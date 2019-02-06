Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomik Şura toplantısında dedi ki;

“Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışların üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz”

Ve ekledi;

“Marketlere hesap soracağız!”

Bir “YURTTAŞ” olarak kendi payıma düşündüm!

Son 16 yıldır ülke yönetiminde tek başına görevli ve SORUMLU olan AKP iktidarının “Tarım Siyaseti” ne oldu?

Çiftçimiz 29 milyon tarım arazisini ekip biçmekten vazgeçti! NEDEN? Çünkü emeğinin karşılığını alamıyor, geçinemiyor! Tarımsal nüfus 7 milyon azaldı! Çiftçi borç içinde!

Sulamada kullanılan elektrik borcu çiftçinin belini büktü! 2 bin 666 çiftçi bu yüzden icralık oldu!

Tütünü bitirdiler! Türk sigara sektörü beş yabancı firmanın elinde. Sigara fabrikalarımız kapatıldı, Türk tütün üreticisi sayısı yüzde 86, tütün üretimi yüzde 48 azaldı. İhracat yüze 29 azalırken, tütün ithalatı yüzde 107 arttı! Yabancı firmalar kendi ülkelerinden tütün ithal ediyorlar!

2002-2017 arasında 49 milyon ton buğday ithal edildi ve 13 milyar dolar ödedik! Yerli üretici buğday ekmiyor. Buğday ana gübresi DAP gübreye yüzde 100 zam geldi!

Son 15 yılda sadece Ayçiçeği ithalatına 15.8 milyar dolar ödedik! Ayçiçek yağının yüzde 70’ini ithal ediyoruz!

Tarımda “sertifikasız tohum” yasaklandı! İsrail başta olmak üzere yabancı ülkelerden tohum alıyoruz!

Tarım Yasası’na göre 2018’de çiftçiye verilmesi gereken destek miktarı 34.5 milyar TL. olması gerekirken, 14.5 milyar TL. ödendi. “Mazotun yüzde 50’si bizden” sözü de tutulmadı!

Pancar fabrikaları satıldı, pancar üreticisi perişan oldu! Yabancı ülkelerden şeker ithal ediyoruz!

Tarım ve hayvancılık alanında yerli üretici unutuldu, İHRACAT yoluyla birileri palazlandırıldı!

Tarımda, son 6 yıldır savaş koşullarındaki SURİYE’ye, ette ise SIRBİSTAN’a muhtaç olduk!

Hepsi bu mu?

NAKLİYE maliyeti hızla arttı!

Neden?

Yap-İşlet-Devret modeli ile, yabancı sermaye ile “yerli-yabancı” şirket ortaklarına yaptırılan ve özellikle yük ve insan taşıyan araçlar için MECBURİ GEÇİŞ koşulu konan köprüler ve otoyollardan geçişin maliyeti çok yüksek! Üstelik, çevre yolları nedeniyle ulaşım mesafesi de artıyor. Ayrıca, AKARYAKIT maliyeti de her geçen gün “otomatik” olarak artıyor!

Nakliye bedelini de vatandaşa ödetiyorlar!

ÜRETEN kazanamıyor, TÜKETEN kazanamıyor, ÜLKE kazanamıyor!

Yabancı ülkelerin çiftçilerini, besicilerini ve bir avuç İthalatcı firmayı kazandırıyoruz!

“Fransa’nın ÜSTÜN HİZMET madalyası da Tarım Bakanımıza kalıyor!

Büyük Marketlere gelince;

Büyük kentlerde, buldukları her alanda AVM yapımına çanak tutanlar kimler?

Kapitalist ekonomi, “güçlünüm güçsüzü ütmesi” esasına dayanmaz mı?

Bu mağazalarda uzun yıllar ve halen “DOLAR” üzerinden yüksek kiralara seyirci kalan siyasi iktidarın hiç mi günahı yok?

Bugün, tarımda ve hayvancılıkta, yüksek maliyetlerde ve ne kadar inkar etseler de bugün yaşadığımız yüksek enflasyon ve artan yoksulluğun nedeni siyasi iktidardır!

“Marketlerden hesap soracağız!” sözü ise yalnızca “seçim uğruna” söylenmiş bir siyasi nutuktur!