Köseköy Dal-Çık sorunu çözülmek üzere

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’de yaptığı önemli prestij projelerinin başında şüphesiz “Köseköy Dal-Çık Projesi” geliyor. Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve müteahhidin işi bırakması nedeniyle bitiş tarihi ertelenen projede artık sona gelindi. Önümüzdeki hafta resmi olarak yolun açılması bekleniyor. Projenin güney kısmı yapılırken bazı sıkıntılar yaşanmış ve kısmen de olsa sorunlar çözülmüştü. Benzer sorun yine yolun bu kez kuzey kısmında da yaşanıyor. Bundan dört ay önce Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin çözülecek diyerek bölge esnafına söz verdiği problem yeniden gündemde. Vatandaşlar, D-100 karayolundan yan yola bağlanan yolun Hamit Turan Caddesi’ne de verilerek bölgenin hareketlilik kazandırılmasını istiyor. Ancak mevcut projede karayolları buna izin vermeyerek yolun Atakan Caddesi’ne yönlendirmişti. Yani mevcut yükü zaten taşıyamayan caddeye yeni bir yük daha geliyordu. Bunun yanı sıra D-100 bağlantısının mevcut yoldaki gibi yine Askeriye Sapağı’nın oradan verilmesi de vatandaşlar tarafından talep ediyor. Bu iki konu üzerine bölge sakinleri ve yetkililer Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ile görüşerek sorunun çözümü konusunda yeniden baskı kurdu. Yakın zamanda açılması beklenen yol ile ilgili sorunun çözümü için başta AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman olmak üzere, İstasyon Mahallesi Muhtarı Şerif Tezcan, bölge meclis üyeleri ve kanaat önderleri de yoğun mücadele veriyor. Gerekli sözlerin alındığı, problemin ortadan kaldırılmasının an meselesi olduğu haberleri ise vatandaşları bir nebze olsun rahatlatıyor. Böylesine güzel ve prestijli bir proje yaparken, bu tür detaylarla vatandaşların mağdur edilmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Yoksa kimse trafik yükünün azaldığından, bölgeye kattığı değerden filan bahsetmeyecek.

Güler yüzlü İl Başkanı!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’u göreve geldiği günden beri takip ediyorum. Bir kez olsun negatif etki yapacak bir yüz ifadesine rastlamadım. Siyasette özlenen, güven, dürüstlük ve samimiyet kavramlarının sanırım en çok vücut bulduğu isimlerin başında geliyordur Eryarsoy. Her hareketinde samimiyet görüyorsunuz. Kasıntı ve tepeden bakan biri hiç değil. Konuşma yaparken mutlaka not kağıdı oluyor. Konuşamadığından filan değil, belli ki işini ciddiye alarak konuşuyor. Nerede ne söyleyeceğine çok dikkat ediyor. Günün anlam ve önemine uygun metinler hazırlama konusunda oldukça yol almış durumda. Konuşmasına zaman zaman dörtlükler ile başlaması da konuşmaya ayrı bir anlam yüklüyor. Çok fazla polemiklere girmiyor, herkesime hitap edebilen bir tarzı var. Seçimlere kısa bir zaman kaldığı şu günlerde Ak Parti İl Başkanı olarak kullandığı üslup ve yumuşak tavır, seçimlerin bu kadar sakin ve demokratik şekilde geçmesinde etkili. Umarım Eryarsoy gibi siyasetçilerin sayısı her partide artar. Hem liyakat hem de nezaket sahibi isimlerin fazla olması eminim siyasette kaliteyi de beraberinde getirecektir.

Yerli meclis üyeleri talebi!

Son günlerde sayılarını hatırlamadığım kadar kişiden gelen talep hep aynı. “Meclis üyeleri ithal olmasın, yerli olsun”. Vatandaşlar; “herkes kendi bulunduğu bölgeden meclis üyesi olsun” görüşünde birleşiyor. Çok teknik ve donanımlı bir aday olduğunda kimse itiraz etmez ama sıradan birinin adamcılık esasına dayalı olarak meclis sıralarında yer almasına da kimsenin tahammülü yok. Listelerin belli olmaya başladığı şu dönemde bu faktörün dikkate alınması ve yerli meclis üyelerinden liste yapılması partilerin de avantajına olacaktır. Gördüğüm kadarıyla halka rağmen böyle bir adımı hangi parti atarsa atsın bunun sıkıntısını yaşayacaktır.

Köseköy Ateşspor’u tebrik ediyorum

Köseköy’ün marka sembolü olan Köseköy Ateşspor geçtiğimiz hafta Dilovası Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek Süper Amatör Lig’e yükseldi. Kısıtlı imkanlarla çok önemli başarılara imza atan Ateşspor’da; Başkan Mikail Aydınlı, teknik direktörler Zafer Akbaş ve Mücahit Ak ile yönetim kurulu ve futbolcuları başarılar nedeniyle kutluyorum. Ayrıca son Dilovası maçında gösterdikleri yüksek performans ile herkesin takdirini kazanan Ateşspor taraftarını da ayrıca tebrik ediyorum. Soğuk havaya rağmen takımlarını desteklediler, rakip takımı ve taraftarını maç sonunda alkışlayarak örnek oldular. Bu hareketleri nedeniyle Ketenpereler büyük bir alkışı da hak etti. Başkan, Teknik heyet, taraftar ve futbolcularıyla Ateşspor’un Süper Lig’de çok daha başarılı olacağına inanıyorum.