kokan, sonsuz bir varlık içinde kendini yokluğa teslim etmek.

Her insan benimsediği bakış açısına göre bir yaşam sürecektir. Bu yaşamın insanları kopyalamadan kendine özgü olması ve kendi finansal ve erdemsel gerçekliğimize uyması sıradan olmayı istememe halimizi dengeye getirecektir.

Hızlıca paraya ulaşan, milyonları peşinden sürükleyen ve de kendilerini zeki sayan insanların yaşadıkları şeylerin bedelini ödeme biçimleri de oldukça ilginç oluyor.

Geleceği görebilseydik, yani bugünkü seçimlerimizin ilerideki sonuçlarını, acaba hala bize zarar vereceği baştan belli olan şeyleri seçmek konusunda bu kadar ısrarcı olur muyduk, çok merak ediyorum?

Şimdilerde tüm bu sıradanlık konusunu ele alırken zamanın değiştiğini, bizim için yeni neslin hoppaca gelen seçimlerinin onlar için oldukça renkli olduğunu görebiliyoruz. Belki de bize göre hafif meşrep olan bu seçimler onlar için oldukça eğlence dolu bir yaşam yaratmakta.

Belki de Z kuşağının başkaldıran seçimleri gibi sıradanlığın dışına çıkan bu davranışların bedellerini kendileri ödemeleri şartıyla kabul etmeliyiz. Aksi takdirde insanların seçimlerini yapıp sorumluluklarını aile bireylerine, yakın dostlarına ödetiyor olmaları ortaya çok da adaletli bir görüntü çıkartmıyor diye düşünüyorum.

Bir şey yapmaya karar veren insanların, mutlulukları ve özgürlükleri için çıktıkları yolda, yanındaki insanlara, topluma neler kattıklarını ya da hangi zararları verdiklerini tartmaları gerekiyor. 'Ben bunu yapmak istiyorum.' cümlesi ile yolda olan insanların istediklerinin erdemleri ile ne kadar uyumlu olduğunu göz ucu ile kontrol etmeleri, onları oldukça güçlü yapıyor.

Erdemlerinden uzağa düşmüş hırslı insanların çıktıkları yollarda kendilerini başarılı hissetmeleri, onları kırıcı ve dürüstlükten uzak bir yaşam sürmelerini kolay hale getiriyor.

Bu insanların şu itiraflarını oldukça ilginç buluyorum; 'Ben böyleyim. Aksini sana hiç söylemedim ki...'

Bu itirafı yapan kişilerin onları bırakmaktan korkmayan insanlarla olan eşleşmelerinin oldukça adaletli olacağını düşünmekteyim.

Başka bir deyişle bizi kıran insanlara bu davranışlarına devam etme iznini vermeyip onları yaşamlarımızdan çıkaracak kadar güçlü olmalıyız.

Yaptıklarımız sonrası karşımızdaki insanları düşürdüğümüz hali yaşamadan gitmeyeceğimiz 'Karma' adı verilen yasaya şapka çıkartarak yazımı sonlandırıyorum.

Belki de cennet ve cehennem bu dünyadadır. Ne dersiniz?