IM Gökerkan Türkiye Kupası sahibi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 26 Ocak, 3 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Türkiye Kupası kıyasıya maçlara sahne oldu. 67 ilden 310 sporcunun katıldığı kupada başhakemliği İstanbul’dan IA Hakan Özgür yaptı.

Düşünme süresi olarak 90 dakika 30 saniye eklemeli temponun kullanıldığı organizasyon İsviçre Sistemi ile 11 tur üzerinden eşlendirildi. 40 bin TL nakdi ödülün dağıtıldığı kupada birinci Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu IM Cem Kaan Gökerkan, ikinci Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Kulübü sporcusu IM Ege Köksal, üçüncü ise Berk Tuğra Çalışkan Satranç Spor Kulübü Derneği sporcusu IM Ufuk Sezen Arat üçüncü oldu.

Türkiye Kupasında ilk altı sırayı elde sporular ise 2019 Türkiye Şampiyonasında yarışma hakkı elde ettiler.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Özel Kocaeli Bilnet Okulları Satranç Turnuvası 9-10 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

>>> Özel Kocaeli Marmara Koleji Satranç Turnuvası 9-10 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

>>> 2019 Kocaeli Okul Sporları İl Birinciliği 12-14 Mart 2019 tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** Cebelitarık Satranç Festivali

(21 - 31 Ocak 2019)

GM Artemiev, Vladislav (ELO 2709/RUS - 1998 Doğumlu)

GM Nakamura, Hikaru (ELO 2749/USA - 1987 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.g3 d5 3.Fg2 e6 4.0–0 Fe7 5.c4 0–0 6.b3 c5 7.Fb2 Ac6 8.e3 b6 9.Ac3 dxc4 10.bxc4 Fb7 11.Ve2 Kc8 12.Kad1 Vc7 13.Ae1 Ae8 14.f4 Ad6 15.Af3 a6 16.a4 f5 17.d3 Ff6 18.h3 Ab4 19.g4 g6 20.e4 fxe4 21.dxe4 Axe4 22.Axe4 Fxb2 23.Aeg5 Fxf3 24.Kxf3 Fd4+ 25.Sh1 Kce8 26.Axe6 Vc6 27.f5 Vxa4 28.fxg6 Kxf3 29.gxh7+ Sh8 30.Fxf3 Ac6 31.Axc5 1–0

** Cebelitarık Satranç Festivali

(21 - 31 Ocak 2019)

GM Artemiev, Vladislav (ELO 2709/RUS - 1998 Doğumlu)

GM Navara, David (ELO 2738/CZE - 1985 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.g3 g6 3.b3 d5 4.Fb2 c5 5.Fg2 Fg7 6.c4 d4 7.b4 0–0 8.bxc5 Ae4 9.0–0 Axc5 10.d3 e5 11.Fa3 Aba6 12.Afd2 Ke8 13.Ae4 Ff8 14.Axc5 Axc5 15.Ad2 Kb8 16.Kb1 b6 17.Fxc5 Fxc5 18.Va4 Fg4 19.Ff3 Fh3 20.Vxa7 Fxf1 21.Sxf1 Ke7 22.Va4 Vd7 23.Kb5 Va7 24.Vb3 Sg7 25.a4 Ka8 26.Fxa8 Vxa8 27.f3 Ka7 28.Ae4 Kxa4 29.Axc5 bxc5 30.Kxc5 Ka3 31.Vb4 Ka4 32.Vb6 Ka1+ 33.Sf2 e4 34.Kd5 e3+ 35.Sg2 Va7 36.Vxa7 Kxa7 37.f4 1–0

** Cebelitarık Satranç Festivali

(21 - 31 Ocak 2019)

GM Yu, Yangyi (ELO 2764/CHN - 1994 Doğumlu)

GM Le, Quang Liem (ELO 2714/VIE - 1991 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.g3 Fb4+ 4.Fd2 Fe7 5.Fg2 d5 6.Af3 0–0 7.0–0 Abd7 8.a4 a5 9.Vc2 Ae4 10.Fe3 c6 11.Aa3 f5 12.Ae1 Ff6 13.Ad3 Sh8 14.Kae1 Ke8 15.Kc1 c5 16.Axc5 Aexc5 17.dxc5 d4 18.Fd2 Axc5 19.b4 d3 20.exd3 Axd3 21.Kb1 axb4 22.Fxb4 e5 23.Kfd1 e4 24.Ff1 Vd7 25.Ab5 Axb4 26.Kxb4 Ve7 27.Ad6 Kf8 28.c5 h5 29.Fc4 Ka5 30.Fd5 Vc7 31.Axb7 Fxb7 32.Kxb7 Vxc5 33.Ve2 g6 34.Ff7 f4 35.Fxg6 Fg7 36.Fxe4 fxg3 37.hxg3 Ke8 38.Kdd7 Kxa4 39.Kxg7 Kexe4 40.Kh7+ Sg8 41.Kbg7+ 1–0

** Cebelitarık Satranç Festivali

(21 - 31 Ocak 2019)

GM Yu, Yangyi (ELO 2764/CHN - 1994 Doğumlu)

GM Artemiev, Vladislav (ELO 2709/RUS - 1998 Doğumlu)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ff5 4.Af3 e6 5.Fe2 Ad7 6.0–0 Fg6 7.c3 Ah6 8.a4 a5 9.Aa3 Fe7 10.Ac2 0–0 11.Ace1 c5 12.Fxh6 gxh6 13.Fb5 cxd4 14.cxd4 Ab8 15.Vd2 Sg7 16.Ad3 Aa6 17.Af4 Vb6 18.h4 Kfc8 19.Kfc1 Kxc1+ 20.Kxc1 Ab4 21.g3 Aa2 22.Kd1 Kc8 23.Ah2 Vc7 24.Fd3 h5 25.g4 Ab4 26.Fxg6 hxg6 27.gxh5 Vc2 28.hxg6 Vf5 29.Ve3 fxg6 30.Vg3 Kf8 31.Ag2 Vc2 32.Ae3 Ve4 33.Aeg4 Ac6 34.Ve3 Kf4 35.Af6 Fxf6 36.exf6+ Sxf6 37.Vxe4 Kxe4 38.Af3 Ae7 39.Sg2 Af5 40.Kd3 Axh4+ 41.Axh4 Kxh4 42.Sg3 g5 43.Sg2 Ke4 44.Sg3 Sf5 45.Sg2 g4 46.Sf1 b6 47.Sg2 Ke1 48.b3 Se4 49.Kd2 Kb1 50.Sg3 Sf5 51.Kd3 Kh1 52.Sg2 Kh3 0–1

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap: 1.Bxg4 gxh5 2.Bf5#