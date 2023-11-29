BERLİN’DE HAKİMLER VAR!   

Tarih, 1740.

O günkü adıyla Prusya’da, Kral 2. Frederik, Potsdam’dan geçerken, bir değirmenin olduğu yeri çok beğenir ve tam buraya bir saray yapılması talimatını verir.

Ertesi gün, kralın adamları yaşlı değirmenciye gider;

· “Kral buraya bir saray yapılmasını istedi, kaç para istiyorsun?”

· Satmıyorum ki ne parası?

· Saçmalama, kral istiyor!

· Bana ne, ben satmadıktan sonra kimse alamaz!

Ertesi gün bizzat Kral, değirmencinin karşısına dikilir;

· Ben satın almak istiyorum, kaç para?

· Satmıyorum! Sen koskoca kralsın, git başka yerde yap. Burası bana babamdan kaldı, ona da babası bırakmış. Satamam.

· Unutma ki ben kralım, alırım!

Değirmenci, son sözü söyler;

· “Asıl sen unutma ki; Berlin’de hakimler var!”

Düşünün; 18. Yüzyıl ortasında, Kralın “tek egemen” olduğu bir dönemde, bir değirmenci Yargı’ya giveniyor!

Sonunda kral, değirmenin yanı başında sarayını inşa eder ama değirmene dokunmaz! Komşu olurlar.

Kral; “Prusya Krallığı var oldukça bu değirmen korunacaktır” der.

Bu saray ve değirmen halen aynı yerde duruyor!

Ya 21. Yüzyıl Türkiye’sinde?

Uluslararası hukukta olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda temel bir hak olarak, “Herkes mülkiyet hakkına sahiptir” (Madde: 35)

Türkiye koşullarında, alın teri ile yaşayan bir insanın bir konut ve tapu sahibi olması çok zordur!

Ancak; AKP iktidarı, çıkardığı “Kentsel Dönüşüm Yasası” ile bu hakkı yok ediyor!

“Depreme karşı önlem alınıyor” diyebilirsiniz.

Bu işin bahanesi!

Bu yasaya göre ilgili bakanlık, halen üzerinde “sağlam konutlar” da olan bir alanı “Rezerv Yapı Alanı” ilan edebiliyor.

Bu durumda, o alanda bulunan tüm evleri yıkabiliyor!

Sonra?

Bu alanda, hazırlanan projeye göre yeni yapılar yapılıyor.

Evi yıkılan vatandaş, kendisine ödenen parayla o yeni konutlardan alabiliyor mu? İşte, bu çok zor!

O rezerv alanı yeni yapılanmayla çok yüksek bir değere ulaşıyor!

Yıllarca, kuşaklar boyu yaşadığınız mahalleden, akrabalardan ve komşularınızdan koparılıyorsunuz!

Paranıza uygun, daha ücra köşelerde bir ev edinmeye çalışıyorsunuz!

Yakın geçmişte, İstanbul’da SULUKULE’de “Kentsel Dönüşüm” yapıldı. Burada yaşayan Romanlar için TOKİ, Taşoluk’ta kiralık konutlar yaptı. Ama kira ödeyemeyen Romanlar evleri terk ederek, Karagümrük ve Balat gibi semtlere taşındılar!

Şimdi, o eski Sulukule’de lüks konutlarda maddi olanakları yüksek olan vatandaşlar oturuyor!

Üstelik, o lüks konutlar, yanı başındaki eski evlerden beton ve demir duvarlarla ayrılmıştı! (6 Temmuz 2020’de o duvarlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimince yıkıldı!)

Ama, kimi müteahhitler, bu sayede çok güzel paralar kazandılar!

Peki, neden daha ücra köşelerde ve deprem riski daha yüksek olan yerlerde “Kentsel Dönüşüm” yapılmıyor?

Neden insanlar kuşaklar boyu yaşadıkları, anıları olan mahallelerden koparılıyor?

Vatandaşı düşünüyorsanız, yaşadığı yerden koparmadan, maddi-manevi sıkıntıya sokmadan yapabilirsiniz.

Ama, asıl amaç başka!

Kentsel dönüşümle birilerine kolay ve büyük kazançlar sağlamak!

1740 yılında yani 18. Yüzyılda Prusya’da olan “Mülkiyet hakkına saygı” neden 21. Yüzyılda böylesine risk altında oluyor?

Şimdi, daha şeffaf, daha demokrat, daha insan haklarına-yasalara ve Anayasa’ya saygılı mıyız?

Yoksa, “kolay yollardan birilerin, zengin etme” sistemi haline getirilen Kentsel Dönüşümü “adaletli bir uygulama” haline dönüştürebilecek miyiz?

Ne dersiniz?