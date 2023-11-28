EKONOMİ TIKIRINDA!..

Tarih, 11 Ekim 2023;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “TL’nin değer kaybı için sebep kalmadı” dedi!

Aradan bir buçuk ay geçti.

Dolar, Euro, Sterlin karşısında TL.’nin değer kaybı devam ediyor!

NEDEN?

Bazı hatırlatmalar yapalım;

· “Hazine, iki ihalede 47.2 milyar lira borçlandı. (13.9.2023)

· Dış ticaret açığı 109.5 milyar dolar! (30.9.2023)

· Hazine 186 milyar lira iç borçlanma yapacak! (1.10.2023)

· Vergi gelirlerindeki artışlara rağmen Eylül ayında bütçe açığı yüzde 64.3 artışla 129 milyar lirayı aştı. 9 aylık bütçe açığı ise 512.6 milyar lira oldu. ( 17.10.2023)

· 2024 Bütçe hedefi; 2.6 trilyon açık, 1.2 trilyon faiz ödemesi! (18.10.2023)

· 20 yılda FAİZ ödemelerine 226.8 milyar dolar gitti! (21.10.2023)

· Merkezi yönetimin borç stoku Eylül 2023 itibariyle son bir yılda yüzde 65.1 artarak 6 trilyon 70 milyar liraya ulaştı. (22.10.2023)

· Hazine’den ekim ayında 82.4 milyar liralık borçlanma. (25.10.2023)

· Hazine, 2024 yılında 2 trilyon 213.2 milyar lira borçlanmayı planladı. (2.11.2023)

· Hazine yüzde 42.18 faizle 21 milyar 90 .9 milyar lira iç borçlanma ihalesi yaptı. (8.11.2023)

· Hazine üç ayda 210 milyar 400 milyon lira borç ödeyecek! (12.11.2023)

· Orta Vadeli Program’a göre; 1 trilyon açık vereceğiz! Yılın ilk 10 ayında bütçe açığı 608 milyar 63 milyon oldu. (16.11.2023)

Sonuç;

Sürekli ve yüksek faizle iç ve dış borç alan bir ülkenin ulusal parasının değerini korumak mümkün mü?

Yerli-yabancı şirket ortaklıklarına yaptırılan köprüler, otoyollar, hastaneler ve havaalanları için “dolar karşılığı” geçiş, yolcu ve hasta garantileri veriliyor!

Somut iki örnek verelim;

· 2023 yılı için 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’na ilk 8 ayda yalnızca 62 bin 650 yolcu gelmiş. Arada yüzde 93 fark var! Garanti farkı, bu ülkenin vatandaşları olarak bizim vergilerimizden ödenecek!

· Sağlık bütçesi, “hasta ve tetkik garantili” Şehir Hastaneleri’ne akıyor. 17 şehir hastanesine 25 yılda ödenecek parayla 875 hastane yapılabileceği uzmanlarca açıklanıyor

Avrupa’nın en yoksul 3. Ülkesi olmanın utancını yaşıyoruz!

· Tarımdan-sanayiye, hemen her alanda “gerçek anlamıyla ÜRETİM yok!” Tarım ürünlerini bile başka ülkelerden ithal ediyoruz!

· Sanayi üremi için gerekli “üretim girdileri” yüzde 50’nin üzerinde başka ülkelerden geliyor!

· Üniversitelerimiz, ülkenin ihtiyaç duyduğu “nitelikli insan gücünü” yetiştiremiyor!

· Bilimsel “araştırma ve geliştirme” yani AR-GE’de son derece gerilerdeyiz.

· Nitelikli işgücünü yabancı ülkelere kaptırıyoruz.

İşsizlik, yetersiz gelir, sağlıksız beslenme, fahiş konut kiraları nedeniyle mutsuz bir toplum olduk.

Ama, Siyasi iktidarın “Lüks ve israfı” önlenemiyor!

Sonuçta, ekonomik düzen bozuk!

Ekonomik düzen bozuksa, yaşamın her alanı bozuluyor!

Bütçe açık verince, yüksek ve katlamalı VERGİLERLE

bedeli bize ödetiyorlar!

Bütçe açık verdiği için kamuya ait arazileri satıp savıyorlar!

Tıpkı mirasyediler gibi!

Son olarak;

Erdoğan, “Türk lirası artık değer kaybetmeyecek” demiş. ( Türkiye Gazetesi, 23 Kasım 2023)

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