Yahu şu siyasi çıkarlarınıza Allah’ı bari karıştırmayın!

Gün geçmiyor ki, iktidar kanadından- iktidar kafasından biri, dini siyasete alet etmesin veya Allah’ı siyasi çıkarı için kullanmasın!

Daha yeni, AKP’li vekil eski bakan İsmet Yılmaz; “AKP’ye verilecek oyun kıyamet günü kurtuluş belgesi olacağını” söylemiş, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Daha bunun sıcaklığı kaybolmadan bir yenisi daha!

Bu defa İzmir’den…

AKP’nin İzmir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, Esnaf Kooperatifi Başkanı Selahattin Hünü’yü makamında ziyaret ediyor.

Hünü de koyu AKP’li ki, eline mikrofonu alıyor, Nihat Zeybekçi’ye övgüler yağdırıyor, “AKP’ye oy vermeyeni Allah çarpar” diyor.

Haydi buyurun!

Nerede, ne zaman, ne çıkarları varsa, ağızlarında hep Allah!

“AKP’ye oy vermezseniz, Allah çarpar!”

“AKP’ye oy vermek, cennetin tapusu demektir.”

Din ticareti…

Dini siyasete alet etme…

Dini her türlü çıkarı için kullanma…

Paçalarından akıyor.

Yahu, ne halt edecekseniz edin, şu çirkin işlerinizi yaparken hiç olmazsa Allah’ın adını ağzınıza almayın!

Gıda terörü varsa, terörist patlıcan mı, yoksa biber mi?

Son zamanlarda artık kimse “dolar”ı konuşmuyor.

Gündemden düştü…

Yatıyor kalkıyor “patlıcan-biber-domates” üçlüsünü konuşuyor.

Ahalimizin gündeminde bu üçlü var.

Bu üçlünün fiyatı öyle acıtır hale geldi ki, sonunda ülkemizde “gıda terörünün olduğu” kabul edildi.

Resmen…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından…

İyi de…

Bir yerde “terör” varsa, “terörist” de vardır.

Terörist hangisi?

Patlıcan mı, biber mi, domates mi?

HDP, hangi taraftan?

Milletin kafası karışık.

AKP çıkıyor diyor ki, “HDP, CHP ve İyi Parti ile beraber. Kol kola yürüyorlar…”

Arkasından bakıyoruz…

TBMM’de “andımız” ile ilgili bir araştırma önergesi oylanıyor.

Önerge; AKP, MHP ve HDP’nin oylarıyla reddediliyor.

Oylamada, “AKP-MHP-HDP” birlikte hareket ediyorlar.

Şimdi milletin kafası karışmasında ne olsun?

HDP, hangi tarafla birlikte?

Neden sorulmadı?

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın resmi Türkiye ziyaretinde iki ülke ile ilgili her şey konuşuldu.

Konuşulmayan tek bir şey vardı, Yunanistan’ın işgal ettiği Ege’deki 18 Türk adası!

Neden acaba bu 18 ada konuşulmadı?

İki ülke arasında bundan daha büyük sorun mu olur?

Yıllardır yazılıyor çiziliyor, ülkemizi yönetenlerden sorulan sorulara tek bir cevap verilmiyor.

Acaba neden?

Osmanlıca merakı ne oldu?

Hatırlar mısınız?

Bir ara iktidar “Osmanlı” sevdasına düşünce, yandaş ve yalakalar hemen Osmanlıca kursları açmıştı.

Açılan bu kurslara yine yandaş ve yalakalar kayıt yaptırmış, yandaş görünmek için boy boy fotoğraf çektirmişlerdi.

Sahi ne oldu bu kurslara?

Kaç kişi devam etti, kaç kişi mezun oldu?

Rakamların dili

82 milyonluk ülkemizde geçtiğimiz ocak ayında sadece 10 bin 979 otomobil satılmış.

2018 yılı ocak ayında satılan otomobil sayısı ise 26 bin 611.

Demek ki neymiş?

Ülkede kriz yokmuş!

Bir rakam daha…

2018 yılında toplam 486 bin otomobil satılmış, bunun 323 bini yurt dışından ithal edilmiş.

Yani yüzde 33’ü yerli, yüzde 67’si ithal…

Demek ki neymiş?

Ülkemizde “yerlilik ve millilik bilinci” çok artmış.

İktidar sayesinde…

Ah benin güzel ülkem, ah!

Aradaki fark

*57 İslam ülkesinin dünya üretimindeki payı, yüzde 7.

*Almanya’nın tek başına dünya üretimindeki payı, yüzde 9.5.

Beyin…

Beyin, beden sağlığınıza zararlı bir organdır, çünkü…

*Beyninizi kullanırsanız, sorgulamaya başlarsınız…

*Sorgulayınca, yanlışları görürsünüz…

*Yanlışları görünce, itiraz edersiniz…

*İtiraz edince de başınız belaya girebilir.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüşe aynen katılıyorum.

3 görüş

*”Bir insana tamamen güvendiğinizde iki sonuçtan birini elde edeceğiniz kesindir. Ya yaşam boyu bir dost, ya hayat boyu bir ders!”

*”Gülerken çevrendeki herkes seninle güler, fakat ağlarken yalnız ağlarsın.”

*”Mutlu insan, parlak zekâlı olamaz.” K. MANSFIELD