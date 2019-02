Sağlam aile ortamında çocuklar da iyi yetişir

Ailede esas görev olan çocukları yetiştirmede nelere dikkat edeceğiz ve Anne-Babaya bu konuda düşen görevler nelerdir? Bunun üzerinde önemle durmalıyız.

Anne-baba ve çocuklardan ibaret günümüz çekirdek aile tipinde sanıyorum çocuğun yetiştirilmesi yükü en fazla annenin üzerindedir. Çünkü çocuğun en yakın ilişki kurduğu ve en çok beraber olduğu kişi annesidir. Öyleyse iyi yetişmiş bir anne çocuğunu sağlık, terbiye, şahsiyetinin gelişmesi, sosyalleştirme yönünden en güzel şekilde yetiştireceği gibi, ileride Ona isabetli bir meslek seçimini de sağlayacaktır. Bunun için "Cennet annelerin ayakları altındadır») denmiştir. "Öyleyse annelerin yetişmesine, bilgilendirilmesine son derece önem verilmelidir. Ama çocuğun yetiştirilmesinde Anne'nin yanında baba ve ailenin diğer fertlerine de görev düşmektedir.

Peygamberimiz (S.A.S. ) Çocuklarınızı iyi yetiştirin ve onları güzel terbiye ediniz” buyurmuşlardır. Bir diğer sözün de de “Hiçbir ebeveyn çocuğuna güzel terbiyeden daha güzel hediye vermiş olamaz” diyerek çocuğa en güzel hediyenin terbiye olduğunu belirtiyor. Çocuğa mal-mülk bırakmak anne-baba 'ya dini bir mesuliyet değildir, ama güzel ahlak ve terbiye ile yetiştirmesi onu eğiterek istikbale hazırlaması dini bir görevdir. Öldükten sonra amel defteri hayır yapılmak üzere açık kalanlardan birisi de geride "hayırlı çocuk yetiştirip, bırakan" kişidir.

Hz. Ali’de "Çocuklarınızı kendi yaşayacakları zamana uygun yetiştiriniz." tavsiyesiyle çocukların günün değişen bilim, teknoloji ve sosyal şartlara uygun yetiştirilmesini istemiştir.

Hiç şüphesiz ailede eşler arasındaki sevgi-saygı, çocuklar ile ebeveyn arasında da olmalıdır. Anne-baba çocuklarını sevmeli, çocukları da onları saymalıdır. Peygamberimiz (S.A.V. ) : "Küçüğünü sevmeyen, büyüğünü saymayan bizden kopmuştur." diyerek sevgi ve saygıdan nasibi olmayanın, dinden de nasibi kalmadığını belirtmiştir.

Ebeveyn, ileride kurulacak ailelerin de sağlam olmasına çocuklarını iyi yetiştirmekle katkıda bulunabilirler. Öyleyse çocuklar sevgi içinde bedeni ve ruhsal bakımından sağlıklı, terbiyeli, ahlaklı, kabiliyeti ölçüsünde meslekli, topluma yararlı birer fert olarak yetiştirilmelidirler.

Gene Peygamberimiz (S.A.V.) "Anne babanıza iyilik yapınız ki çocuklarınızdan da iyilik göresiniz. " diyerek Aile çatısı altına "babaanne, çocuklar yanında büyükbaba ve büyükanne'yi de almış, iyilik yapma zincirinin nesilden nesile intikal etmesini istemiştir.

Tarih boyunca her toplumda ve her yerde, her dinde kutsal sayılan Aile'yi korumak için neler yapılabilir?

l- Evlilik mutlaka nikahla olmalıdır. Nikâhsız gayr-i meşru münasebetler önlenmelidir. Evlilik kolaylaştırılmalıdır. Peygamberimiz “Evliliğin en hayırlısı en kolay olanıdır.” Buyurmuştur. Üç-anahtar meselesi: Bir tanıdığım aile oğluna kız istemeye gittiğinde ‘evi, dükkânı ve arabası var mı?’ diye sorguya çekmişler; ama ahlâkî ve insanî durumu nasıl diye hiç sormamışlar. Çalışkan, dürüst ve ahlâklı bir insan bu sorulanları kazanabilir, bu özelliklerle donatılmamışsa elindeki varlıklarını da kaybedebilir. Bu nedenle evlenmede güçlük çekenleri evlendirmek için yardım vakıfları kurulabilir.

2- Anne çok iyi eğitilmeli ve yetiştirilmelidir.

3-Çocuklar beden ve ruh sağlığı tam, ahlaki, dini, kültürel bakımdan yetiştirilmelidir.Bencil değil başkalarını düşünen,topluma yararlı, kabiliyeti ölçüsünde meslek sahibi insan olarak yetiştirilmelidir. Terbiyede anne-baba ve diğer yakınları onlara iyi motif olmalıdır.

4- Milli kültür, örf ve adetler çocuklara iyi nakledilmelidir.

5-Anne ve çocuk sağlığını koruyucu tedbirler alınmalıdır. Aile merkezleri açılabilir. Anne sağlığını bozan kürtaj önlenebilir veya yasaklanabilir. (İslam’da çocuğun maddi, manevi gelişimi ana rahminde başlar)

6- Milli ve dini bayramlarda çocuklara alınan hediyeler kitaba dönüştürülerek çocuklar okuma alışkanlığına kavuşturulur ve aile kültür yapısı muhafaza edilir.

7-Basın-Yayın, Radyo-Televizyon ile aileyi güçlendirmeye yönelik yazılar, programlar halka verilebilir.

8-Anne~babalar otoriteleriyle çocukları arasında bir duvar meydana getirmemelidirler. Yoksa çocuk kendilerine her şeyi söyleyemez, danışamaz ve böylece aile göreceği rehberliğinden mahrum kalır.

9-Boşanma sebepleri iyi araştırılıp bu faktörleri ortadan kaldırıcı çalışmalar yapılabilir.

10-Sanayileşme nedeniyle Sanayi bölgelerine göçen nüfusun; konut, beslenme, kendilerine ve çocuklarına iş bulma veya göçü durdurucu tedbirlerle ailenin fiziki ve ruhsal yapısı sağlıklı tutulmalıdır.

11-Yoksul olan ailelerin çocuklarına, eğitim ve meslek edinme imkanları tanınabilir.

12- Yetim kalan çocuklar himaye altına alınır. Ebeveynden birisi vefat eden ailede muhtaç olduğu ölçüde himaye edilebilir.

13- Akrabalık ve komşuluk bağları güçlendirilmelidir.

Peygamberimiz: “Cibril bana durmadan komşuya iyilik yapmayı tavsiye etti, Bu sıkı tavsiyeden komşuyu, komşuya mirasçı kılacağını zannettim”

Peygamberimiz: “Ey Ebu Zer! Çorba yaptığında suyumu çokça koy ve komşularını da gözet”

“Allah’a ve kıyamet gününe inananlar, komşusuna iyi muamele etsin, eziyet etmesin.”

“İyi ev alma, iyi komşu al” (Atasözü)

14- Aileyi alkol, uyuşturucu, kumar ve fuhuştan korumalıdır.

15- Ebeveynle çocuklar arasında kopukluk olmaması lazımdır (Ortak dil, ortak folklor, espri, müzik)

16- Parçalanmış ailelerin birleştirilmesi için tedbirler alınmalıdır (boşanmalarda mahkeme öncesi aile ıslah komisyonları kurulabilir. Bunlar arabuluculuk ve barıştırma görevi yapabilir.)

- Eğer ruh aydınlanmışsa, insanda güzellik vardır. Eğer insanda güzellik varsa, evde ahenk vardır. Eğer evde ahenk varsa, ülkede düzen vardır. Eğer ülkede düzen varsa, dünyada huzur vardır (Çin atasözü)

- Bir yılı planlıyorsan pirinç yetiştir, yirmi yılı planlıyorsan ağaç yetiştir, yüzyılı planlıyorsan insan yetiştir. (Çin Atasözü)