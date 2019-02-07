Hyundai tamam… Ya ötekiler !..

Kocaelispor’a dev sanayi kuruluşlarından beklenen destekler gelmeye başlıyor… Hyundai, kendine yakışanı yaptı ve hemen dibindeki 33 bin kişilik statta oynayan Kocaelispor için göğüs reklamı anlaşmasını imzaladı… Dünyanın en büyük ralli pilotlarına sponsor olan Hyundai, güzel bir adım attı… sıra diğerlerinde… Brisa, Pirelli, Good Year, Kolsan, Tüpraş, Ford… Yazmaktan kolum yoruldu… Bunların sadece bir günlük kazançları, Kocaelispor’un Messi’yi satın almasına yeter de artar bile… Ne dersiniz?.. Kocaelispor’a, birkaç saniyelik kazançlarının neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz?..

Darıcalı atletlerin başarısı önemsenmeli…

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, son yılların atletizmdeki ne büyük başarılarından birini elde etti… Krosta Avrupa Şampiyonu olan takımımızın bu başarısını ülke yayın ve basınında hemen hemen hiç yer almadı… Yazık… Ayıp ve günahtır… Biz yerel basın olarak onların başarısını sürekli yayınlıyoruz… Ama ulusal basında da yeteri kadar ses getirmeli bu başarılar… Bunun için de kulübün basın kısmının bu işle yakından ilgilenmesi gerekir… Şükrü Karabacak ile kalkıp oraya gidiyorsa, bunun yankısı daha başta olmalıydı diyorum…

Dilovası’nın mesajı açık…

Dilovası Belediyespor açık bir mesaj verdi… “Terörle işimiz yok, liglerin en centilmen takımı biziz”... tabii bu mesaj anlayana!.. İnsan olana!.. Gittiği bazı şeylerde terörist muamelesi gören Dilovası Belediyespor… Köseköy Ateşspor ile oynayan ve yeniden yapılanma içerisinde, aslında bir üst lige çıkmayı çok da istemediğini iyi bildiğim Dilovası Belediyespor adam gibi çıktı, maçını oynadı ve rakibini de tebrik ederek önek oldu… Başkanvekili Adnan Sak, her zaman savunduğum gibi, Türkiye’nin futbolunda mutlaka bir noktada bulunması gereken adam gibi bir adam… Bence yararlanılmalı… KASKF’nin bu yönetiminde mutlaka olmalı…

Kocaelispor sevdalısı minik İsmail’e parti tamam… Ama…

Kocaelisporlu futbolcular, minik taraftar Yenidoğanlı İsmail Urun’u, güzel bir doğum günü partisiyle kutladılar. Antrenmanları kaçırmayan ve futbolcuların doğum günlerini bile ezbere bilen İsmail Urun, başak türlü de sevindirilmeli elbette. Sanıyorum bizim asil futbolcularımız bunu da yapmışlardır… Kocaelispor sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde sık sık olmalıdır… Bu yöndeki eksiği hepimiz iyi biliyoruz...

Zevkler ver renkler tartışılmaz…

Zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir teori vardır… Elbette… Herkes istediği gibi giyinir, istediği gibi saçını uzatır… Futbol sahalarında da bunun örnekleri vardır… Mesela Fellaini dediğiniz zaman, aklınıza kıvırcık tarlası gibi saçlar gelir… Sultanorhanspor’da da böyle bir futbolcu var… Şimdi “yahu o zaçlarla topu nasıl görüyor?” gibi bir yaklaşımınız olabilir… Yorum yapmak da tabii ki hakkınızdır… Ama inanın bana, bir sporcu, spor alanına çıktığı zaman nasıl özgür hissediyorsa öyle giyinir ve davranır… Önemli olan onun yaptıklarıdır… Bunu da bu fotoğraf vesilesiyle paylaşayım istedim…