Türk siyaseti ne çektiyse kendilerince durumdan vazife çıkaran ve bir işe yaramadığını bilmelerine rağmen sadece yardakçılık ruhu ile kamuoyunda farklı görünmeye çalışanlardan çekti…

Yani özü sözü bir olmayanlardan…

Ya da Akif’in mısralarında ikazını yaptığı; “sözü odun gibi olmayanlardan…”

Dün öyle, bugün böyle olanlardan…

Kısacası tarafı, şekli şemali belli olmayanlardan…

Bunlardan çok çekti memleketimiz de, siyasetimiz de…

Veyahut yardakçılıkta ya da rantçılıkta ipin ucunu ziyadesiyle kaçıranlardan…

Aslında bu kişilerin genel bir özelliği, “Stratejik Aptal” olmaları.

Evet, yanlış okumadınız; Stratejik Aptallık ile ilgili bugün birkaç örnek vereceğim Sizce bu türe nasıl insanlar girer dersiniz?

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Örneğin, bir siyasi kanala angaje olduğunuzda, başka siyasi görüşün yaşamasına, nefes almasına izin vermemek; ‘Stratejik Aptallık’tır…

Tıpkı geçmişte, 28 Şubat döneminde olduğu gibi. Bugün de örneklerine rastlıyoruz aslında. Baksanıza, millet rahatlıkla, “Ben filanca partiliyim, falanca partiyi mahalleme sokmam” deme cüretini kendinde bulabiliyor… Hani savcı, hani yargı…

Ya da sadece basit bir kentsel dönüşüm muhabbetini abartıp, adeta mahalleler arasına bomba gibi nifak tohumları ekmek; ‘Stratejik Aptallık’tır…

Her insanın hayata bakış açısı farklıdır. İnsan neticede farklı düşünebilir. Bedelini ödemek kaydıyla, yasal ve toplumsal tepkiyi göze alıyorsa PKK’lı da olabilirler. Ancak Türkiye’de iktidar olmak için herkes, herkesten oy istemelidir. Partiler arası ittifaka elbette HDP dahil edilemez, ancak seçmeni dahil edilebilir. Dolayısıyla AK Parti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni almak için HDP seçmeninin vereceği oylara mahkumdur. Tıpkı Ercan Dalkılıç’ın, Dilovası’nı kazanabilmek için herkesin oyunu almaya muhtaç olduğu gibi.

Bunun aksini düşünmek ve böyle siyaset gütmek; ‘Stratejik Aptallık’tır…

“Ben falanca memleketliyim, bu kentin derneğinin başkanıyım. Beni ya da benim göstereceğim birisini aday göstereceksiniz. Artık biz konuşacağız, siz susacaksınız. Aksi halde size oy vermem, verdirmem” demek kat’i suretle ‘Stratejik Aptallık’tır…

Yeni kurulan partiler için söylüyorum, ilçe başkanlarını adliye koridorlarından geçmemiş insanlardan seçmemek, ‘Stratejik Aptallık’tır…

Genel bir eleştirim olacak. Kimse kimseye muhtaç değildir. Tıpkı medya gruplarının, herhangi bir siyasi partiye ya da yerel yönetimlere muhtaç olmadığı gibi... -Sadece kendini ve kalemini satmamış olanlar için söylüyorum…- Bu konuda medyanın olası siyasi ayrım yapması, siyasinin de benzer bir ayrımcılıkta bulunması, ‘Stratejik Aptallık’tır…

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Aslında bu işin devamı gelir de gelir… Ancak şimdilik bu kadar diyelim ve gelecek tepkileri bekleyelim. Olur ya, “Sen bana mı dedin bunları?” diyen üç beş sazan ruhlu iki ayaklı çıkabilir…