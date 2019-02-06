AKP’li Sibel Gönül İzmit’e hakim değil!

CHP, İzmit’e Fatma Kaplan Hürriyet’i aday gösterince, İYİ Parti destekli Fatma Hanım, büyük yankı buldu…

Bir de kadın aday olması, bu yankıyı daha da artırdı…

AKP baktı ki CHP’nin adayı Fatma Hanım’a ilgi büyük, eski milletvekili Sibel Gönül’ü Fatma Hanım’ın karşısına çıkardı…

SİBEL HANIM, ZORAKİ ADAY

CHP, Fatma Hanım’ı İzmit’e aday göstermeseydi, Sibel Hanım’ın esamesi okunmazdı…

Yani bir nevi AKP, Sibel Hanım’ı mecburen İzmit’e aday göstermek zorunda kaldı…

Uzun zamandır siyasetten uzak kalan Sibel Hanım, yeterince tanımadığı İzmit’te çalışmalarını sürdürüyor…

“İzmit’i tanımadığını” özellikle belirttim…

Neden böyle söylediğimi açıklayayım…

KONUŞMASINI PROMPTER YAPTI

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül’ün önceki gün spor salonunda tanıtım toplantısı yapıldı…

Gönül, partililere hitaben yaptığı konuşmayı ‘PROMPTER’den okudu…

Yani karşıdaki “EKRANA” bakarak, metni okudu…

Bu da Sibel Hanım’ın İzmit’e hakim olmadığı gösteriyor…

İzmit’in sorunlarını bilmediğini gösteriyor…

İzmit’e hakim olsaydı, konuşmasını karşısındaki ekrana bakarak yapmazdı…

CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e bakın…

Toplantılarında ekrana bakmadan konuşuyor…

Bu da Fatma Hanım’ın İzmit’e ne kadar hakim olduğunu, İzmit’in sorunlarını ne kadar bildiğini gösteriyor…

ALTYAPI-ULAŞIM-KENTSEL DÖNÜŞÜM

Sibel Hanım’ın konuşmasının bir bölümü şöyle;

“Altyapı ve ulaşım konusu çözülmeden şehrimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayız. Bu nedenle toplu taşıma, otopark hem şehir planlarında hem de imar uygulamalarında asli önceliğimiz haline gelecektir. Kentsel yenileme projelerini, şehrimizi hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak, vatandaşımızın rızasını alarak geliştireceğiz”

KENTİ YÖNETENLERİ SUÇLADI

Sibel Hanım, yukarıdaki konuşmasıyla bir nevi İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, eski İSU Genel Müdürü, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu eleştirmiş oldu…

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Bir de Gönül ile ilgili asılan pankartta, Gönül, İzmit Belediye Başkanı ilan edilmiş.

Bir algı operasyonu yapılmış…

Tıpkı AKP’nin yalaka ve yandaş gazetecilerinin yaptığı gibi…

Erdal Baykar, Aziz Alemdar’ı ziyaret etti

2009-2014 yılları arasında Derince Belediye Başkanlığı yapan Dr. Aziz Alemdar, seçim sonrası İstanbul’da çeşitli görevlerde bulundu. Alemdar son olarak İstanbul Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü oldu. Kandıralılar Derneği eski Başkanı, sigortacı Erdal Baykara, İstanbul’a giderek yakın dostu Aziz Alemdar’ı ziyaret etti. Görevinde başarılar diledi. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde kendisiyle zaman zaman ters düşsek de, bir Derinceli olarak Alemdar’ın İstanbul’da önemli görevlerde bulunması beni mutlu ediyor.

Dalkılıç, AKP’nin uykularını kaçırdı

Dilovası’nın kurucu belediye başkanı Ercan Dalkılıç’ın Saadet Partisi’nden aday olmasıyla birlikte siyasi dengeler değişti. Bilindiği üzere Mart 2014 seçimlerinde CHP’nin adayı olarak seçime giren Dalkılıç, az farkla iktidar partisine karşı seçimi kaybetmişti… AKP ve MHP dışındaki bütün partilerin oyu alabilecek düzeyde olan Dalkılıç, bu kez seçimi kazabileceği belirtiliyor… Dalkılıç’ın “Dilovası’nı üvey evlat muamelesinden kurtarmak için aday oldum” çıkışıyla Dilovası’nın AKP iktidar döneminde hiçbir hizmet alamadığı söylemleri, bölgede büyük etki yaratmış durumda.

DP’li Baki’den işsizliğe çözüm

Türk Ocakları’nı ziyaret eden Demokrat Parti (DP) Büyükşehir Belediye Başkan aday Nail Baki, ilimizdeki işsizlikle ilgili bir proje geliştirdi… Baki, seçimi kazanırsa belediye binasının önüne istihdam bürosu kuracak. Gençleri iş sahibi yapmak için, girişimlerde bulunacak. İlginç bir proje… Ekonomik krizin baş gösterdiği bir günümüzde, işsizlikle ilgili projeler büyük rağbet görür…