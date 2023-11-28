Sahte diplomalı Okur, hem TÜBİTAK MARTEK’i yönetiyor, hem de Kocaeli’de AKP’yi dizayn etmeye çalışıyor

Biliyorum, başlığı okuyunca “Bu kadar da olmaz” diye isyan edeceksiniz.

Olur olur…

Neden olmasın?

Türkiye, artık “imkânsız” dediğimiz şeylerin “gerçek” olduğu bir ülke haline geldi.

Toplum, böylesine “abuk sabuk uygulamalara” alıştırılıyor.

Bugün size günümüz Türkiye’sinden ilginç bir profili, Mehmet Ali Okur’u anlatacağım.

Kendisini tanımıyorum, ama hakkında çok şey duydum.

Duyduklarımı inceledim, araştırdım, bugün sizinle paylaşıyorum.

Yazdıklarımda eksik olabilir, bildirirseniz tamamlarım.

Fazla yazdığım bir şey varsa da, eksiltir, düzeltirim.

Başlayalım!





Mehmet Ali Okur kim?

Biyografisindeki bilgiler şöyle:

*4 Ağustos 1973 Tokat-Turhal doğumlu.

*24.dönem AK Parti Kocaeli milletvekili. İş adamı.

* Eğitim hayatı: Newport Uluslararası Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Orta derecede İngilizce ve Arapça biliyor.

*Zemin kaplama ve otomotiv sanayi alanında bayiliği olan, ithalat ve ihracat yapan aile şirketinin ortağı.

*Gebze Genç İşadamları Derneği üyesi.

*TÜBİTAK Marmara TEKNOKENT (MARTEK) Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü.

*AK Parti MKYK (Merkez Karar ve Yürütme Kurulu) yedek üyesi.

Gördüğünüz gibi Mehmet Ali Okur’un “üç şapkası” var.

*Siyasetçi şapkası.

*İşadamı şapkası.

*TÜBİTAK gibi bir bilim kurulunun teknoloji bölgesinde yöneticilik.

Tamam da, Mehmet Ali Okur hangi “yeterlilikle”, hangi “eğitimiyle” bu görevleri yürütebiliyor?

Siyaset için diploma gerekmez.

İşadamı olmak için de gerekmez.

Ya TÜBAİTAK Marmara TEKNOKENT’i yönetmek için?





Diyeceksiniz ki, “Elinde kapı gibi üniversite diploması var…”

İşte burada duracaksınız.

O diploma, sıkıntılı.

O diploma, “yok kabul edilen” bir diploma.

Araştırırken dikkatimi çekti, Mehmet Ali Okur diploma konusunda, diplomasının sahteliği ve geçersizliği konusunda, zaten kendi kendini ele veriyor.

Biyografisinin “eğitim durumu” bölümünde aynen şunlar yazılı:

“Newport Uluslararası Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.”

Vay canına!

Demek, “Newport Uluslararası Üniversitesi İşletme Fakültesi”ni bitirmek için “orta derecede İngilizce” bilmek yetiyor.

Geçelim Mehmet Ali Okur’un bu konudaki saflığını, bu üniversite ABD’nin hangi şehrinde acaba?

Ve adı tam olarak ne?

Evet, ABD’nin Virginia Eyaleti’nde benzer adlı bir “devlet üniversitesi” var.

Ama o üniversitenin tam adı, “Christopher Newport University”.

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), bu üniversiteyi tanıyor, ancak Mehmet Ali Okur’un mezun oldum dediği “Newport Uluslararası Üniversitesi”ni tanımıyor.

YÖK’ün bu konudaki açıklaması şöyle:

“Newport International University, uluslararası kataloglarda yer almamakta olup kurulumuzca da tanınmamaktadır. Bu isim altında ülkemizde yürütülen programlardan mezun olacak öğrencilerin diplomalarının denkliğini tanımıyoruz.”

Açıklama net!

YÖK’e göre…

*Uluslararası kabulde, böyle bir üniversite yok.

*Aynı isimle Türkiye’de yürütülen programlardan mezun olanların diplomaları geçersizdir.

YÖK’ün açıklaması kibarca, aslında YÖK “Bu diplomalar sahtedir” demek istiyor.

Konuyu araştırırken rastladım, değişik kurumlar, bu sahte-uyduruk diplomayı dağıtan kurum hakkında yargıya suç duyurusunda da bulunmuşlar.





Sahte diploma düzenlemek de kullanmak da suç

Anlattığım olay, Türk Ceza Kanunu’nda “Sahte Diploma Kullanma Suçu” olarak geçiyor.

Sahte diplomayı düzenleyen ve kullananlara, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Bakalım yapılan “suç duyuruları” nasıl bir hukuki sonucu ortaya çıkaracak?





TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sahte diplomalı Okur’la nasıl çalışıyor?

Akıl alır gibi değil!

Bir tarafta TÜBİTAK gibi ülkemizin gözbebeği bir “bilim kurumu” ve bu kurumu yöneten Prof. Dr. Hasan Mandal, diğer tarafta TÜBİTAK’a bağlı kısa adı MARTEK olan Marmara TEKNOKENT’i “yönetim kurulu başkanvekili ve genel müdür” olarak yöneten uydurma sahte diplomalı Mehmet Ali Okur.

Ticaret Sicil Gazetesi’ni inceledim, MARTEK’in yüzde 96 hissesi TÜBİTAK’ın, geri kalan yüzde 4 hisseyi ise İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Bilişim Vakfı paylaşmış.

Anlayacağınız, MARTEK’in yönetim kurulu başkanı bir profesör, başkanvekili ise uyduruk diplomalı Okur.

Çok merak ediyorum, Prof. Dr. Hasan Mandal bu durumu nasıl içine sindirebiliyor?

Vekilinin diplomasını hiç mi araştırmadı?

YÖK’ün o uyduruk üniversite ile ilgili açıklamasını hiç mi görmedi?

Bu “Newport Uluslararası Üniversitesi” skandalı patlayalı çok oldu, herkesin dilinde, bazı siyasetçiler utancından o üniversiteden mezun olduğunu özgeçmişinden çıkardı, ama demek Prof. Mandal’ın bu olup bitenlerden haberi yok.





Gelelim Mehmet Ali Okur’un, Kocaeli’de AKP’yi dizayn etmeye çalışmasına

Bu konuda AKP çevrelerinde büyük sıkıntı var.

Hem de ne sıkıntı!

Bana gelen bilgilere göre, Mehmet Ali Okur, yerel seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde, çevresine “Kocaeli benden sorulur” havası basıyormuş.

Diyormuş ki:

*İl başkanı Şahin Talus, ben ne dersem onu yapar.

*Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Marmara bölge koordinatörü Halis Dalkılıç ve Kocaeli koordinatörü Ekrem Görçeker benim sözümden çıkmaz.

*Sık sık Ataşehir’deki yazıhanemde toplanıp durumu değerlendiriyoruz.

*Kimler belediye başkan adayı gösterilecek, kimler belediye meclislerine girecek, en son biz karar vereceğiz.

Bana söylenenler bunlar.

Eksiği varsa söyleyin!

Unutuyordum…

Mehmet Ali Okur, temayül yoklamasından önce, bazı partililere “ Büyükşehir Belediyesi için kendi adını ve Fikri Işık’ın adını da yazmaları” konusunda baskı yapmış.





Acaba bu yaşananlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberi var mı?

Beni Mehmet Ali Okur ile ilgili arayan AKP’lilere “Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu anlattıklarınızdan haberi olmuş mudur?” diye sordum.

“Kesinlikle olmamıştır. Olsa, gereğini yapardı” dediler.

Ben yazdım, görevimi yaptım, bakalım AKP’de karar vericiler, “Mehmet Ali Okur sorununu” nasıl çözecekler?

Bekliyoruz.