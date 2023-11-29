KÜSKÜNLÜK YOK!  

Yeni bir seçimim arifesindeyiz.

Bunca ağırlaşmış “geçim” savaşını içinde, yeni bir seçime heyecanla bakmak… Olacak şey değil…

Hele darmadağın olmuş muhalefetin acıklı halini görünce…

İktidar, sanki ülke güllük gülistanlıkmış gibi, tüm sorunlara kayıtsız kalıp sadece seçime odaklanmış durumda.

Ülkeyi tek başına yöneten partili Cumhurbaşkanının, bin 500’den 7 bin 500 TL’ye yükseltilmesi istenen kiralarla ilgili ev sahibine “vicdan” uyarısı yapması, TBMM’de muhalefetin çok önemli konuların görüşülmesini sağlayacak soru önergelerinin tümünün Cumhur İttifakı tarafından sıkılmadan, utanmadan reddedilmesi, hayret verici… Hatta korku verici!

Türkiye gerçekten hiç sorunu, iradesini temsil eden mecliste görüşülecek bir tek bir olumsuz konusu olmayan bir ülke mi?

Meclis niye var? Neden bu millet onca milletvekiline dertlerimize çare olsunlar diye bunca para veriyor?

Oysa yaşını başını aşmış, ülkenin bu süre içinde inişlerini, çıkışlarını, sıkıntılarını, mutluluklarını, acılarını görmüş her yurttaş neden “Bunca yıl yaşadık, böyle şey görmedik” diye yoksulluğunu, açlığını, çöküşünü anlatıyor?

Üzülmesi gerekirken, hizmet yapmış gibi, Türkiye nüfusunun 26 milyonuna devlet yardımı yapıldığını gururla anlatan Aile ve Sosyal İşler Bakanı, yoksulların aşırı çoğalmasından gurur duyar gibi konuşuyor.

Binlerce öğretmen atanmayı beklerken, diyanetin bütçesini ikiye katlayıp okullara imam atanması, ülke eğitimini nereye götürüyor?

Sorunları sıralamak iç karartıyor. Çünkü nereye baksanız çürümenin çirkin manzarası ile karşı karşıyayız.

HAYDİ SEÇİME!

Bu durumda vatandaşın seçimle ilgilenmesi beklenir mi?

Normal olarak beklenmemesi gerekir. Korkulan da bu… Ama diyoruz ki, ”ey seçmen, haklısın. Ama şikâyetçi olduğun tüm bu konuların düzeltilmesi konusunda büyük sorumluluğun var. Çünkü sandığa küsmen, her şeyin düzelmesini sağlayacak elindeki tek gücü kullanmaman, korkulu bir sonun başlangıcı olacak.”

Yerel seçimler demokrasinin vazgeçilmezidir.

Çünkü vatandaşa en yakın yöneticilerin seçildiği platformdur.

Belediye başkanı, meclis üyeleri, muhtarlar yaşadığın yerde sana en yakın olan yöneticilerdir. Toplum yaşamını seninle paylaşan makamlardır.

Onların kalitesi, yönetmek konusundaki yeteneği, yatırımcılığı, senin daha rahat, daha ekonomik, daha sosyal, daha sağlıklı bir ortamda yaşamanı sağlayacak özelliklerdir. Bunları yakından görebilirsin.

Belediyeler genel yurt haritasının temel birimleridir. Onları pazılın bir parçası sayarsak, birleştirilmesi vatan haritasını ortaya çıkarır.

Bir ülkede belediyeler ne kadar mükemmel çalışır ve ortaya başarılı eserler çıkarılırsa o ülke bütünüyle bir gelişme olur ve daha mükemmel bir toplum yaşamı gerçekleşir. O nedenle tek tek beledilerin başarısı çok önemlidir.

Bu sağlayacak olan birinci faktör, iyi yöneticilerin seçilmesi, ikinci etkin nokta da genel yönetimin hangi siyasi partinin elinde olursa olsun, belediyelere adaletli desteği ve katkılarıdır. Çünkü son dönemde örnekleri gördüğümüz siyasi farklılığın hizmetler üzerindeki olumsuz etkileri doğrudan vatandaşa zarar vermektedir.

Bugünkü koşullarda sandığa, aday seçimlerine duyarsız kalmanın bedelini yine seçmenler çekecektir. Bu gerçeği unutmadan önümüzdeki seçimleri kara listeye almaktan vazgeçmek her vatandaşın sorumluluğudur.