Sevgili okurlarım, seçim sürecini yaşadığımız bugünlerde yerel ve ulusal gazeteleri okurken, televizyonları izlerken inanın mesleğim adına utancımdan mideme kramplar giriyor.

50 yılı aşan süredir gazetecilikle ilgileniyorum, elinizde tuttuğunuz gazete 44 yaşında, ben bugüne kadar hiçbir seçimde gazeteciliğin bu kadar ayaklar altına alındığını görmedim.

Okurun haber alma ve bilgi edinme hakkı…

Tarafsızlık…

Demokratik, özgür ve açık tartışma ortamının sağlanması…

Seçimlerin adil ve hilesiz bir ortamda yapılması…

Bütün parti ve adaylara eşit mesafede durma…

Haberlerin dengeli ve adil biçimde yansıtılması…

İktidar ve muhalefet partileri ile adaylarını eleştiride “aynı ölçeklerin” kullanılması…

Özetle, “evrensel gazetecilik ilkeleri” yok edildi.

Zerresi kalmadı!

Oysa biz gazetecilerin seçim sürecindeki görevi belli:

Sağlıklı, doğru ve özgür karar verebilmeleri için seçmenleri bilgilendirmek!

Bir partinin yanında durup diğer partilere vurarak “seçim propagandası” yapmak değil.

Ama ulusal ve yerel medyanın şu haline bakın!

Vıcık vıcık!

Yüzde 90’ı bir partinin tetikçisi…

Kraldan çok kralcısı…

Bütün haberler, bir tarafı övüyor, diğer tarafa vuruyor…

Bütün yorumlar, bir lideri göklere çıkarıyor, diğerlerini yerin dibine batırıyor…

Bir kaçını hariç tutun, hepsi adeta “parti yayın organı”!

Yine birkaç gazeteciyi hariç tutun, diğerleri boyunlarında “tasma” ile dolaşıyor.

Sahipleri, “havla” diyor, havlıyorlar…

Sahipleri, “yala” diyor, yalıyorlar…

Seçim sonuçlarını bugünden ilan ettiler.

Daha seçimlere 50 gün var, millet iradesini bugünden açıkladılar.

Şu parti kazanacak, şu şu şu partiler kaybedecek.

Şu şu adaylar kafadan belediye başkanı…

Bu kadar net!

Seçim sonuçlarını bugünden ilan ettiler.

Bizim tutumumuz

Bizim tutumumuz belli:

Evrensel gazetecilik ilkelerini uygulamak!

Bütün parti ve adaylarına eşit mesafede durmak!

Hiç birinin tarafını tutmamak, bağımsız olmak.

Bütün parti ve adaylarının haberlerini “haber değeri” göz önünde tutularak değerlendirmek.

Partilerin ve adayların çalışmalarını “adil” ve “dengeli” biçimde yansıtmak.

Bir partinin haberini görmemezlikten gelip, diğer partinin haberini abartarak vermek bizim tarzımız değil.

Bizi diğer seçimlerden de tanıyorsunuz…

Biz, seçim dönemlerinde liderlere “protokol” uygulaması yapmayız.

Kentimize gelen her liderin mitingini “aynı büyüklükte” veririz.

Hepsini manşetten, hepsini göbekte iki tam sayfa!

Çünkü biz hangi görüşten olursa olsun, bu kentte yaşayan herkesin “haber alma hakkına” saygı duyarız.

Çünkü biz gazeteyiz, “parti bülteni” değil.

Çünkü biz gazeteciyiz, boynumuzda “tasma” ile dolaşmayız.

Bütün liderler “güven” kaybında

Kadir Has Üniversitesi, bir araştırma yapmış.

Araştırmaya katılanlara, “yargıya, yasamaya, basına, orduya, jandarmaya, polise ve liderlere ne kadar güvenildiği” sorusu sorulmuş.

Sonuç:

*Recep Tayyip Erdoğan’a olan güven 2017 yılında yüzde 56.4 iken, 2018 yılında bu oran yüzde 38.9’a inmiş. Güven kaybı, yüzde 17.5.

*Kemal Kılıçdaroğlu’na olan güven 2017’de yüzde 34.8 iken, 2018’de bu oran yüzde 20.6’ya inmiş. Güven kaybı, yüzde 14.2.

*Devlet Bahçeli’ye olan güven 2017’de yüzde 31.5 iken, 2018’de bu oran yüzde 20.9’a gerilemiş. Güven kaybı, yüzde 10.6.

*Cumhurbaşkanlığı kurumuna olan güven 2017’de yüzde 56.5 iken, 2018’de bu oran yüzde 44.1’e gerilemiş. Güven kaybı, yüzde 12.4.

Liste uzun, seçim öncesi olduğundan liderlerle ilgili bölümü aldım.

Gördüğünüz gibi, bütün liderlerde “güven kaybı” var.

Güven kaybı…

*Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’da yüzde 17.5.

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nda yüzde 14.2.

*MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de yüzde 10.6.

Liderler, seçimlere “güven kaybetmiş” olarak gidiyorlar.

Trabzon Tanıtım Günleri

Kentimizde yaşayan Trabzonlular için bugün önemli bir gün.

Dört gün devam edecek “Trabzon Tanıtım Günleri”, bugün saat 14.00’te başlayacak, 10 Şubat Pazar akşamına kadar devam edecek.

Etkinliği Kocaeli Trabzonlular Derneği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa düzenliyor.

Dün Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu ve arkadaşları Ümit Kum, Begül Saral ve Turgay Bulut ziyaretime geldiler, etkinliğe davet ettiler.

“Kuymak yemeye bekleriz” dediler.

Fırsat yaratıp bir ara uğramaya söz verdim.

Size de öneririm.

Kentlerin tanıtım günleri bence yararlı oluyor.

Tarihleriyle, kültürleriyle, gelenek ve görenekleriyle kentlerimizi tanıma fırsatı buluyoruz.