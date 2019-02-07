2018’de Kocaeli’de kaç kişi işsizlik maaşı aldı?

İşten çıkartılanlar, ön görülen özelliklere haiz ise mutlaka işsizlik maaşına başvurup maaş alabiliyorlar.

Her yıl binlerce kişi işsiz kalıyor ve iş sizlik ödeneğinden yararlanabilmek için İŞKUR’a başvuruda bulunuyor. Başvuruda bulunanların büyük bir çoğunluğu bu ödenekten yararlanamazken, gerekli şartlara sahip olanlar ise ödenekten yararlanabiliyor.

2018 yılı içerisinde ilimizde işten çıkartılarak işsizlik maaşı için başvuruda bulunan 53 bin 726 kişiden 18 bin 705’i maaş almaya hak kazandı 35 bin 21 kişinin başvurusu ise reddedildi.

Türkiye'de 2002 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış işsizlik maaşı, iş akdine son verilen çalışanlar için büyük bir nimet olarak kabul gördü. Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine kanunda belirtilen süre ve miktarda maaş alıyor. İlimizde de geride bıraktığımız sene içerisinde 18 bin 705 kişi işsizlim maaşı aldı. İşsizlik maaşı için İŞKUR7a başvuruda bulunan 53 bin 726 kişiden 35 bin 21’i ise gerekli şartları taşımadığı için bu destekten faydalanamadı.

İşsizlik maaşına başvurabilmek için işten çıkartılmış olmanız yeterli değil. Eğer Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içerisinde sigortalı çalışmadıysa bu parayı alamıyor. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Bunların dışında Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması da şart.

BAŞVURU 2018’DE ARTTI

İşsizlik ödeneğinden faydalanmak isteyenlerin sayısı gecen yıla göre artış kaydetti. 2016 yılında il genelinde işsizlik ödeneğinden faydalanmak isteyen 47 bin 133 kişiden 29 bin 110’i faydalanamadı. 2016’da 18 bin 123 kişi işsizlik maaşı alabildi. 2017 yılında işsizlik maaşı için başvuruda bulunan 45 bin 21 kişiden 17 bin 507’si ödenek alabilirken 327 bin 514’ü ödenekten yararlanamadı. Bu sayı geride bıraktığımız yılda ise şöyle; İşsizlik ödeneğine başvuran 53 bin 726 kişi’nin 18 bin 705’ine ödenek çıktı, 35 bin 217ine ise çıkmadı

2019’un ilk 23 gününde ise durum şöyle

Ödenek için başvuran kişi sayısı 6 bin 242

Başvurusu red edilen kişi sayısı 4 bin 88

Başvurusu kabil edilen kişi sayısı 2 bin 154

ENÇOK BAŞVURU GEBZE’DEN

İşsizlik ödeneği için 2016’da İŞKUR’a başvuruda bulunan 47 Bin 233 kişinin 23 bin 558’i Gebze’den. Gebze’de İşsizlik ödeneği alan 18 bin 123 kişinin 9 bin 356’sı ödenek alabildi. 2017’de 45 bin 21 başvurunun 21 bin 799’u yine Gebze’den başvurdu. 2017’de 8 bin 63 kişi işsizlik ödeneği aldı. 2018’de ise 53 bin 726 kişinin 26 bin 208’i Gebze’den başvurdu ve bu rakamın 9 bin 405’i ödenek alabildi. 2019 Ocak ayının ilk 23 günlük kısmında da 6 Bin 242 başvurunun 2 bin 911’i Gebze’den başvuruda bulundu ve 834’ü ödenek almaya hak kazandı.

İŞSİZLİK MAAŞI SÜRELERİ

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Selahattin Ayhan, Döngel’e aday

Başiskele’nin önemli mahallerinden biri olan Döngel Merkez Mahallesi’nde mevcut muhtar Uğur Baydar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi aday olmayacağını açıklaması üzerine bölgenin sevilen isimlerinden Selahattin Ayhan, mahallesine hizmet etmek için aday olduğunu ilan etti. Seymen’de Nur Auto Detaylink Pasta Cilâ Seramik Dükkânı’nın sahibi olan evli ve 3 çocuk babası Selahattin Ayhan, ‘Halka Hizmet Hakk’a Hizmet’ anlayışıyla yola çıktığını belirterek hemşerilerine şu mesajı verdi:

“Güzel mahallemizin sakinleriyle düzenli olarak istişareler yapıp, sorunlarımızı azalarımızla birlikte gerekli mercilere taşıyacak ve çözüme ulaştıracağız. Ek işimiz değil tek işimiz halk ile iç içe olmak olacak. Vatandaşımızın gözü, kulağı ve sesi olacağız. Doğrunun yanında, yanlışın ve haksızlığın karşısında hep dik duracağız. Tüm hemşerilerimizin başta dualarını bekliyorum. Allah’ın izniyle bu yolda yürüyoruz. Bu vesileyle Döngel Mahallesi sakinlerinin oylarına talibim”

Biri bu rögar kapağı onarsın

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Balıkçı Sitesinin hemen karşısında bulunan rögar kapağı çevre sekenlerini rahatsız ediyor. Araçlar üzerinden geçtikte ses çıkartan ve çevreyi rahatsız eden rögar kapağı zaman zamanda yerinden çıkıyor ve hem otomobiller hem de yayalar için ciddi bir tehlikeye neden oluyor. Atalay Sokak mevkiinde bulunan bu rögar kapağının onarılması ve gece rahatsızlık verici sesinden kurtulmak isteyen site sakinlerinin, “başvurmadıkları makam kalmamış. Artık biri sesimizi duysun” diyor.

KTO’da Hat ve Tezhip sergisi açılıyor

Körfez Ticaret Odası’nda kadın girişimci Gülcan Karadağ tarafından özel bir sergi açılıyor. Fark yaratan kadınlar projesi kapsında açılışı yapılacak olan hat ve tezhip sanatı sergisi bugün oda binasında açılacak. Sergi, 9 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’a kadar gezilebilecek.